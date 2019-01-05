A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Religioso: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. El liderazgo (véase también carisma) religioso puede definirse como el proceso mediante el cual los líderes inducen a los seguidores a actuar con ciertos objetivos trascendentales que encarnan los valores, motivaciones y aspiraciones de los líderes y sus seguidores. Tal liderazgo (véase también carisma) involucra el ejercicio del poder en las colectividades religiosas, pero su dominio es más limitado que el del poder político en la actualidad en la mayor parte de las naciones; lo que no fue el caso durante la historia de la humanidad. El poder no restringido sobre los demás se ejerce para alcanzar los objetivos de quien ejerce el poder, independientemente de si estos objetivos son compartidos por los seguidores o no. La esencia del liderazgo (véase también carisma) reside en la manera en que los líderes perciben y actúan por su cuenta y los valores y necesidades de sus seguidores.

Teoría sobre el Liderazgo Religioso

Tipología de Weber de liderazgo (véase también carisma) religioso

El fundamento para un estudio comparativo del liderazgo (véase también carisma) religioso fue establecido por el sociólogo alemán Max Weber en su Wirtschaft und Gesellschaft (1925), la primera comparación estrictamente empírica de la estructura social y el orden normativo de las sociedades en la profundidad del mundo histórico. Contribuyó a los esquemas de una tipología de líderes religiosos, así como a una declaración importante sobre las formas de dominación y las bases de legitimación de la autoridad que subyacen a los diferentes tipos de liderazgo. A pesar de su énfasis en la importancia independiente de los valores y la ética religiosos, reconoció la importancia de los vehículos sociales a través de los cuales se efectúa el impacto de la religión.

Su análisis de los grupos religiosos, como un ejemplo de una variedad de tipos casi universales de grupos humanos encontrados en diferentes fases del desarrollo histórico, destaca la importancia crucial del liderazgo (véase también carisma) religioso como vehículo de la religiosidad y el cambio religioso. Weber aísla las características propias de los tres tipos principales de líderes: magos, profetas y sacerdotes, a través de una comparación entre sí, así como con los roles de liderazgo (véase también carisma) subsidiarios de legisladores, maestros de ética y mistagogos. La aparición de sacerdotes a diferencia de los practicantes de la magia se centra en varios puntos de diferenciación: (1) los sacerdotes influyen en los dioses por medio de la adoración, mientras que los magos obligan a los demonios por medios mágicos; (2) los sacerdotes son "funcionarios de una empresa organizada regularmente y de forma permanente preocupada por influir en los dioses", mientras que los magos se comprometen en "esfuerzos individuales y ocasionales"; (3) los sacerdotes están activamente asociados con algún tipo de organización social mediante la cual son empleados, en contraste con los magos que son típicamente autónomos; y (4) el sacerdote ejerce influencia en virtud de su experiencia profesional en la doctrina fija y sus calificaciones profesionales, mientras que los magos ejercen su influencia en virtud de los dones personales y el carisma manifestado en los milagros. La naturaleza del aprendizaje de estos roles de liderazgo (véase también carisma) difiere; los sacerdotes se someten a entrenamiento y disciplina racionales y los magos se preparan a través de un "despertar" utilizando medios no racionales y proceden en parte como entrenamiento en la tradición puramente empírica. Weber reconoció que, en realidad, los contrastes que se acaban de mencionar son fluidos y de ninguna manera pueden determinarse de manera inequívoca, de modo que empíricamente los dos tipos contrastados a menudo fluyen entre sí. La característica crucial del sacerdocio se centra en "la especialización de un grupo particular de personas en el funcionamiento continuo de una empresa culto asociada permanentemente con normas, lugares y tiempos particulares y relacionados con grupos sociales específicos". Sobre la base de la tipología de Adolf von Harnack, Weber aísla los rasgos sociológicamente distintivos del profeta como un "portador de carisma puramente individual que, en virtud de su misión, proclama una doctrina religiosa o un mandamiento divino". Para Weber, esta llamada personal es el elemento decisivo que distingue al profeta del sacerdote. Es este último quien reclama la autoridad en virtud de su servicio en una tradición sagrada, mientras que la afirmación del profeta se basa en la revelación personal y el carisma. No es casualidad que casi ningún profeta haya emergido de la clase sacerdotal. El sacerdote suele dispensar la salvación en virtud de su oficio, incluso en los casos en que puede involucrarse un carisma personal. Es el cargo jerárquico que confiere autoridad legítima al sacerdote como miembro de una colectividad organizada. Un segundo punto, estrechamente vinculado, es el enfoque de Weber en el profeta como un agente de cambio que asume la responsabilidad personal de romper con el orden normativo establecido, declarando que esta ruptura es moralmente legítima. El papel de liderazgo (véase también carisma) del sacerdote, por el contrario, se ejerce típicamente al servicio de un orden establecido. A diferencia del mago, el profeta reclama revelaciones definitivas, el núcleo de su misión es la doctrina o el mandamiento, no la magia. Una vez más, Weber reconoció que esta distinción era fluida; los magos son expertos expertos en adivinación y los profetas a menudo practican la adivinación, así como la curación mágica y el asesoramiento como los neviʾim mencionados en el Antiguo Testamento. Lo que distingue al profeta tanto del mago como del sacerdote a este respecto es un factor económico, es decir, que la profecía no está remunerada. Weber diferencia aún más a los profetas de los roles de liderazgo (véase también carisma) religioso de los legisladores, personificados en el aisumnētai griego, los maestros de ética y los mistagogos. Si bien la transición histórica de profeta a cada uno de estos tipos no está claramente definida, Weber separó de la categoría de profeta estos otros tipos, tratándolos como roles de liderazgo (véase también carisma) analíticamente distinguibles para "diversos proveedores de salvación". De estos, solo el mistagogo, el neologismo de Weber para la contraparte religiosa del demagogo, compartió con el profeta un rol de liderazgo (véase también carisma) que exige una ruptura con el orden establecido.Si, Pero: Pero mientras que el profeta legitima esa ruptura en términos éticos y morales, las bases de la legitimación para el mistagogo son principalmente mágicas. Para la delineación de Weber del papel del profeta fue fundamental su diferenciación de dos subtipos. Uno fue el profeta ético, que predica como uno que ha recibido una comisión de Dios y que exige la obediencia como un deber ético. Está representado más claramente por Muhammad y Zarathushtra (Zoroastro). El Buda, por el contrario, tipificó al profeta ejemplar, quien por su ejemplo personal demuestra a otros el camino a la salvación religiosa. Una discusión de la tipología de los líderes religiosos de Weber está distorsionada a menos que incluya una referencia a su discusión de los laicos en los que los profetas y sacerdotes trataron de influir. Porque una profecía es exitosa solo si el profeta logra ganar ayudantes permanentes. Estos incluyen la amaga, o miembros del círculo interno de devotos del zoroastrismo; los discípulos de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento; Y los compañeros íntimos del hinduismo y el islam. La característica distintiva en todos estos casos es que estos son devotos personales del profeta que, en contraste con los del sacerdote, no están organizados en gremios o jerarquías de oficios.

Además de estos colaboradores más activos, hay un círculo cada vez mayor de seguidores que apoyan al profeta y esperan obtener su salvación a través de su misión.

Estos seguidores pueden participar en acciones intermitentes o asociarse continuamente en una congregación.

La última comunidad no surge en relación con todo tipo de profecía; por lo general, es el resultado de la rutina, es decir, de un proceso que asegura la permanencia de la predicación del profeta y el papel de la congregación como distribuidor y receptor de la gracia. Weber reserva el término congregación para situaciones en las que los laicos se han organizado permanentemente de tal manera que se convierta en un participante activo.

Por lo tanto, una mera unidad administrativa que delimita la jurisdicción de los sacerdotes es una parroquia, pero aún no una comunidad congregacional. Desde este punto de vista, uno encuentra que en el cristianismo medieval en Occidente y en el Islam en el Cercano Oriente, la parroquia era esencialmente una unidad tributaria eclesiástica pasiva con los laicos que generalmente carecen del carácter de una congregación.

Pormenores

Por el contrario, es la característica distintiva de las sectas que se basan en una asociación restringida de congregaciones locales individuales.Entre las Líneas En tales circunstancias, la relación entre el sacerdocio y los laicos adquiere una importancia crucial para las consecuencias prácticas de la religión y para el ejercicio del liderazgo (véase también carisma) religioso. Weber aquí argumenta que todo tipo de sacerdocio se encuentra en cierta medida en una posición similar: para mantener su propio poder debe satisfacer las necesidades de los laicos en un grado muy considerable. Como regla general, tanto el profeta ético como el ejemplar son ellos mismos laicos, la posición de poder del profeta depende en ambos casos también de la de sus seguidores laicos. Hasta qué punto el profeta tendría éxito como líder dependía del resultado de una lucha por el poder. Todos los profetas hicieron uso del prestigio de su carisma profético y el apoyo que les ganó entre los laicos. Lo sagrado de la revelación radicalmente nueva se oponía continuamente a la de la tradición.

Dependiendo del éxito de la propaganda por cada lado, el sacerdocio podría comprometerse con la nueva profecía, superar su doctrina, eliminarla o someterse a ella misma.Entre las Líneas En resumen, el liderazgo (véase también carisma) religioso se ejerce típicamente en competencia o conflicto con otros en los que los diferentes líderes compiten por el apoyo de sus seguidores potenciales. En la discusión posterior de Weber sobre las principales clases sociales y sus afinidades por la religión, proporciona un marco de referencia comparativo para evaluar la influencia de los factores de clase en el condicionamiento del resultado de los reclamos de líderes religiosos específicos en busca de apoyo por parte de los laicos. Esto incluye una discusión de los intelectuales y las condiciones en las que los sacerdotes y los monjes se convierten en elaboradores intelectuales de la religión, como sucedió, por ejemplo, en la India, Egipto y Babilonia.Entre las Líneas En las religiones de las antiguas ciudades-estado, sin embargo, notablemente entre los fenicios, griegos y romanos, el desarrollo de todo pensamiento metafísico y ético se convirtió en la provincia de los no sacerdotes. Weber enfatizó aún más el predominio de intelectuales de alto estatus como innovadores y líderes religiosos.

Las bases de la legitimación de la autoridad

La tipología de liderazgo (véase también carisma) religioso de Weber está intrínsecamente vinculada a su análisis sociológico de las formas de dominación, con su tipología triple de las bases de legitimación de la autoridad a la que afirman tales líderes. [Ver Autoridad]. La dominación fue definida por Weber como "la probabilidad de que ciertas órdenes específicas (o todas las órdenes) sean obedecidas por un grupo dado de personas". La dominación ("autoridad") para Weber podría basarse en diversos motivos de cumplimiento "desde la simple habituación hasta el cálculo de ventaja más puramente racional".Si, Pero: Pero deja en claro que cada forma de dominación implica al menos un mínimo de cumplimiento voluntario y, por lo tanto, representa obediencia basada en cálculos de interés propio. Para Weber, la clave para el liderazgo (véase también carisma) tenía que encontrarse en el tipo de legitimidad reclamada por el líder, el tipo de obediencia exigida, el tipo de apoyo administrativo desarrollado para garantizar su éxito y los modos en que se ejerce dicha autoridad. Todos estos diferirían fundamentalmente dependiendo de cuál de los tres tipos de legitimación era el más frecuente. La validez de las reclamaciones de legitimidad, de acuerdo con Weber, se basaba en (1) motivos racionales, basándose en la creencia de la legalidad de las reglas promulgadas y el derecho de aquellos elevados a la autoridad bajo dichas reglas para emitir órdenes, es decir, autoridad legal; (2) motivos que se apoyan en una creencia establecida en la santidad de las tradiciones y la legitimidad de quienes ejercen la autoridad bajo ellas, es decir, la autoridad tradicional; y (3) motivos carismáticos "basados ​​en la devoción a la excepcional santidad, el heroísmo o el carácter ejemplar de una persona individual y de los patrones u orden normativos revelados u ordenados por él, es decir, la autoridad carismática". El concepto de carisma, "don de la gracia", se tomó del vocabulario del cristianismo primitivo y se basó en los escritos de la iglesia y del historiador legal Rudolf Sohm, en particular su Kirchenrecht (1892). El término carisma elaborado por Weber se refiere a "una cierta calidad de una personalidad individual en virtud de la cual se le considera extraordinario y se lo trata como dotado de poderes o cualidades sobrenaturales, sobrehumanas o, al menos, específicamente excepcionales. Estas... se consideran como divinas origen o como ejemplo, y sobre la base de ellos, el individuo en cuestión es tratado como un "líder". "Lo que es crucial es cómo el individuo es considerado por aquellos sujetos a la autoridad carismática, es decir, por los seguidores o discípulos del líder. Dicho reconocimiento es otorgado y garantizado libremente por "lo que se considera una prueba, originalmente siempre es un milagro, y consiste en la devoción a la revelación correspondiente, la adoración del héroe o la confianza absoluta en el líder". Weber señala que donde el carisma es genuino, la base no se encuentra en tal prueba per se, sino en la concepción de que es deber de los sujetos a la autoridad carismática reconocer su autenticidad (véase qué es, su concepto; y también su definición como "authentication" en el contexto anglosajón, en inglés) y actuar en consecuencia. Psicológicamente, tal reconocimiento es una cuestión de completa devoción personal hacia el poseedor de la calidad, que surge del entusiasmo o, alternativamente, de la desesperación o de la esperanza. La legitimidad del líder carismático para actuar, por lo tanto, no se deriva del consentimiento del seguidor o de la costumbre o la ley, sino de un reino trascendental. El derecho del líder a gobernar está determinado por el reconocimiento por parte del seguidor de las cualidades divinas que le han sido imputadas por el seguidor o le ha sido otorgado por ascenso a un cargo carismático. El éxito del líder carismático en el desarrollo de una comunidad de discípulos o seguidores da origen a la comunidad carismática.Si, Pero: Pero si esa comunidad va a tomar un grado de permanencia, un asunto de considerable interés para los discípulos y seguidores, si sus propias posiciones deben ser puestas sobre una base estable y cotidiana, se hace necesario para el carácter de la autoridad carismática original. Ser alterado radicalmente. El problema de la transferencia de liderazgo (véase también carisma) del líder carismáticamente dotado a su sucesor es, por lo tanto, inherentemente inestable. La forma en que se resuelve este problema, si es que se resuelve, es susceptible de una gama de soluciones. Estas incluyen la búsqueda de un nuevo líder, utilizando como criterio las cualidades que le servirán para la posición de autoridad, como lo ha sido históricamente con la búsqueda de un nuevo Dalai Lama; revelación manifestada en el uso de lotes o juicio divino u otras técnicas de selección; designación por parte del líder carismático original de su propio sucesor (una forma muy común); la designación de un sucesor por el personal administrativo carismáticamente calificado junto con su reconocimiento por parte de la comunidad; y transmisión de carisma por herencia o por medios rituales.Entre las Líneas En el último caso, el carisma se desasocia de un individuo en particular, se objetiva y se convierte en una entidad transferible que puede transformarse en un carisma de cargo. Un ejemplo crítico es la transmisión del carisma sacerdotal mediante la unción, la consagración o la imposición de manos. La tipología weberiana de liderazgo (véase también carisma) religioso fue posteriormente ampliada por Joachim Wach en su Einführung in die Religionssoziologie (1931). Wach intenta clasificar la variedad de tipos de autoridad religiosa "de acuerdo con el principio de carisma personal y oficial", aunque reconoce que un tipo dado puede incluir una combinación de ambos elementos. A pesar de que Wach nunca aborda explícitamente la cuestión crítica del liderazgo (véase también carisma) como derivado de diferentes formas de autoridad carismática, en general se ha considerado que su tipología constituye tanto una delineación de los tipos de líderes religiosos como un análisis de los tipos subyacentes de legitimación de su gobierno..

Además de las categorías de sacerdote, profeta y mago ya desarrolladas por Weber a las que la descripción de Wach proporciona poco que sea analíticamente nueva, Wach agrega los siguientes tipos: fundador, reformador, vidente, adivino, santo y religioso. Al igual que con Weber, el análisis de Wach está dirigido no solo a un examen de la base carismática de sus reclamos de autoridad, sino también a una explicación de la variedad de roles religiosos desempeñados por tales líderes. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, incluso como una herramienta clasificatoria, la tipología de Wach debe ampliarse sustancialmente para abarcar la diversidad de liderazgo (véase también carisma) religioso conocida por los estudiosos contemporáneos. Aún más crucial es el hecho de que con Wach, el énfasis pasó de la tipología como herramienta de análisis y explicación a una herramienta de descripción y clasificación.

Es a estas preocupaciones analíticas y explicativas a las que este artículo debe volver ahora.

Teorías actuales en las ciencias sociales

Se puede recurrir a la investigación en los campos de la psicología, las ciencias políticas y la sociología para sugerir una serie de nuevas direcciones para el estudio del liderazgo (véase también carisma) religioso.

Orígenes del liderazgo (véase también carisma) religioso

Una clave para comprender el liderazgo (véase también carisma) radica en los hallazgos y conceptos recientes en psicología, psiquiatría y psicohistoria. A pesar de sus limitaciones culturales, la psicobiografía puede ser una herramienta importante para analizar las influencias formativas en el liderazgo (véase también carisma) religioso, como han documentado los estudios de Erik H. Erikson sobre Lutero y Gandhi. Al ver algunas de las influencias en los primeros años de los grandes líderes religiosos, uno puede llegar a comprender mejor las poderosas influencias de la familia, el grupo de iguales, la clase y la experiencia de los adolescentes. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, dichos estudios siempre serán inadecuados, porque tratan con un solo segmento y tienden a disminuir los efectos del aprendizaje religioso, los contextos políticos e institucionales y el papel de los seguidores en la configuración del comportamiento de los líderes.

Fuentes sociales de liderazgo

Las tipologías de liderazgo (véase también carisma) en virtud de su abstracción tienden a desasociar al liderazgo (véase también carisma) de su contexto socio-situacional. El liderazgo (véase también carisma) se produce, como lo documenta la discusión de Weber sobre la hierocracia, la teocracia y el cesaropapismo, en una red social inmensamente compleja de relaciones estructuradas y con patrones. La psicología de la investigación en grupos pequeños documenta, además, cómo el liderazgo (véase también carisma) se adhiere no a un individuo sino a un papel que está incorporado dentro de un sistema social específico. Las variaciones en el contexto social dentro del cual se considera que el liderazgo (véase también carisma) religioso es crítico representan una importante variable histórica.

Por lo tanto, los estudios de organizaciones religiosas que se han centrado en su liderazgo (véase también carisma) en las sociedades industriales modernas en el período transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial rara vez o nunca abordan los tipos de problemas tratados por Weber. El estudio del liderazgo (véase también carisma) religioso en estos contextos generalmente implica un análisis del reclutamiento de personal, la socialización, la profesionalización, la capacitación para el papel ministerial o sacerdotal y la delineación de los diversos segmentos de rol de administrador, predicador, consejero, maestro y pastor. Una revisión reciente de la literatura del sociólogo estadounidense Edgar W. Mills (1985) denunció la ausencia de preocupación por el liderazgo (véase también carisma) en la mayoría de los estudios contemporáneos del ministerio. Estos temas reflejan, como lo ha señalado Roland Robertson (1970), las restricciones organizativas sobre el ejercicio del liderazgo (véase también carisma) en sociedades en las que la religión se ha vuelto cada vez más diferenciada y compartimentada.

Rasgos personales

El liderazgo (véase también carisma) religioso, como otras formas de liderazgo, no se puede reducir a un conjunto específico de habilidades o atributos personales. Incluso el profeta no nace con "el don de la gracia"; él debe reclamarlo. La dotación natural, la predisposición intelectual o emocional, y el entrenamiento son solo accesorios, y varían considerablemente.

Una mezcla de variables

Las tipologías de liderazgo, incluidas las de liderazgo (véase también carisma) religioso, se han basado demasiado a menudo en una variedad de consideraciones analíticas y teóricas sin diferenciar adecuadamente las variables específicas según las cuales un líder religioso determinado se clasifica dentro de un tipo en lugar de otro. De hecho, la delineación de estos tipos y su nomenclatura sugieren una mezcla de variables.

Por lo tanto, una descripción de los líderes religiosos como fundadores, reformadores, revolucionarios y conservacionistas se centra en el papel de ese liderazgo (véase también carisma) para desafiar, revitalizar o mantener el orden social y religioso existente.Entre las Líneas En contraste, una distinción tipológica entre tipos de líderes expresivos e instrumentales enfatiza las diferencias en las formas en que se ejerce el liderazgo (véase también carisma) y se exhorta a los seguidores, como también lo fue la distinción original de Weber entre formas ejemplares y éticas de liderazgo (véase también carisma) profético. Otras tipologías se han centrado en los roles o funciones segmentarias asumidas por líderes religiosos específicos, como los trabajadores de milagros, exorcistas, maestros de moral, mediadores, especialistas en rituales, administradores y escribas, así como líderes intelectuales y educadores.

Supuestos revisados

Detrás del enfoque weberiano del liderazgo (véase también carisma) religioso, y suscrito igualmente por Wach, hay una serie de suposiciones que investigaciones recientes han cuestionado seriamente o han obligado a abandonar por completo. Los tratamientos sociológicos clásicos del liderazgo (véase también carisma) religioso se han apoyado en gran medida en las concepciones que se aplican a las élites, a los sistemas autoritarios ya las sociedades rígidas basadas en la casta y la clase. La literatura sobre los líderes religiosos (y sobre el liderazgo (véase también carisma) en general) generalmente se ha comprometido con imágenes de líderes de voluntad fuerte y masas sin sentido. Weber enfatizó el carácter autoritario de tal liderazgo, especialmente el liderazgo (véase también carisma) carismático, al centrarse en la prerrogativa exclusiva de los líderes para mandar y la incuestionable obligación de los subordinados de obedecer. Como resultado, ha habido un desafortunado énfasis en la teoría del liderazgo (véase también carisma) del "gran hombre". El papel del género, en la medida en que entra en estos estudios de liderazgo (véase también carisma) religioso, simplemente ha reforzado la imagen estereotipada de los líderes religiosos como hombres. Las condiciones bajo las cuales las mujeres reclaman y ejercen con éxito ese liderazgo (véase también carisma) se han convertido recientemente en un tema de investigación académica seria. El enfoque en los grandes hombres que ejercieron el liderazgo (véase también carisma) religioso también ha ignorado la red vital de liderazgo (véase también carisma) secundario, terciario e incluso "inferior" en la mayoría de las sociedades y en la mayoría de las comunidades religiosas. La delineación de liderazgo (véase también carisma) carismático de Weber ha sido una fuente de considerable confusión.

Esta confusión ha surgido porque integró dos componentes analíticos distintos, uno socioestructural y otro psicológico, en su discusión de las legitimaciones carismáticas de la autoridad. Cada uno de ellos destaca diferentes aspectos de los líderes y de sus relaciones con sus seguidores. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, al centrarse en las dimensiones personales y afectivas de la relación entre los líderes carismáticos y sus seguidores, el propio Weber inclinó el equilibrio hacia un énfasis en la personalidad. El impulso dominante de su análisis fue hacia la vinculación del carisma con ciertas tensiones estructurales que probablemente se pronuncien durante los períodos de cambio social acelerado.Si, Pero: Pero su análisis de las condiciones sociales que dan lugar al liderazgo (véase también carisma) carismático sigue siendo incompleto. Estas ambigüedades en la propia discusión de Weber sobre el liderazgo (véase también carisma) carismático se reflejan y magnifican en la literatura reciente que trata sobre el carisma, que a menudo ha utilizado materiales históricos de manera indiscriminada para referirse a casi todas las formas de liderazgo (véase también carisma) no burocrático. Aunque Weber nunca adoptó la imagen tradicional de liderazgo (véase también carisma) como unilateral (uno fue líder o seguidor), su análisis de la relación entre los dos, visto a la luz de hallazgos de investigaciones más recientes de las ciencias sociales, tiende a subestimar el grado en que los seguidores Condiciona, moldea y moldea tanto a sus líderes como a los movimientos religiosos de los que forman parte. De manera similar, la discusión de Wach sobre los grupos "correspondientes a la autoridad religiosa" se titula "la audiencia" e incluye referencias a la audiencia efímera del predicador o profeta migrante, la multitud que asiste a una celebración religiosa y el círculo permanente que acompaña al fundador y al profeta. Tal etiquetado del grupo de seguidores como audiencia traiciona la pasividad con la que se supone que funcionan y se relacionan con su líder. Si bien los estudios anteriores de líderes religiosos generalmente describían a sus seguidores como una audiencia pasiva o mera agregación sin el líder, la investigación psicológica y sociológica más reciente basada en la teoría de la interacción y la teoría del intercambio social ha demostrado de manera concluyente que los conceptos de liderar y seguir son recíprocos.

Por lo tanto, los líderes religiosos no son de ninguna manera exclusivamente y siempre participan en actos de liderazgo. Los líderes y seguidores a veces intercambian roles, con los seguidores y discípulos más activos iniciando actos de liderazgo. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las expectativas de los seguidores y la aceptación acordada al líder pueden ser tan influyentes en la configuración del carácter y las consecuencias de ese liderazgo (véase también carisma) como los recursos del propio líder. Es probable que una atención más sistemática a los seguidores conduzca al desarrollo de tipologías no solo de seguidores sino de varios modelos de relaciones líder-seguidor. El tema del liderazgo (véase también carisma) religioso debe basarse en los hallazgos empíricos, los conceptos y los conocimientos teóricos de investigaciones recientes realizadas por científicos sociales que trabajan en su mayor parte fuera del ámbito de los estudios religiosos. La rápida proliferación de estudios de casos de líderes religiosos individuales, tanto pasados como presentes, todavía no se ha integrado sistemáticamente en un marco conceptual capaz de subsumir el carácter complejo del liderazgo (véase también carisma) religioso. Una mayor integración es necesaria si uno va a ir más allá de la descripción y la clasificación a un nivel de análisis que incorporará los determinantes, los procesos, el carácter y las consecuencias de dicho liderazgo. Autor: Williams

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Carisma; Intelectuales; Sacerdocio; Profecía; Chamanismo