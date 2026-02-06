Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Poesías malditas y brocha naïf
Poesías malditas y brocha naïf
3d

Todo se reduce a rrhh capacitados,logística y mercado asumible. Lo demás es

son pajas mentales y cretinismo.

Responder
Compartir
Avatar de Catalina Rojas
Catalina Rojas
3d

Este magistral texto sitúa las batallas de forma directa y despiadada en el contexto del conflicto más amplio en el que tuvieron lugar. En el proceso, ayuda a corregir una visión distorsionada de su papel en la guerra, reemplazando las imágenes populares de “batallas decisivas” con una apreciación sombría del sacrificio y la perseverancia necesarios para la victoria. Accesible, provocador, exhaustivo y esclarecedor, este post podría generar un nuevo debate sobre la historia y la conducción de la guerra.

Responder
Compartir
3 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura