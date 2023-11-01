A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Transformacional: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el liderazgo transformacional. Véase una comparación de la Teoría del liderazgo carismático, ideológico y pragmático (CIP). Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

El Origen del Liderazgo Transformacional

El liderazgo transformacional fue conceptualizado inicialmente por Burns (1978), en respuesta al escepticismo de investigadores y profesionales acerca de las investigaciones sobre la eficacia del liderazgo. Burns definió el propósito del liderazgo como el ejercicio de influencia sobre los seguidores para que trabajen en pos de objetivos trascendentales en lugar del interés propio inmediato y hacia el logro y la autorrealización en lugar de la seguridad y la protección.

Los estudiosos de las escuelas del liderazgo basadas en los rasgos, el comportamiento y la contingencia habían intentado encontrar asociaciones entre los rasgos y los comportamientos de los líderes (especialmente los comportamientos contingentes) en diferentes contextos con distintos niveles de eficacia organizativa, pero estos estudios arrojaron resultados dispares.

Desde la década de 1970, la concepción del TL ha experimentado importantes desarrollos, entre los que se incluyen, por ejemplo, el marco del Inventario de Prácticas de Liderazgo (LPI) de Kouzes y Posner (1995), la conceptualización de Sashkin (2004) del liderazgo transformacional como algo que engloba los propios comportamientos, características y esfuerzos de creación de cultura de un líder, y la obra en tres actos de rediseño de organizaciones de Tichy y Devanna (1990). En contextos no educativos, el modelo de liderazgo transformacional ha sido desarrollado en su forma más madura por Bass y sus colaboradores a partir de mediados de los años 80. Desarrollaron una "teoría de dos factores" junto con el Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ) para medir el liderazgo transformacional. Según Bass y Avolio, el liderazgo transformacional y el transaccional son dos extremos separados de un continuo. La mayoría de los líderes hacen algo de ambos, pero el liderazgo transformacional tiene efectos aumentados por encima del transaccional.

Mientras que Burns consideraba que un cambio ascendente en el nivel de las necesidades de los seguidores era fundamental para el proceso de transformación, Bass (1985) sugería que la ampliación de las necesidades en el mismo nivel o incluso un cambio descendente también podían ser pruebas de una transformación, aunque reconocía que en el mundo laboral, los procesos de transformación suelen implicar la ampliación de las necesidades. Bass también sostiene que en el proceso de transformación el cambio puede ser bueno o malo, y que el liderazgo transaccional es un componente necesario del liderazgo transformacional. Bass y sus colegas, en los años 90, hicieron más hincapié en las características de las prácticas de liderazgo y en sus resultados influyentes, que en la naturaleza y el poder de elevación moral de este tipo de liderazgo, cuando formularon la teoría de los dos factores del liderazgo transformacional. El origen del concepto de liderazgo transformacional también se asocia a la acuñación de Weber (1922) de "carisma" del griego, que significa "don divino". Definió a los líderes carismáticos como aquellos que utilizan su considerable atractivo emocional para dirigir a sus seguidores.

A partir de entonces, muchos estudiosos incorporaron el carisma como uno de los componentes más importantes del liderazgo transformacional. Este componente, así como las ideas sobre el "líder-héroe" en algunas conceptualizaciones del liderazgo transformacional dieron lugar a críticas sobre el lado oscuro del liderazgo transformacional. Dichas críticas versaban sobre la naturaleza ideológica del "líder-héroe" "egocéntrico", la positividad excesiva y las apelaciones emocionales a los que siguen y se comprometen sin buenas razones. Los defensores del liderazgo transformacional, sostienen que el verdadero liderazgo transformacional debe basarse en fundamentos morales para evitar el lado oscuro de los líderes carismáticos. Revisor de hechos: Summer

La teoría del liderazgo transformador

La teoría del liderazgo transformador (TLT) se distingue de otras teorías de liderazgo por su enfoque inherentemente normativo y crítico basado en los valores de la equidad, la inclusión, la excelencia y la justicia social. Critica las prácticas desiguales, la opresión y la marginación dondequiera que se encuentren y ofrece la promesa no sólo de mayores logros individuales sino de una vida mejor vivida en común con los demás. Dos proposiciones básicas (o hipótesis) y ocho principios garantizan la globalidad de la teoría del liderazgo transformador. La primera hipótesis es que cuando los alumnos se sienten bienvenidos, respetados e incluidos, son más capaces de centrarse en el aprendizaje y, por lo tanto, mejoran los resultados académicos distales.

La segunda hipótesis es que cuando existe un equilibrio entre el énfasis en el bien público y el privado, y se enseña a los alumnos la participación cívica, se fortalece la sociedad democrática.

Para cumplir estas hipótesis, el TLT no es ni prescriptivo ni instrumental; no ofrece una lista de acciones, sino ocho principios rectores para garantizar la capacidad de respuesta a las necesidades de contextos organizativos y culturales específicos. Los orígenes de la teoría del liderazgo transformador se encuentran en el rechazo a los enfoques principalmente técnicos del liderazgo que no abordan adecuadamente la diversidad de las escuelas del siglo XXI y que no han sido capaces de reducir las disparidades entre los grupos de alumnos dominantes y los minoritarios. La teoría del liderazgo transformador, al igual que el liderazgo transformacional, se inspira en el concepto de liderazgo transformador de Burns, aunque ambos se han confundido y confunden en ocasiones.

El liderazgo transformacional tiene tintes más positivistas y se centra más en la eficacia y la eficiencia organizativas; la teoría del liderazgo transformador se ha operacionalizado como una teoría crítica basada en valores, centrada tanto en las creencias como en las acciones que cuestionan la desigualdad y que promueven una mayor equidad y una participación más inclusiva. La teoría del liderazgo transformador se basa en otras teorías críticas, como la teoría crítica de la raza, la teoría queer, el liderazgo para la justicia social y el liderazgo culturalmente receptivo, así como en la teoría del aprendizaje transformativo, con el fin de promover un enfoque más equitativo de la educación. Así, tiene en cuenta las realidades materiales y vividas de quienes participan en la institución, así como las contingencias organizativas. Para ello, se han identificado en la literatura los siguientes ocho principios específicos interconectados e interrelacionados:

el mandato de un cambio profundo y equitativo;

la necesidad de deconstruir y reconstruir los marcos de conocimiento que perpetúan la desigualdad y la injusticia;

la necesidad de abordar la distribución desigual del poder;

un énfasis en el bien tanto privado como público (individual y colectivo);

un énfasis en la emancipación, la democracia, la equidad y la justicia;

un énfasis en la interdependencia, la interconexión y la conciencia global;

la necesidad de equilibrar la crítica con la promesa;

la llamada a exhibir coraje moral.

El cuestionamiento, el diálogo, la escritura libre, la reflexión, los procesos deliberativos y distributivos y la creación de relaciones son fundamentales para la aplicación con éxito de la teoría del liderazgo transformador. La teoría del liderazgo transformador en la educación es una forma probada de abordar las persistentes diferencias de oportunidades y logros entre los estudiantes dominantes y los minoritarios y de mejorar la participación democrática en la sociedad civil. En otros ámbitos, como las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro, los servicios sociales o las agencias de apoyo sociocultural, la teoría del liderazgo transformador ofrece una forma integral de que los líderes reflexionen sobre cómo proporcionar entornos equitativos, inclusivos y excelentes tanto para los clientes como para los empleados. Revisor de hechos: Fleigh

Liderar una vida inspirada

El libro "Liderar una vida inspirada" (1996), de Jim Rohn, es una filosofía que, según algunos observadores, transformará su vida y sus negocios. Es un credo -sostiienen- que le ayudará a alcanzar la plenitud interior, la independencia financiera y la oportunidad de elevar su estilo de vida mientras contribuye positivamente a la sociedad. Cuestión Aparte: Ser más sabio, más inteligente, más sano y más rico" box_color="#242256. Este influyente libro contiene los principios fundamentales que cualquiera puede aprender para "alcanzar el éxito tanto en los negocios como en la vida", se dice en la cubierta. Es un compendio de lo mejor de la filosofía de Jim Rohn. Jim Rohn fue el comunicador y filósofo del éxito más singularmente profundo, se afirma en su libro, de nuestro tiempo.

Esta antología sin precedentes le ofrece lo mejor de Jim Rohn, revelando sus ideas más valiosas. Si "está comprometido con su carrera, si se toma en serio su deseo de ser más sabio, más inteligente, más sano y más rico", dice la cubierta del libro, "debe poseer absolutamente este libro indispensable." No parecen muy serias estas afirmaciones, pero, claro, hay que vender este, por lo demás, excelente libro. Como ejemplo, escribió en la página 293: "¿Cuál es la clave para mantenerse al mando? Debe llevar siempre consigo su conjunto de objetivos por escrito. Priorice sus objetivos y decida cuáles son importantes. Revise constantemente sus objetivos y conviértalos en parte de un buen plan de juego escrito." [/su_box]

Cultivar el éxito para toda la vida

Esta es la filosofía de un hombre que no podía permitirse comprar caramelos de dos dólares a una niña exploradora. Así que mintió y le dijo a la niña que tenía más caramelos de los que podía comprar. Más tarde juró que nunca volvería a avergonzarse así. En su búsqueda por convertirse en el mejor comprador de caramelos, aprendió principios que le hicieron rico, feliz y sofisticado - el tipo de persona que se va a la cama cada noche feliz de haber sacado más provecho de sí mismo, de su familia y de la sociedad.

Comienza con la autodisciplina

¿Qué cualidad separa a los pocos exitosos de los muchos? El ingrediente secreto es el hábito, y el primero de esos hábitos transformadores es la autodisciplina. Ya ha oído hablar de la disciplina, pero aquí tiene unos cuantos consejos para impulsarse hacia el reino del logro sostenido. La gente no fracasa porque haya hecho algo mal. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fracasan porque hicieron muchas cosas mal durante un largo periodo de tiempo. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fracase en hacer las pequeñas cosas a lo largo de un día, una semana, un mes, un año, y arruinará su vida. Digamos que decide ahorrar 100 dólares cada mes. La disciplina está en el hecho de ingresar esa cantidad en su cuenta de ahorros cada mes. Si no cumple su compromiso, tendrá un retraso de 100 $. Ahorre 110 $ y tendrá un excedente.

La autodisciplina conlleva múltiples recompensas. En primer lugar, tendrá la seguridad de sus ahorros. Segundo, tendrá los intereses que se acumulan. En tercer lugar, le hará sentirse bien y seguro, aumentando su autoestima para que quiera repetir el buen hábito de ahorrar. La autodisciplina es, por tanto, un acto de hacer lo que uno dice que va a hacer. Con esto en mente, siga estos pasos para lograr la disciplina. Empiece por reconocer el papel central que desempeña la disciplina en la transformación personal. A continuación, proceda a encontrar las cosas que necesita poner en orden. Ser consciente de lo que necesita mejorar le inspirará para trabajar en ello. La pasión no es suficiente: debe ser deliberado y actuar a diario para mantener y mejorar sus buenos hábitos. Comprométase a estar al tanto de todo lo que ocurre en su vida. Aproveche al máximo las oportunidades cuando surjan. Ocurrirán cosas malas, pero los buenos hábitos le colocarán en una posición en la que podrá minimizar o aprovechar los contratiempos.

Una cosa más: ¡empiece hoy mismo! Empiece ahora por las cosas más pequeñas. Organice su escritorio; doble y coloque su ropa en el cajón. Los actos pequeños y constantes aumentarán su confianza y transferirán su recién descubierta autodisciplina a otros aspectos de su vida que mejorarán. Encontrar la disciplina le preparará para el siguiente gran paso.

Asuma la responsabilidad de su desarrollo personal

Cuando, en la década de 1960, los Lakers de Los Ángeles cometieron una falta sobre Bill Russell en los últimos segundos de la final de un campeonato, sabían que estaban cometiendo una falta sobre el peor lanzador de tiros libres del equipo de los Bolton Celtics. Bill Russell fallaría, los Lakers recuperarían el balón y remontarían la desventaja de un punto. ¡Gran error! Aunque los tiros libres de Bill Russell eran torpes, él sabía que había oportunidades que no se podían fallar. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Ganó el campeonato. Ese es el tipo de responsabilidad que debe asumir para su crecimiento personal. Lo que te ocurre puede estar fuera de tu control, pero tu reacción depende de ti. No puede detener la lluvia, pero puede elegir llevar un paraguas.

Asuma la responsabilidad de aprender nuevas habilidades y construya su camino hacia mejores resultados. Realice pequeñas tareas, y luego vaya aumentando hasta que empiece a deleitarse en presentarse cada día. Se hará evidente el poder que tiene para impulsarse hacia el éxito. ¿Y qué es el éxito? El éxito es placer, aquí y ahora. El éxito es cada paso de su viaje. Convertirse en una persona mejor y más hábil le convertirá en un prospecto deseable que atrae oportunidades. Una vez que haya cogido ese ritmo, podrá aumentar su valor en el mercado. Su valor es lo que el mercado está dispuesto a pagarle por su trabajo.

Este valor no tiene nada que ver con cuántas horas le dedique: lo que cuenta es el valor que usted crea. Para algunos son 50.000 dólares al año; para otros, 200 millones. Si ayuda a una empresa a ganar varios miles de millones, le pagarán más con mucho gusto. Para aumentar su valor, esfuércese más en usted mismo que en su trabajo. Domine su oficio y, de paso, aprenda sobre los bienes y servicios que se ofrecen y cómo puede añadirles valor. Al mercado le gustan sus ganadores en forma, así que coma bien, haga ejercicio y construya un buen sistema de apoyo formado por familiares y amigos cercanos. Aumente su valor mejorando sus conocimientos, su red de contactos, sus habilidades, sus modales y su aspecto. Su potencial de ingresos no tiene límites siempre que sepa lo que quiere y vaya tras sus objetivos.

Establezca objetivos con conocimiento de causa para mantenerse en el buen camino

¿Cuál es la diferencia entre un campeón de Wimbledon y un niño jugando en una pista de tenis? El campeón se fija un objetivo claramente definido ante un oponente formidable para sacar lo mejor de sí mismo. Tanto si sacan para ganar un punto como si se preparan para el siguiente torneo, siempre conocen el resultado. Defina sus objetivos como un atleta profesional. Los objetivos a corto plazo incluyen los pequeños pasos que da a lo largo del camino. Puede tratarse de una compra, un viaje de negocios o una serie de actividades en las que los resultados son inmediatos. Los objetivos a largo plazo, por otro lado, son transformadores porque cambian su forma de trabajar y de percibir la vida, y la persona en la que se convierte, de un modo fundamental.

Con los objetivos a largo plazo, las recompensas se aplazan, pero duran más tiempo. ¿Cómo identifica sus objetivos? Escriba los cinco epígrafes siguientes en una hoja de papel: qué quiere hacer; quién quiere ser; qué quiere ver; qué quiere tener; y adónde quiere ir. Escriba de tres a seis posibilidades bajo cada encabezamiento. Este ejercicio estimulará otras pasiones que quizá haya olvidado. Escriba el número de años que cree que necesitará para lograr cada objetivo. Los objetivos a corto plazo le llevarán de uno a tres años, mientras que los objetivos a largo plazo le llevarán de cinco a diez. Demasiados objetivos a corto plazo significan que no ha pensado realmente en su misión y sus valores. Demasiados objetivos a largo plazo son señal de que es usted un procrastinador.

Así que aborde este ejercicio con deliberación. ¿Qué quiere lograr realmente en su vida? Repase, añada y seleccione hasta que tenga cuatro objetivos a largo plazo de cada columna. A continuación, visualice cada objetivo como si ya estuviera realizado. Si se trata de una tienda de muebles, imagine qué aspecto tendrá, qué dirá su rótulo o cómo estará decorada la sala de exposición. Piense en las cosas, el trabajo, el tiempo y las personas que se necesitarán para realizar el proyecto, y calibre cómo se siente con ese proceso. Ciertas cosas del proceso le llenarán de energía, mientras que otras le desinflarán. Vaya reduciendo hasta alcanzar sus objetivos más inspiradores. ¿Por qué quiere lograr un objetivo concreto? ¿Puede la motivación mantener la llama dura?

Elija objetivos lo suficientemente ambiciosos para que le hagan dar lo mejor de sí mismo. Los objetivos ambiciosos le situarán entre los grandes triunfadores y le proporcionarán una sana competencia. Una vez que esté seguro, nunca debe transigir o será infeliz. ¡Enhorabuena! Es hora de empezar a buscar oportunidades y a controlar sus evaluaciones diarias, semanales y mensuales, así como su progreso anual.

Genere ideas para potenciar sus objetivos

¿Se ha preguntado alguna vez cómo se hacen los anuncios más atractivos? Para lograr un objetivo, los anunciantes deben encontrar grandes ideas. Usted necesita la misma mentalidad. Leer y escuchar a otras personas es una buena forma de despertar su imaginación. Dedique tiempo a leer libros y revistas, escuchar podcasts o ver vídeos educativos en su campo. También aprenderá mucho encontrando el vínculo entre su campo y temas aparentemente no relacionados.

Para ir más lejos, invierta dinero en seminarios y talleres para aprender y establecer contactos. Invierta en su propia biblioteca personal. Llene su biblioteca de libros sobre temas tan diversos como salud, finanzas, derecho, historia, biografía, ciencia, cultura, espiritualidad y habilidades que le harán destacar. Cuando lea, su objetivo debe ser sacar el máximo partido de cualquier libro para poder aplicar las ideas que ha recopilado. Busque recomendaciones de libros para mejorar su biblioteca. El tiempo, el dinero y el esfuerzo invertidos en aprender transformarán su personalidad y multiplicarán el número de soluciones que puede lanzar ante cualquier reto. ¿Dónde más puede encontrar ideas? Mírese en el espejo Reflexione sobre su vida y domine su propia historia. Tiene acceso ilimitado. Estudiar su propia vida le ayudará a evitar viejos errores y a inspirar a otras personas.

Algunas personas evitan los temas difíciles cuando estudian. Eso es un gran error. Ocuparse de asuntos complejos, incluso cuando no los entienda del todo, supondrá un reto para su mente y le ayudará a ir en direcciones donde se encuentran ideas únicas. Otra vía hacia la fuente de las ideas es la lluvia de ideas. Deje que su mente vague y salga con lo que encuentre. Su mente organizará libremente estas ideas en algo que pueda perfeccionar. Piense sin inhibiciones. No se preocupe por lo extravagantes que parezcan las ideas. Las ideas extravagantes tienen una forma de impulsar la innovación. Recurra a la ayuda de amigos y colegas cuando genere ideas, pero recuerde que debe despojarse de su ego y de su juicio para desbloquear su creatividad. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Generar ideas es una inversión masiva que no querrá perder, así que anótelo todo. Estos son los planos que utilizará para alcanzar sus objetivos - uno de los cuales debe ser su independencia financiera.

Alcanzar la independencia financiera

El dinero no le comprará la felicidad. Pero, ¿se imagina cómo sería su vida si sólo trabajara en empleos que le gustaran, mantuviera a su familia y a usted mismo, viviera una vida digna y utilizara su influencia para ayudar a la gente? La independencia financiera no consiste en ser millonario. Es ser capaz de vivir únicamente del dinero que genera de su propia industria. En pocas palabras, no dependes de otras personas ni de empleadores. Esa es la libertad que debería inspirarle para ser financieramente independiente, y aquí le explicamos cómo conseguirlo. Empiece por crear una visión clara del estilo de vida de sus sueños. Su visión le dará una buena apreciación de lo que necesita hacer.

Estas son las cosas que debe hacer: Pague sus impuestos. Sus impuestos se destinan a mejorar la infraestructura pública que le ayuda a prosperar. A continuación, debe reducir sus pasivos. Sus pasivos chupan dinero de su fondo de ahorro e inversión. Si necesita algo, pague el precio directamente para liberar su mente y sus recursos de la carga de una deuda evitable. Vivir la buena vida no consiste en tener todo el dinero del mundo. Se trata de sacar el máximo partido al dinero que tiene, y eso se consigue con una planificación cuidadosa.

Este sencillo plan le servirá toda la vida. Cuando reciba sus ingresos mensuales, reserve el 70 por ciento para financiar todos sus gastos. A continuación, guarde un 10 por ciento en su cuenta de ahorro para que le devengue intereses. Otro 10 por ciento, o la cantidad que usted elija, debe destinarse a ayudar a los demás, ya sea a través de iniciativas personales o de obras benéficas. El 10 por ciento restante debe destinarse a inversiones a largo plazo, como la bolsa, o a cualquier forma de comercio que le produzca rendimientos razonables con el paso del tiempo.

Y recuerde, el tiempo, la paciencia y la constancia son cruciales. Sea paciente y vea crecer sus inversiones. Dedicarse a alguna forma de comercio aumentará sus ingresos y le enseñará más habilidades. Si es usted un vendedor que intenta conseguir más clientes, comprométase a hablar con más gente. Esto le dará más práctica para perfeccionar su entrega. El dinero amplificará su vida y enriquecerá las experiencias que querrá compartir. Compartir es una invitación a cultivar relaciones y asociaciones sólidas.

Construir relaciones para el éxito y la felicidad

Un hombre, hablando de su hija, que ha pasado por momentos difíciles, dice que es como una rana atrapada en nata. Bate la nata con sus patas hasta que se convierte en mantequilla sólida, y entonces sale. Esa es la determinación que necesita para mejorar sus relaciones en casa y en el trabajo. Tiene que ser intencionado o de lo contrario irá a la deriva y descuidará a las personas que de verdad le importan. Inculque disciplina a sus hijos y utilice su riqueza para darles experiencias que les ayuden a conectar con el mundo. Una vida familiar sólida le proporcionará el equilibrio que necesita para rendir al máximo. Invierta en relaciones laborales. Construir su red de contactos empieza por trabajar en su carácter.

Una reputación estelar da múltiples recompensas. Empiece por trabajar su carácter. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Forjar el carácter consiste en elegir la forma correcta de responder a las circunstancias, ya sean positivas o negativas. Las elecciones correctas le darán integridad. A medida que construya su equipo, se dará cuenta de que unas pocas personas tienden a aportar las mejores ideas. También habrá un puñado que sean los más productivos. Estudie sus amistades y descubrirá a los pocos que le proporcionan los mejores consejos. En realidad hay un nombre para este fenómeno - Se llama la regla 80/20: el 20% de su equipo produce el 80% de los resultados. ¿Cómo puede aprovechar este conocimiento para sacar el máximo partido a su tiempo limitado? He aquí un truco útil. Reserve un tiempo individual para dedicárselo a cada uno del 20 por ciento más brillante. Cuando se reúna con el 80 por ciento restante, hágalo en grupo. Cada relación orientada a su carrera debería moldearle. Si no es así, averigüe por qué y prepárese para alejarse en algún momento. Conozca a gente nueva para tener una perspectiva más amplia de la vida.

Los nuevos contactos también le ofrecerán más puntos de conexión con otras culturas. Por eso es tan importante viajar. Viajar le abre al sufrimiento, la alegría y las historias de otras personas. Deje que sus historias le conmuevan y construya puentes hacia sus corazones. Recuerde que el trabajo en red es una calle de doble sentido. Averigüe cómo puede beneficiarse la otra persona y déle lo que necesita para que sea siempre una relación en la que todos salgan ganando. Disfrute construyendo a las personas que le construyen a usted.

Conclusiones

En primer lugar, debe abrazar una vida de autodisciplina y aplicarla a todos los aspectos de su vida. Después, debe aceptar que todo éxito o fracaso depende de la persona que es usted. Asuma la responsabilidad de su crecimiento y empezará a atraer oportunidades. Defina sus objetivos a largo y corto plazo, y tome medidas concretas para alcanzarlos en un plazo definido. Encuentre ideas que alimenten su plan y establezca relaciones que le ayuden sin comprometer sus ideales. Su familia, su salud y sus aficiones le proporcionarán el equilibrio que necesita para rendir al máximo. Para ser económicamente independiente, necesita ahorrar, invertir y dedicarse a algún tipo de comercio. Ayude a otras personas a alcanzar sus sueños y ellas harán lo mismo por usted. Aproveche las lecciones del pasado y las nuevas herramientas para adaptarse al cambio. Y recuerde: el verdadero éxito es vivir su vida como siempre ha soñado hacerlo.

Vida Contemplativa Islámica

Nota: Consulte más acerca de las funciones del profetismo (islámico), y la escatología (islámica) en relación con el monoteísmo islámico (tawḥīd). La praxis espiritual islámica es un camino hacia una realización más plena del tawḥīd a través de la contemplación, la moral y la acción intencionada. Véase, en consecuencia, un análisis sobre la vida contemplativa. Algo relacionado son los enfoques sobre el Éxtasis, incluido el religioso. Tema: filosofia.

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