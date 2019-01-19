A continuación, algunas reflexiones sobre la temática del liderazgo social.

Liderazgo Social: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Enfoque Sociológico del Liderazgo, Aspectos Sociológicos: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. El ejercicio de poder o influencia implica "hacer que las cosas sucedan" a través de otros. Los líderes pueden participar en una serie de actividades para promover este propósito. Pueden coordinar, controlar, dirigir, guiar o movilizar los esfuerzos de otros.

Un enfoque reciente en el papel de los líderes para motivar a los miembros implica que pueden aconsejar, apoyar, ayudar, persuadir o obtener la participación de otros en algún grado de establecimiento de metas. Los líderes también pueden engatusar, manipular, atraer, recompensar, coaccionar o arrepentirse, aunque algunos escritores excluyen algunas de estas actividades de la definición de liderazgo. "Estrictamente hablando", según Schmidt (1933, p. 282), "la relación de liderazgo (véase también carisma) surge solo cuando un grupo sigue a un individuo desde la libre elección y no está bajo el mando o la coacción y, en segundo lugar, no en respuesta a los impulsos personas con discapacidad visual sino en Fundamentos positivos y más o menos racionales ". Muchas de las actividades anteriores de los líderes están relacionadas con los detalles de las relaciones interpersonales. Los líderes también pueden ejercer el poder para representar la colectividad en sus relaciones externas. O pueden tomar decisiones y formular políticas a gran escala sin involucrarse directamente en los detalles de su ejecución.

Selznick (1957) aplica el término "estadista institucional" a aquellos líderes de organizaciones que miran más allá de las cuestiones de la administración rutinaria y la eficiencia productiva a las implicaciones filosóficas más amplias de la colectividad y su papel en la sociedad en general. Los estadistas de la organización asumen la responsabilidad de definir los valores de las políticas y de desarrollar un plan de organización que incorpore estos valores.

Compartir Liderar y habilidades interpersonales

De manera similar, Harbison y Myers (1959) emplean el término "organizadores de organizaciones" para aquellos líderes que se dedican a crear organizaciones. Estos líderes están preocupados tanto por la innovación como por la estabilidad colectiva. Los líderes de los países en desarrollo, en particular, están preocupados por el cambio, por definir nuevos objetivos colectivos y crear estructuras apropiadas para estos objetivos. Muchos de estos líderes también deben emprender la difícil tarea de establecer nuevos valores sociales en el contexto de las filosofías tradicionales.

El liderazgo (véase también carisma) define, inicia y mantiene la estructura social. El sistema social está, por así decirlo, "programado" a través del liderazgo. Comprender el liderazgo, entonces, debe ser un enfoque simple y parco para comprender el sistema social más amplio. El liderazgo (véase también carisma) puede tener consecuencias para la vida y el bienestar de un gran número de personas y, por lo tanto, quienes están preocupados por las consecuencias prácticas de las acciones humanas deben preocuparse por el liderazgo. Los valores sociales importantes también se asocian frecuentemente con las concepciones de liderazgo, y se hacen intentos para legitimar los sistemas sociales en términos de teorías particulares o ideologías de liderazgo.

El drama del liderazgo se puede ver en sus consecuencias y en el comportamiento de algunos líderes conocidos. La historia se personaliza y se dramatiza a través de historias de liderazgo, y los nombres de líderes famosos o infames provocan sentimientos fuertes.Si, Pero: Pero el drama asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con el liderazgo, junto con su aparente importancia teórica y práctica, le da un atractivo que a veces puede ser engañoso. La "teoría del gran hombre", según la cual líderes destacados determinan el curso de la historia, es una expresión de este llamado.

Los modelos de élites gobernantes, que explican sistemas sociales completos en términos de poder concentrado en manos de grupos de liderazgo (véase también carisma) relativamente pequeños y exclusivos, son igualmente atractivos en su simplicidad y drama. "Toda la historia de la humanidad civilizada", según Mosca, "se reduce a un conflicto entre la tendencia de los elementos dominantes a monopolizar el poder político y transmitir la posesión por herencia... ”([1896] 1939, p. 65). Los Estados Unidos, según el análisis más contemporáneo de Mills (1956), está dominado por una "élite del poder" que está al mando de las principales organizaciones de la sociedad. Los tratamientos sociológicos del liderazgo (véase también carisma) se han apoyado en gran medida en las concepciones que se aplican a las élites, a los sistemas autocráticos y a las sociedades rígidas de clase o de casta.

Casi toda la literatura sobre liderazgo, según Bell, proviene de los trabajos de Aristóteles y Maquiavelo y está comprometida con "la imagen de las masas sin sentido y la imagen del líder de voluntad fuerte" (1950, p. 396). Los modelos clásicos de burocracia comparten con estas concepciones de élite un sesgo autoritario en su énfasis en la prerrogativa exclusiva de los líderes para mandar y la incuestionable obligación de los subordinados de obedecer (Weber 1922a).

Según Michels (1911), el liderazgo (véase también carisma) y la democracia son incompatibles. El liderazgo (véase también carisma) inevitablemente se vuelve oligárquico, incluso en organizaciones políticas que comienzan democráticamente y están comprometidas con una ideología democrática. Los líderes mismos son incapaces de desviar este proceso histórico; Los líderes democráticos e idealistas sucumben eventualmente (finalmente) a la corrupción inherente al poder.

Michels cita una serie de argumentos en apoyo de la tendencia hacia la oligarquía en los sistemas sociales. Primero, las masas, a través de la incompetencia y la apatía, no pueden y no quieren participar activamente en el proceso político; ellos prefieren ser guiados. Segundo, la democracia es estructuralmente imposible en sistemas sociales grandes y complejos; no hay forma de organizar los sistemas para que las opiniones de los muchos miembros individuales puedan escucharse y tenerse en cuenta. La impracticabilidad de la democracia es especialmente evidente en organizaciones o naciones que están en conflicto con otras.

Especialmente durante los períodos de crisis, las organizaciones necesitan un liderazgo (véase también carisma) firme y una adhesión precisa a los pedidos. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente, la tendencia hacia la oligarquía resulta del carácter de los propios líderes y del papel que deben desempeñar. Debido a su superioridad cultural y educativa sobre las masas, los líderes forman una élite distinta. El estado, los requisitos y los privilegios asociados con el rol de liderazgo (véase también carisma) sirven para separar a los líderes de las masas.Entre las Líneas En los sindicatos y los partidos socialistas, por ejemplo, la vida de los líderes se convierte en la de los pequeños burgueses.

Por lo tanto, los líderes desarrollan un interés personal en sus posiciones, que deben proteger.

Además, la lujuria personal por el poder, que es característica de los líderes, intensifica sus esfuerzos para mejorar su poder, y los líderes recurrirán a dispositivos ulteriores para este fin.Entre las Líneas En los partidos "democráticos" los líderes emplearán llamamientos emocionales y demagógicos para manipular a las masas crédulas. Ellos controlarán la prensa del partido, usándola para describirse a sí mismos de la manera más favorable, mientras se burlan de su oposición dentro del partido. Ellos explotarán su información especial y conocimiento de la organización para superar a los oponentes. Y si, a pesar de estas tácticas, los líderes deberían ser derrocados, los nuevos funcionarios a su vez sufrirán la inevitable "transformación que los convierte en todos los aspectos similares a los tiranos destronados.... Los revolucionarios de hoy se convierten en los reaccionarios del mañana ”(Michels 1911, pág. 195 en la edición de bolsillo de 1962).

Cambios en el carácter del liderazgo

Muchas de las concepciones clásicas de liderazgo, incluidas las del trabajo de Weber sobre las burocracias y las de Michels sobre organizaciones políticas, han demostrado ser valiosas en los análisis de los sistemas sociales contemporáneos.

Aviso

No obstante, el carácter cambiante de las sociedades a lo largo de los años, y del liderazgo (véase también carisma) mismo, ha puesto de manifiesto algunas de las limitaciones de estas concepciones más antiguas. El énfasis en la sociología contemporánea en la investigación cuantitativa también ha contribuido a los cambios en las interpretaciones del proceso de liderazgo (véase también carisma) debido a la necesidad de desarrollar concepciones que sean operacionalmente factibles y teóricamente significativas. Al mismo tiempo, los hallazgos de la investigación en sí mismos han llevado a reinterpretaciones de concepciones más antiguas. El creciente número y la complejidad de las organizaciones en las sociedades industriales modernas requieren que un gran número de personas con altos niveles de experiencia técnica y administrativa desempeñen roles de liderazgo.

La demanda de líderes expertos reduce la idoneidad de los reclutados sobre la base del estatus social o de las conexiones familiares. De este modo, el logro reemplaza la asignación como base para colocar líderes y su reclutamiento se extiende a todos los estratos de la sociedad. De manera similar, los criterios políticos prevalecientes como la base del reclutamiento durante las etapas iniciales en países recientemente independientes y en sociedades revolucionarias se vuelven menos importantes en las sociedades altamente industrializadas. Los centros de capacitación para líderes se establecen en universidades, escuelas de negocios e institutos de capacitación, y la posibilidad de carreras en el liderazgo (véase también carisma) industrial está abierta a un gran número de personas. La gestión se profesionaliza. Si bien estos desarrollos son más evidentes en las organizaciones empresariales e industriales y en algunas agencias gubernamentales, también están ocurriendo en otras organizaciones, incluidos los establecimientos militares y los sindicatos.

La mayoría de estos cambios implican una racionalización del liderazgo (véase también carisma) en las organizaciones que es consistente con el modelo de liderazgo (véase también carisma) burocrático de Weber (1922a). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, es probable que otros cambios en la forma en que los líderes ejercen el control acompañen esta racionalización, y que representen una divergencia con respecto al modelo burocrático clásico. Por ejemplo, los líderes pueden confiar en la discusión y la persuasión en lugar de estar exclusivamente al mando. Se pueden hacer intentos para obtener la cooperación, a veces haciendo que los miembros de la organización participen en la toma de decisiones que los afectan en el lugar de trabajo. El aumento del nivel de educación de la fuerza laboral contribuye a esta tendencia.

Además, los gerentes profesionales están más inclinados que sus predecesores a considerar los resultados de la investigación social, que han apoyado el crecimiento de los enfoques de "relaciones humanas" para el liderazgo (véase también carisma) en las organizaciones. Al mismo tiempo, los acontecimientos políticos, particularmente en algunos países europeos, han llevado a la introducción de esquemas de cogestión y de consejos de trabajadores, con diversos grados de éxito (Emery y Thorsrud 1964; Meister 1964; Sturm thai 1964). Es posible que estos desarrollos no estén totalmente consolidados en ninguna sociedad contemporánea, pero en muchas organizaciones se puede encontrar un apoyo incipiente para los enfoques de liderazgo (véase también carisma) menos autocráticos que aquellos que eran habituales en el pasado. Una encuesta en 14 países industrializados y en desarrollo, por ejemplo, muestra que los gerentes se suscriben abrumadoramente al menos a la idea de participación en la toma de decisiones, aunque expresan escepticismo acerca de las capacidades de los trabajadores para asumir las responsabilidades en consonancia con el liderazgo (véase también carisma) democrático.

En conjunto, estos desarrollos implican el crecimiento, real en algunos lugares, potencial en otros, de nuevos tipos de liderazgo (véase también carisma) además de los que prevalecían en el pasado.Entre las Líneas En parte como consecuencia de esta tendencia y de los desarrollos en la investigación, se han ampliado las concepciones sociológicas. Esto se puede observar en una serie de cuestiones relacionadas.

Poder de lider

Muchas de las limitaciones de las concepciones de liderazgo (véase también carisma) tradicionales se derivan de suposiciones sobre el contexto social en el que opera el liderazgo (véase también carisma) y sobre el carácter del poder, que es la esencia del liderazgo. Una de esas suposiciones es que el contexto es uno de conflicto, en el cual el poder relativo de los líderes y otros está en juego.

Además, se supone que la cantidad total de poder en un sistema social es una cantidad fija y que los líderes y seguidores están involucrados en un "juego de suma cero", es decir, un aumento en el poder de un partido debe ir acompañado de un Disminución correspondiente de la potencia del otro. Los científicos sociales contemporáneos están más inclinados que sus predecesores a cuestionar la generalidad de estas suposiciones.

La cantidad total de poder en un sistema relacional puede crecer, y los líderes y seguidores, por lo tanto, pueden mejorar su poder en forma conjunta. La potencia total también puede disminuir, y todos los grupos dentro del sistema pueden sufrir disminuciones correspondientes. Otra visión común a los análisis tradicionales sostiene que el proceso de liderazgo (véase también carisma) es unilateral: uno o bien lidera o está liderado, es fuerte o es débil, controla o está controlado. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Georg Simmel, a pesar de su adhesión general a la visión tradicional de conflicto del liderazgo, notó una interacción más sutil que subyace a la apariencia de "pura superioridad" por parte del líder y al "ser puramente pasivo (véase más en esta plataforma) dirigido" del seguidor: "Todos los líderes también son dirigidos; en innumerables casos, el amo es el esclavo de sus esclavos "([1902-1917] 1950, p. 185; contraste ibid., p. 193). (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los análisis contemporáneos del liderazgo (véase también carisma) tienen más probabilidades que los anteriores de considerar las relaciones de poder mutuo y también unilateral, de los seguidores que influyen en los líderes y viceversa.

Compartir Liderar y habilidades interpersonales

Un cambio de acompañamiento ha tenido lugar en el análisis de las bases del poder de los líderes. La coerción ha desempeñado un papel destacado en los análisis tradicionales, en consonancia con el supuesto conflicto entre líderes y seguidores. Según el punto de vista tradicional, los líderes son obedecidos por temor al castigo o por esperanza de recompensa. Maquiavelo, por ejemplo, aconsejó a su príncipe sobre el equilibrio adecuado de las lesiones y los beneficios para los sujetos. El líder que considere necesario cometer lesiones debe hacerlo rápidamente para minimizar el resentimiento.

Por otro lado, debe dispensar recompensas en pequeñas dosis a lo largo del tiempo para que sus efectos se disfruten por más tiempo. Sin embargo, Weber argumentó que la estabilidad de los sistemas sociales depende de la aceptación por parte de los seguidores del derecho de los líderes a ejercer el control. Esto implicaba autoridad legítima; y Weber (1922b) definió tres tipos, todos los cuales comparten una posición prominente en los análisis sociológicos del liderazgo. El primer tipo es la autoridad carismática, según la cual se cree que los líderes están dotados de poderes extraordinarios, a veces mágicos.

Gracias por leer Liderar y habilidades interpersonales. Este post es público, así que siéntete libre de compartirlo. Compartir

El carisma por parte de un líder provoca obediencia por temor. Está ilustrado en su forma pura por el profeta, el héroe guerrero y el gran demagogo. Segundo, la autoridad tradicional pertenece a aquellos que poseen el derecho de gobernar en virtud del nacimiento o la clase. El líder tradicional es obedecido porque él o los miembros de su clase o familia siempre han sido seguidos. Su tipo puro está ilustrado por ciertos patriarcas, monarcas y señores feudales. El tercer tipo, la autoridad legal, se aplica a aquellos que ocupan cargos de liderazgo (véase también carisma) debido a una competencia técnica demostrada.

Pormenores

Las autoridades legales actúan de manera impersonal, como instrumentos de la ley, y son obedecidas impersonalmente por un sentido de deber ante la ley. El liderazgo (véase también carisma) en la burocracia de tipo ideal se basa exclusivamente en la autoridad legal. El carácter de liderazgo (véase también carisma) previsto dentro del marco de Weber sigue siendo consistente con muchos de los análisis tradicionales; Sus líderes son profetas, guerreros, demagogos, patriarcas, señores y burócratas. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los análisis más recientes han enfatizado las bases de poder además de las delineadas por Weber. Simon, por ejemplo, señala la importancia de la aprobación social. La aprobación y la desaprobación representan formas de recompensa y castigo, pero merecen una consideración especial, ya que con frecuencia son dispensadas no solo por el líder designado sino también por otros (1957, pp. 105-106).

Por lo tanto, una subordenada puede obedecer a un líder no tanto por las recompensas y los castigos impuestos por el líder sino por la aprobación y desaprobación otorgadas por los propios compañeros del subordinado. La confianza puede representar una base adicional para la aceptación de la autoridad de los líderes (ibid., P. 106): un subordinado puede confiar en el juicio, y por lo tanto aceptar la autoridad, de un líder en áreas donde el líder tiene una gran competencia técnica. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) French y Raven (1959) hacen una distinción adicional entre la influencia de un líder basada en la confianza de los subordinados en el conocimiento experto del líder, por una parte, y la "influencia informativa" basada en la aceptación por parte de los subordinados de la lógica de los argumentos que el líder Ofertas, por el otro. Un líder experto, entonces, puede ser seguido no simplemente porque es una autoridad reconocida sino porque sus decisiones, basadas en la experiencia, son manifiestamente lógicas, apropiadas y convincentes; es decir, los subordinados están convencidos de que las decisiones son correctas.

Deja un comentario

Esta visión se relaciona con los enfoques de relaciones humanas, que enfatizan el control por hechos en lugar de los hombres. Dicho "control de hechos" se basa en la comprensión, y lo ilustra el líder participativo que influye en los subordinados al ayudarlos a comprender los hechos de una situación para que puedan llegar conjuntamente a un curso de acción coherente con sus propios intereses y el de la colectividad. Algunas de estas concepciones representan desviaciones radicales de muchas de las tradicionales, suponiendo que lo hacen una comunidad de intereses primordial entre los líderes y los seguidores. Líderes y seguidores. El término "líder" ha implicado tradicionalmente a una persona claramente diferenciada de otras en poder, estatus, visibilidad y en cualquiera de una serie de rasgos de carácter, como la decisión, el valor, la integridad y la inteligencia.

Obtén más de Salvador Lorca en la app de Substack Disponible para iOS y Android Descargar la app

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, los cambios contemporáneos en los supuestos, en la dirección de reconocer tanto la influencia mutua entre líderes y seguidores como la posibilidad de aumentar el poder total, han llevado a una cierta falta de claridad en las líneas de demarcación entre los líderes y otros. Las relaciones humanas y los enfoques participativos del liderazgo, que hacen hincapié en el estatus y en la comunidad de intereses entre todos los miembros de la colectividad, también difuminan la distinción conceptual entre los líderes y los seguidores. Los resultados de la investigación se han sumado a esta ambigüedad. Primero, se ha encontrado poca evidencia de la existencia de rasgos de carácter universales que definen las cualidades esenciales y distintivas del liderazgo. Esto ha fortalecido la posición de aquellos "situacionalistas" que argumentan que la relevancia de un rasgo dependerá de la situación específica en la que se produce el liderazgo.

Además, si bien los líderes en situaciones similares pueden compartir algunas características relevantes, también es muy probable que difieran en otros, por lo que sus personalidades totales ciertamente serán diferentes. La investigación también sugiere que los rasgos (por ejemplo, inteligencia) que pueden adecuarse a un individuo para algunos roles de liderazgo (véase también carisma) probablemente se distribuyan continuamente en una población en lugar de dicotómicamente. Tampoco hay ninguna base para suponer que los rasgos pertinentes a muchos roles de liderazgo (véase también carisma) son tan raros que un gran número de personas que difieren ampliamente en personalidades totales no serían elegibles para puestos de liderazgo. Por lo tanto, como grupo, los líderes no necesitan ser iguales, ni deben distinguirse claramente de los seguidores. Estas conclusiones son consistentes, en algunas de sus implicaciones, con el carácter cambiante del liderazgo (véase también carisma) en sí mismo, en el que se enfatiza el amplio reclutamiento y capacitación de los líderes.

Más Información

Las habilidades de liderazgo (véase también carisma) no tienen por qué ser una posesión exclusiva de tipos o clases de individuos estrechamente definidos. Muchas personas, con la capacitación adecuada, pueden realizar una amplia gama de funciones de liderazgo. La investigación ha tenido un efecto adicional en la distinción conceptual entre líderes y seguidores.Entre las Líneas En términos de los criterios operacionales utilizados para definir y medir el comportamiento de liderazgo, se encuentra que muchos presuntos seguidores actúan en algún grado como líderes y viceversa.

Además, el mismo individuo puede manifestar diferentes grados de comportamiento de liderazgo. Puede ser un líder en un momento dado, no en otro. Puede ser un líder en relación con ciertas áreas de acción colectiva, no otras. El liderazgo, entonces, se entiende mejor como una cuestión de grado; Se puede distribuir en diversos grados a lo largo de un sistema social. Estas interpretaciones llaman la atención sobre el liderazgo (véase también carisma) como una función social en lugar de simplemente como una propiedad de un individuo.

Mensaje Salvador Lorca

Si bien las personas que desempeñan funciones de liderazgo (véase también carisma) deben tener habilidades y cualidades de carácter apropiadas para poder desempeñarse bien, la distribución del liderazgo (véase también carisma) en las colectividades y la variedad de situaciones en que se produce el liderazgo (véase también carisma) sugieren cierta variedad en los tipos de personas que pueden cumplir las funciones de liderazgo. El concepto de liderazgo (véase también carisma) debe entenderse como que abarca una amplia gama de actividades. Se aplica al funcionamiento de grupos pequeños y al gobierno de las naciones. Puede referirse al proceso relativamente difuso de influencia en el establecimiento de normas de estilo u opinión, o puede implicar órdenes específicas en una cadena de mando. Incluye supervisión y manejo del estado, administración rutinaria y creación de organizaciones.

Más Información

Las interpretaciones del liderazgo (véase también carisma) como concepto sociológico han cambiado a lo largo de los años. El esfuerzo total de los sociólogos puede verse como un intento de desarrollar concepciones que se aplican a una variedad de sistemas sociales, incluidos los que prevalecieron en el pasado y los que están surgiendo ahora. La necesidad de concepciones más generales también se siente como una necesidad de comprender el liderazgo (véase también carisma) dentro de contextos sociales y políticos muy diferentes que existen en el mundo moderno. Autor: Williams Véase También Relaciones Industriales; Organizaciónes, Administración; Autoridad; Democracia;