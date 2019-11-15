A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones, nuestras ideas y estudios, acerca de esta temática (liderazgos).

Liderazgos: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. Aunque aparentemente hay tantas descripciones de liderazgo (véase también carisma) como hombres y mujeres que ocupan roles de liderazgo, las definiciones más significativas son las que comúnmente se le atribuyen al ex presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman: el liderazgo (véase también carisma) es la capacidad de hacer que otros se muevan voluntariamente en una nueva dirección en la que no están naturalmente inclinados a moverse por sí mismos.

Liderazgo

El liderazgo (véase también carisma) es un tema fascinante para muchas personas. El término evoca una escena familiar de un individuo poderoso, heroico y triunfante con un grupo de seguidores que regresan a casa después de ganar un campeonato nacional o una guerra contra el enemigo malvado. Todos ellos marchan por la ciudad rodeados de una multitud agitando banderas. Un orador entusiasta puede dar un discurso enérgico, con las manos agitándose en el aire, a miles de personas reunidas en una plaza. La fascinación generalizada por el liderazgo (véase también carisma) puede deberse al impacto que el liderazgo (véase también carisma) tiene en la vida de todos.

Las historias de liderazgo (véase también carisma) heroico se remontan a miles de años: Moisés entregó miles de hebreos de Egipto o Alejandro Magno construyendo un gran imperio. ¿Por qué ciertos líderes pudieron inspirar y movilizar a tanta gente y cómo lograron lo que lograron? Hay tantas preguntas que piden respuestas, pero muchas siguen siendo tan desconcertantes como siempre.Entre las Líneas En las últimas décadas, muchos investigadores han emprendido un estudio sistemático y científico del liderazgo.

El liderazgo (véase también carisma) se define de tantas maneras diferentes que es difícil encontrar una sola definición de trabajo. El liderazgo (véase también carisma) no es solo una persona o grupo de personas en una posición alta. Comprender el liderazgo (véase también carisma) no está completo sin comprender las interacciones entre un líder y sus seguidores. El liderazgo (véase también carisma) tampoco es simplemente la capacidad o capacidad estática de un líder. Se debe investigar la naturaleza dinámica de la relación entre líder y seguidores.Entre las Líneas En estas dinámicas sociales únicas, todas las partes involucradas intentan influirse mutuamente en la búsqueda de objetivos. Estas metas pueden o no coincidir a medida que los participantes participan activamente en la definición y redefinición de la meta para el grupo y para ellos mismos. Por lo tanto, el liderazgo (véase también carisma) es un proceso en el cual un líder intenta influir en sus seguidores para establecer y lograr una meta o metas. Para lograr el objetivo, el líder ejerce su poder para influir en las personas. Ese poder se ejerce en etapas anteriores al motivar a los seguidores para que hagan el trabajo y en etapas posteriores recompensando o castigando a aquellos que lo hacen o no lo hacen al nivel de expectativa. El liderazgo (véase también carisma) es un proceso continuo, con el logro de un objetivo que se convierte en el comienzo de un nuevo objetivo.

Para un emprendedor, o empresario, la misión puede ser el objetivo:

“Siempre estoy ‘trabajando’. A los demás les parece trabajo, pero para mí es pura diversión. Por eso sé que nadie puede competir conmigo en esto.” - Warren Buffett

La recompensa adecuada por parte del líder es de suma importancia para motivar continuamente a los seguidores en el proceso. ¿Qué hace el liderazgo (véase también carisma) para una organización? Si el liderazgo (véase también carisma) se define como un proceso que involucra interacciones entre un líder y seguidores, generalmente empleados subordinados de una compañía, el liderazgo (véase también carisma) afecta profundamente a la compañía. Define o aprueba la misión u objetivo de la organización.

Este establecimiento de metas es un proceso dinámico del cual el líder es responsable en última instancia. Un líder visionario fuerte presenta y convence a los seguidores de que se necesita un nuevo curso de acción para la supervivencia y la prosperidad del grupo en el futuro. Una vez que se establece una meta, el líder asume el rol de asegurar el logro exitoso de la meta. Otra función vital del liderazgo (véase también carisma) es representar al grupo / organización y vincularlo con el mundo externo para obtener recursos vitales para llevar a cabo su misión.

Cuando sea necesario, el liderazgo (véase también carisma) debe defender la integridad de la organización.

Liderazgos

El liderazgo (véase también carisma) es el proceso a través del cual un individuo intenta influir en otro individuo o en un grupo de individuos para lograr un objetivo. El liderazgo (véase también carisma) se valora en nuestra cultura, especialmente cuando ayuda a alcanzar objetivos que son beneficiosos para la población, como la promulgación de políticas eficaces de salud preventiva. Un individuo con cualidades de liderazgo (véase también carisma) también puede mejorar una organización y los individuos en ella, ya sea un maestro que trabaja para obtener mejores materiales de enseñanza y programas después de la escuela o un empleado que desarrolla nuevas ideas y productos e influye en otros para que inviertan en ellos.

El liderazgo (véase también carisma) puede ser exhibido en una variedad de formas y circunstancias. Las madres y los padres muestran liderazgo (véase también carisma) en la crianza de sus hijos con buenos valores y alentándolos a desarrollar su potencial. Los maestros lo demuestran inspirando a los estudiantes a aprender y desarrollar su capacidad intelectual.

Los trabajadores de la salud pueden ser líderes y desarrollar servicios que satisfagan las necesidades de las comunidades a las que sirven, o trabajar en colaboración con otras organizaciones para crear programas y servicios rentables y orientados a la prevención. Se han realizado muchos estudios y se han publicado muchos libros y artículos sobre este tema. A través de este trabajo ha surgido un conjunto consistente de atributos de liderazgo. Un líder eficaz hace la mayoría, si no todos, de lo siguiente:

Desafíe el proceso: busque oportunidades desafiantes, asuma riesgos y aprenda de los errores.

Motive a otros a unirse y ponerse de acuerdo sobre una dirección u objetivo futuro: cree una visión compartida pensando en el futuro, teniendo una visión fuerte y positiva, y alentando a otros a participar. Ayude a otros a actuar: ayude a otros a trabajar juntos, a cooperar y colaborar desarrollando metas compartidas y generando confianza, y ayude a fortalecer a los demás animándolos a desarrollar sus habilidades y talentos.

Dé un ejemplo: compárese de manera que sea consistente con los valores profesados ​​y ayude a otros a lograr pequeñas ganancias que los mantengan motivados, especialmente cuando una meta no se logrará rápidamente.

Anime a otros: reconozca las contribuciones de cada individuo al éxito de un proyecto.

Otra forma de definir el liderazgo (véase también carisma) es reconocer lo que las personas valoran en las personas que son reconocidas como líderes. La mayoría de las personas pueden pensar en individuos que consideran líderes.

La investigación realizada en la década de 1980 por James Kouzes y Barry Posner encontró que la mayoría de las personas admiran y siguen de buen grado a las personas honestas, orientadas hacia el futuro, inspiradoras y competentes. Una persona que quisiera desarrollar habilidades de liderazgo (véase también carisma) puede beneficiarse del conocimiento de que el liderazgo (véase también carisma) no es solo un conjunto de habilidades y atributos excepcionales que solo poseen unas pocas personas muy especiales. Más bien, el liderazgo (véase también carisma) es un proceso y un conjunto de habilidades que se pueden aprender.

Falta de Liderazgos en las Revueltas y Protestas: algo Intencional

"Se cree que un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe", dijo Lao Tzu, el antiguo filósofo chino y fundador del taoísmo. "Cuando su trabajo esté hecho, su meta cumplida, dirán:'Lo hicimos nosotros mismos.'' ¿Pero qué pasa si un líder no existe en absoluto?

En todo el mundo han surgido movimientos de protesta sin líderes que han atraído a decenas de miles (y, en algunos casos, millones) de personas a las calles. Aunque sus catalizadores varían, las protestas han sido en gran medida las mismas: desde Hong Kong y Chile hasta Irak y Líbano, la gente ha utilizado los medios sociales para provocar manifestaciones espontáneas, en su mayoría no violentas, contra sus respectivos gobiernos, esfuerzos que han prometido mantener hasta que todas sus demandas sean satisfechas. Los movimientos a veces han tenido éxito -la legislación impopular fue revocada en algunos lugares y los funcionarios públicos se vieron obligados a dimitir en otros-, pero en unos pocos casos esto solo ha animado a los manifestantes a buscar nuevas demandas.

A medida que se intensifica la escala de la respuesta del gobierno, se plantea la cuestión: ¿Cuánto tiempo pueden durar estos movimientos de base? Sin un organizador claro al mando, ¿se arriesga a que estas protestas se transformen en algo que ni siquiera sus participantes pueden controlar? ¿Es la falta de liderazgo (véase también carisma) centralizado una fuente de debilidad o fortaleza? En Chile, las protestas se han centrado en la desigualdad y la corrupción.

En el Líbano e Irak, las protestas contra los sistemas políticos de los países han trascendido las líneas sectarias. Mientras que algunas manifestaciones estallaron por agravios específicos, como la legislación propuesta en Indonesia para debilitar la agencia anticorrupción del país y reducir la libertad personal de los ciudadanos, las protestas en Haití, Egipto y Bolivia se han expandido más allá de sus objetivos originales y se han convertido en llamamientos a la dimisión de sus gobiernos.

Incluso en lugares donde las autoridades han accedido a las demandas de algunos manifestantes, las manifestaciones siguen siendo fuertes.Entre las Líneas En Hong Kong, el movimiento a favor de la democracia está en su sexto mes, impulsado por la preocupación generalizada por el estatus semiautónomo de la ciudad y por el tiempo que puede durar. A pesar de que el gobierno retiró el impopular proyecto de ley de extradición que desencadenó la protesta en primer lugar, las demandas del movimiento no han hecho más que crecer, al igual que la violencia.

Durante el fin de semana, un campus universitario atrincherado fue escenario de algunos de los enfrentamientos más intensos desde que comenzaron las manifestaciones, cuando los manifestantes lanzaron flechas con el arco y cócteles Molotov en respuesta a balas de goma y gases lacrimógenos de la policía. Aunque el gobierno chino advirtió que los nuevos disturbios tendrían como resultado un futuro "inimaginable y terrible" para la ciudad, los esfuerzos por sofocar las protestas, incluidos los arrestos masivos y la prohibición de máscaras faciales (una proscripción que el Tribunal Supremo de Hong Kong consideró ilegal), solo han parecido animar aún más a los activistas. En Francia, el movimiento "chaleco amarillo", igualmente amorfo, también ha demostrado su capacidad de resistencia.

Las protestas nacionales, que pasaron de las quejas por el aumento de los precios del combustible a una manifestación más amplia contra el gobierno, celebraron su primer aniversario el domingo. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, algunas cosas han cambiado. Aunque el espíritu de revuelta sigue siendo fuerte, la participación ha disminuido. Y aunque la mayoría de las protestas fueron inicialmente pacíficas, también han surgido elementos más violentos.

La falta de liderazgo (véase también carisma) de estas protestas no es incidental, ni tampoco es algo sin precedentes. Antes de que la política se volviera populista, los movimientos sociales se volvieron populistas. Las protestas sin líderes de hoy recuerdan a las protestas populares que comenzaron hace casi una década, desde la ocupación de Wall Street en 2011 hasta las manifestaciones contra la austeridad en Grecia y España ese mismo año. Estos movimientos no apelan a categorías específicas. Apelan a toda la ciudadanía que se siente defraudada por la clase política. Leer también sobre los movimientos nacionalistas contra la política sectaria. El éxito de estas protestas puede atribuirse en gran parte a los medios sociales, que han permitido a los participantes comunicarse y organizarse de una manera más descentralizada.

Mientras que algunos han confiado en servicios de mensajería cifrada como Telegram, otros utilizan AirDrop, la función de compartición de incendios de Apple que permite a los usuarios compartir fácilmente el contenido entre dispositivos. La tecnología permite la falta de liderazgo (véase también carisma) de una manera que antes no era posible. La tecnología significa que no se necesita un líder para difundir la estrategia. La estrategia se difunde horizontalmente. No es solo que los medios sociales hayan permitido a estos movimientos eludir el liderazgo (véase también carisma) tradicional de arriba hacia abajo. Para muchos, la naturaleza sin líder es el punto. Después de todo, el nombramiento de líderes facilita que los gobiernos se centren en ellos, los detengan, los arresten, los maten, los denigren.

Por el contrario, las protestas sin líderes son más difíciles de reprimir.

Además, muchas de estas protestas están explícitamente posicionadas contra la concentración de poder en unas pocas manos. Por definición, estos movimientos van a ser antipáticos a cualquier concentración de poder dentro de sus propias filas. En Hong Kong, los manifestantes han adoptado como grito de guerra la famosa cita del artista marcial Bruce Lee, "Sé informe, informe, como el agua", es decir, imposible de reprimir.

En la práctica, esto se ha manifestado en un movimiento sin líderes, conocido por formar mítines espontáneos, bloqueos de caminos y sentadas.

En Cataluña, donde miles de personas se han quejado de la decisión del Tribunal Supremo de octubre de encarcelar a nueve líderes separatistas catalanes, los manifestantes rindieron homenaje a Hong Kong adoptando algunas de sus tácticas, incluyendo el bloqueo del aeropuerto de Barcelona. Pero la falta de un líder no está exenta de defectos.

El movimiento francés del "chaleco amarillo" experimentó a principios de este año una división entre los que prefirieron continuar las manifestaciones y los que trataron de formalizarlas presentando candidatos a las elecciones europeas (este último esfuerzo fracasó en última instancia). Más recientemente, se ha formado otro cisma entre los que protestan pacíficamente y los activistas del "bloque negro", que han desplegado métodos más violentos, como el vandalismo y el incendio de motocicletas. Aunque los dos grupos no están formalmente relacionados, sus demostraciones se han solapado. En los movimientos sin líderes, existe, por supuesto, el peligro de que las minorías utilicen tácticas que no son respaldadas por la mayoría de los manifestantes.

Ya sea que las protestas tengan líderes o no, las autoridades a menudo reprimen las manifestaciones, pero la falta de líderes puede exacerbar las tensiones y la violencia cuando los manifestantes no tienen a nadie que les dé instrucciones sobre cómo confrontar a las autoridades. Muchos de estos enfrentamientos han causado bajas.Entre las Líneas En Hong Kong se registraron dos muertes la semana pasada, la primera en casi seis meses de manifestaciones.

En el Líbano, un soldado disparó fatalmente a un manifestante cuando intentaba dispersar a la multitud.Entre las Líneas En otras partes del mundo, las recientes manifestaciones han sido considerablemente más mortales.Entre las Líneas En Chile, al menos 20 personas han sido asesinadas.Entre las Líneas En Irak, el número de muertos ha superado los 300. Que muchas de estas protestas comenzaron como movimientos no violentos pueden haber jugado un papel crucial en su longevidad.Si, Pero: Pero a medida que la dinámica de estas protestas cambia -y que muchas de ellas incurren en más violencia-, ¿existe el riesgo de que se desentrañen?.

Los movimientos de protesta"por su propia naturaleza no son sostenibles a largo plazo, en gran parte debido a la cantidad de energía y compromiso que se necesita para mantenerlos. A diferencia de los partidos y organizaciones oficiales, no tienen las estructuras burocráticas que los mantendrían en marcha. Para muchos manifestantes, sin embargo, la mentalidad es simple: No se detengan hasta que todas sus demandas sean satisfechas. Para los de Hong Kong, se expresa a través del popular canto "Cinco demandas, ni una menos".

En el Líbano, los manifestantes han adoptado la consigna "Todos ellos son todos ellos", en referencia a su rechazo de toda la clase política. Aún así, no debemos esperar de los movimientos sociales lo que los movimientos sociales no pueden hacer, dado que no es su trabajo resolver los problemas que los impulsaron. Es más bien plantear cuestiones que antes no estaban en la agenda política y demostrar que hay una gran parte de la población que no se siente representada.



