Es casi una costumbre, en Substack y otros sitios web, publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año. Martina lo ha hecho, y tras hablar con ella, seguiremos su estructura.

Con otro año calendario casi terminado, pensamos que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 15 artículos más populares de 2025 y los 5 de 2024 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, muchos de ellos en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidos. Hoy, pues, vamos a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Los 15 artículos más populares de 2025 en Liderar

La lista, en orden de más popularidad, es la siguiente:

(1) El principio que me ayudó a conseguir más en menos tiempo (y que puede ayudarte a ti también)

El principio de apalancamiento (”leverage”). Basado en el ensayo de Emilio Sánchez.

(2) Cómo construir una marca personal cuando haces muchas cosas

Mi enfoque en tres fases (no incluye trucos de crecimiento)

(3) Los Humanos como «Bienes de Lujo» en la era de la IA

La falacia del “toque humano”.

(4) Algunas partes de ti sólo emergen para determinadas personas

Además: La miseria es contagiosa, pero también lo es la alegría: Hay gente que brilla.

(5) Ser demasiado ambicioso es una forma de ser tu peor enemigo (quizás la peor)

Al comenzar, hacer, ser y llegar a ser.

(6) 40 lecciones de vida que sé a los 40 (que ojalá hubiera sabido a los 20) + La guía completa para llegar a más de 100.000 seguidores

Lecciones prácticas sobre la carrera profesional, la salud y las relaciones que puedes poner en práctica ahora mismo.

(7) Por qué deberías enamorarte del aburrimiento (y por qué los campeones ya lo hacen)

Todo el mundo persigue la pasión y la novedad, pero la maestría se esconde dentro de las aburridas repeticiones. Por qué ésa es la ventaja más injusta que puedes construir hoy?

(8) Hábitos Atómicos en tu Vida

Usar el libro para las vidas de los escritores y los 15 sistemas de IA que rigen mi vida. Además, mi flujo de trabajo de terapia con IA.

(9) Cómo encontrar lo que se te da bien (y hacer lo que realmente te gusta) + ¿Qué significa liderar con integridad espiritual?

Algunas lecciones que he aprendido por el camino... + Reflexiones sobre un nuevo tipo de liderazgo.

(10) El Mito de Musk: Cómo Elon engañó al Mundo

La historia del origen de un superhéroe que el hombre más rico del mundo no quiere que conozcas.

(11) Cómo convertir cualquier libro o vídeo en tu entrenador personal de IA en 3 pasos

Una recopilación de las mejores joyas ocultas, modelos mentales y marcos de referencia de los pensadores más destacados del mundo, para ayudarte a mejorar un 1% y vivir una vida más feliz.

(12) Olvídate del “Valor Añadido”: 6 Lecciones Creando Newsletters

Todo gira en torno a ti, no a tu público.

(13) La Paradoja del Experto: Por qué la IA en realidad está Dificultando tu Trabajo

Cuanto más sabes, más difícil te resulta aceptar lo que te da la IA.

(14) 1.000 Amigos Verdaderos

2025 es el año del pequeño creador.

(15) 7 Hábitos de los Substackers Altamente Eficaces

Descubre los secretos de los newsletters excepcionales. Una colaboración con Karen Cherry.

Los 5 artículos más populares de 2024 en Liderar

También han llegado muchos muchos lectores en 2025; y los mejores artículos del 2024 pasaron desapercibidos para ellos.

Si te preguntaste alguna vez, o tienes curiosidad por conocer, cuáles fueron los artículos más populares de 2024, dado que en su día no elaboramos ninguna lista, son los siguientes, en orden de popularidad:

(1) Cómo Pensar en la Red Substack

Aplicando la ciencia de redes a Substack para tener mayor presencia.

(2) Futuro de Substack

Substack está creciendo. ¿Qué significa esto para los creadores?

(3) Llevar a tus seguidores de LinkedIn a Substack: Lo duro que es y por qué es Importante

Métodos alternativos para convertir seguidores de LinkedIn en suscriptores de Substack y retomar el control de tu audiencia.

(4) Estas 9 Tendencias de Escritura Determinarán tu Futuro como Escritor

En los próximos 3 años. Y Algunas Predicciones sobre el Futuro de las Publicaciones.

(5) ¿Con qué Frecuencia debes Escribir para Aumentar tus Suscriptores de Pago?

Cómo un pequeño cambio en la frecuencia de escritura crea una diferencia 10 veces mayor.

Estos fueron los 15 grandes éxitos del año 2025 y los 5 del 2024. Todos ellos han contribuido significativamente a que esta newsletter se encamine hacia los 3.000 suscriptores, con tasas de apertura superiores a la media y un crecimiento de casi el 800% en 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, como Martina, también hemos aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Nos ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creíamos que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba -algunas veces- su fuerza. Además de ser un placer escribir, la creciente comunidad de Liderar en Substack nunca deja de sorprender y cambiar nuestras expectativas.

Todavía no sabemos la incidencia de las numerosas colaboraciones (en especial, con escritores invitados) llevadas a cabo en este boletín durante el año, pero tenemos claro que ha sido mucho más enriquecedor que hayan tenido lugar.