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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Métodos del Modelo de Liderazgo CIP: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Métodos: Cómo se ha estudiado la teoría del liderazgo carismático, ideológico y pragmático (CIP)

Fundamentos historiométricos

Para entender los orígenes de la teoría del liderazgo carismático, ideológico y pragmático, es útil comprender los métodos utilizados para estudiarla. El método más destacado durante el desarrollo de la teoría fue el historiométrico. El método historiométrico representa un enfoque de estudio que permite el análisis cuantitativo de los datos cualitativos. El estudio historiométrico más común utiliza biografías académicas y codificadores capacitados para medir los constructos que se eligen y operacionalizan antes de comenzar la codificación. El método requiere mucho trabajo y tiempo, ya que exige un esfuerzo considerable para adquirir y examinar el material fuente incluso antes de que comience el arduo proceso de codificación y agregación. Sin embargo, una ventaja significativa de este enfoque es la intimidad y la rica conexión con lo que se está estudiando. Es decir, cada valor cuantitativo o punto de datos que se deriva del método es el resultado de una larga cadena de tareas curadas, cada una de las cuales requiere la atención, la concentración y el juicio de un codificador o biógrafo humano. En este sentido, una vez que los valores se derivan del proceso de codificación y de las tendencias observadas al analizar los datos, es posible que el investigador vuelva al material fuente original y dé sentido a los hallazgos de una forma que no es posible con los métodos de encuesta más tradicionales que se aplican habitualmente en la investigación sobre el liderazgo. Una de las razones por las que es fundamental comprender el papel que ha desempeñado el análisis historiométrico en el desarrollo de la teoría del liderazgo carismático, ideológico y pragmático es que si se hubieran utilizado métodos más tradicionales, es probable que la teoría no hubiera surgido. Es decir, el novedoso método historiométrico permitió el desarrollo del novedoso marco teórico del liderazgo carismático, ideológico y pragmático que contrasta con muchas teorías establecidas sobre el liderazgo. En concreto, el uso del análisis de contenido de los datos cualitativos permite investigar estilos de liderazgo como el liderazgo pragmático que no surgirían en un estudio que utilizara métodos como las encuestas o los autoinformes. En una reciente revisión de los métodos utilizados en los estudios de liderazgo carismático, ideológico y pragmático, Watts y sus colegas (2020) encontraron que la mayoría de los estudios empíricos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático utilizados se basaban en enfoques historiométricos (57%). Aunque algunos estudios examinaron estilos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático específicos de forma aislada, la inmensa mayoría (75%) examinó los tres en combinación. Aunque el enfoque historiométrico ayudó a establecer una base sólida para la teoría del liderazgo carismático, ideológico y pragmático, el avance futuro de la corriente de investigación requerirá enfoques creativos adicionales. El enfoque historiométrico, aunque ventajoso por muchas razones, no está exento de defectos. Ya se ha mencionado el carácter lento y laborioso del enfoque metodológico. Además, el método historiométrico requiere que un líder tenga información recopilada y desarrollada sobre él (por ejemplo, una biografía). Esto significa que el enfoque suele aplicarse únicamente a los líderes de alto nivel que probablemente hayan recibido dicha atención, y surgen problemas de generalización cuando se consideran otros tipos de líderes que no reciben un reconocimiento tan amplio. Es decir, cabe preguntarse razonablemente si lo que se aprende estudiando a los líderes mundiales y a los directores generales puede aplicarse a formas de liderazgo más típicas. En respuesta a estas críticas, otros investigadores han comenzado a utilizar métodos como los experimentales, así como el desarrollo de nuevas escalas, en un esfuerzo por ampliar la población de líderes considerada por la investigación del PCI. Watts y sus colegas (2020) esbozan los enfoques metodológicos emergentes en la corriente de investigación del liderazgo carismático, ideológico y pragmático y observan que, aunque inicialmente se utilizaron enfoques historiométricos, los enfoques experimentales se han vuelto más comunes. Encontraron que el 32% de los estudios sobre liderazgo carismático, ideológico y pragmático han utilizado métodos experimentales, ampliando el conjunto metodológico de la investigación sobre liderazgo carismático, ideológico y pragmático. Sin embargo, un problema que obstaculiza la expansión de las muestras y una investigación más amplia ha sido el de la medición. La limitación de las herramientas psicométricas (por ejemplo, escalas fáciles de administrar y que requieran poco tiempo) impide actualmente a los investigadores del liderazgo carismático, ideológico y pragmático estudiar a los líderes en entornos más aplicados. Sin embargo, los esfuerzos recientes sugieren que es posible escalar y medir el liderazgo carismático, ideológico y pragmático utilizando una nueva medida.

Esfuerzos experimentales

Aunque la mayoría de los estudios sobre liderazgo carismático, ideológico y pragmático se basan en enfoques historiométricos o basados en estudios de casos, también hay un número creciente de esfuerzos experimentales que examinan el modelo de liderazgo carismático, ideológico y pragmático. La mayoría de estos esfuerzos experimentales sobre el liderazgo carismático, ideológico y pragmático se centran en los resultados asociados a la exposición a líderes que demuestran los distintos estilos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático. Por ejemplo, numerosos investigadores trabajaron con actores para que mostraran las características de los líderes CIP basándose en las diferencias de sus modelos mentales. Otros examinaron los efectos de los líderes carismáticos y pragmáticos sobre el compromiso del equipo de seguidores y la resolución de problemas. Por su parte, Lovelace y Hunter (2013) estudiaron el impacto de los estilos de liderazgo CIP en el rendimiento creativo de los seguidores en las diferentes etapas del proceso de resolución de problemas. Otros estudios utilizaron descripciones escritas o ejemplos verbales de diferentes líderes CIP para examinar las preferencias de estilo de liderazgo de los seguidores o el rendimiento creativo. Ya sea simulando los estilos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático en entornos de laboratorio con actores que desempeñan el papel del líder o exponiendo a los participantes en el estudio a ejemplos escritos o verbales de la comunicación real del líder CIP, estos enfoques experimentales han ayudado a ampliar nuestro conocimiento sobre los resultados asociados a los diversos estilos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático, construyendo la credibilidad de la perspectiva de equifinalidad del liderazgo. Dicho esto, los esfuerzos experimentales centrados en examinar el modelo de liderazgo carismático, ideológico y pragmático desde la perspectiva del líder han sido limitados. Como excepción, cierto número de autores clasificaron a los estudiantes universitarios participantes en estilos carismáticos, ideológicos o pragmáticos haciendo que los participantes leyeran varias historias sobre líderes CIP e indicaran qué líder se parecía más a ellos. Siguiendo los métodos establecidos, se clasificó a los participantes como líderes carismáticos, ideológicos o pragmáticos en función de sus preferencias por los líderes en los extractos de las historias presentadas. Tras clasificar a los líderes en función de su estilo, los estudios pedían a los participantes que resolvieran problemas de liderazgo complejos, lo que permitía comprender cómo los factores situacionales influyen en el impacto del estilo carismático, ideológico o pragmático de los individuos en el rendimiento. La expansión del uso de estudios experimentales en la investigación sobre liderazgo carismático, ideológico y pragmático facilita la capacidad de la investigación para imponer medidas de control que permiten a los investigadores extraer inferencias causales más sólidas sobre los resultados de la investigación en general. Sin embargo, estos enfoques experimentales no están exentos de limitaciones. El uso de actores entrenados o de estudios con personas de papel suscita preocupaciones sobre la generalización de las conclusiones a los líderes reales en entornos del mundo real. En segundo lugar, aunque los esfuerzos de Bedell y sus colegas (2008) hacen un buen trabajo de identificación del estilo de liderazgo carismático, ideológico y pragmático de los individuos, el método utilizado requiere mucho tiempo y recursos, lo que dificulta el examen a gran escala de los líderes actuales en situaciones del mundo real. Como resultado, la investigación sobre el liderazgo carismático, ideológico y pragmático ha visto un progreso limitado en la expansión más allá de sus orígenes historiométricos. Los esfuerzos por ampliar las medidas y los métodos disponibles para investigar a los líderes de liderazgo carismático, ideológico y pragmático en las organizaciones actuales ayudarán a ampliar el número de oportunidades para contribuir a la corriente de investigación.

Métodos emergentes

Teniendo en cuenta las limitaciones de las investigaciones anteriores sobre el liderazgo carismático, ideológico y pragmático, los esfuerzos recientes se dirigieron a ampliar el conjunto de herramientas metodológicas de la investigación sobre el liderazgo carismático, ideológico y pragmático en el futuro. Por ejemplo, Lovelace y sus colegas (2020) introdujeron un nuevo modelo de liderazgo carismático, ideológico y pragmático de una escala de liderazgo. El esfuerzo de la escala CIP pretendía proporcionar una medida que pudiera utilizarse tanto en la investigación de laboratorio como en la de campo.

Dimensiones diferenciadoras clave del desarrollo de la escala CIP

Basándose en investigaciones anteriores sobre el liderazgo carismático, ideológico y pragmático, Lovelace y sus colegas (2020) combinaron conceptualmente algunas de las dimensiones del modelo mental del liderazgo carismático, ideológico y pragmático que se solapan significativamente y pusieron el énfasis en examinar las dimensiones que demuestran una mayor diferenciación. La literatura se centró en cuatro dimensiones del modelo mental del liderazgo carismático, ideológico y pragmático:

la identidad del líder (es decir, la forma en que un individuo se ve a sí mismo y su papel en relación con los demás en la organización),

la naturaleza de los objetivos buscados (es decir, los tipos de resultados que un líder enfatiza como el estado final deseado),

los objetivos de influencia (es decir, el tipo de seguidor que el líder considera esencial para ganar influencia y apoyo para lograr un estado final), y

la naturaleza de las apelaciones (es decir, cómo el líder enmarca afectiva/racionalmente la situación y su mensaje).

Véase a continuación para un resumen de estas dimensiones diferenciadoras clave.

Identidad de líder: Resume cómo ve un individuo su papel en relación con los demás en la organización (C - aportar un futuro positivo, I - portador de valores, P - solucionador de problemas)

Naturaleza de los objetivos buscados: Identifica los tipos de resultados que el líder enfatiza como el estado final deseado (C - perspectiva amplia, I - centrado en los valores, P - específico para los problemas)

Objetivos de influencia: Aborda el tipo de seguidor que el líder considera esencial para influir en la consecución del estado final deseado (C - grupos de masas. I - creencias compartidas, P - expertos específicos)

Naturaleza de los llamamientos: Describe la forma en que un líder enmarca afectiva o racionalmente la situación y su mensaje para influir en los demás (C - enfoque positivo, I - llamamiento negativo, P - llamamiento racional)

En su esfuerzo de desarrollo de la escala, Lovelace y sus colegas construyeron una escala de liderazgo carismático, ideológico y pragmático basada en los fundamentos conceptuales presentados originalmente por Mumford (2006) con la esperanza de ampliar las oportunidades futuras de la investigación sobre liderazgo carismático, ideológico y pragmático. Utilizando una variedad de muestras de estudiantes y participantes en activo, confirmaron y replicaron una estructura de escala factorial jerárquica (de dos niveles) para una medida de treinta y seis ítems que capta las cuatro dimensiones del modelo mental para cada estilo de liderazgo carismático, ideológico y pragmático. En lugar de asignar a las personas a un estilo de liderazgo carismático, ideológico y pragmático específico, la escala mide las calificaciones de los tres estilos. Lovelace y sus colegas (2020) sostienen que este enfoque facilitará la investigación futura de los estilos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático de modelo mixto (es decir, estilos de liderazgo que presentan características de múltiples estilos de liderazgo carismático, ideológico y pragmático). El esfuerzo de desarrollo de la escala estableció una evidencia inicial de validez de constructo basada en los resultados que mostraban una serie de relaciones predichas con otras medidas de liderazgo establecidas. Por último, el esfuerzo de la escala identificó un apoyo inicial de validez de criterio basado en su capacidad para predecir la calidad del rendimiento del líder en dos tareas de resolución de problemas con resultados que dan cuenta de la varianza más allá de las escalas de liderazgo actuales. Para seguir investigando la utilidad de la escala de liderazgo carismático, ideológico y pragmático y examinar la aplicabilidad de la teoría de liderazgo carismático, ideológico y pragmático a una muestra aplicada de líderes actuales, Lascano y sus colegas (2020) exploraron la distribución de los estilos liderazgo carismático, ideológico y pragmático en una muestra global de líderes aplicados y examinaron la relación del estilo de liderazgo con una variedad de resultados de compromiso de los empleados. A grandes rasgos, sus resultados indican que muchos líderes de organizaciones globales tienen estilos de liderazgo distintos, pero que estos estilos también están relacionados con los resultados de la organización. El esfuerzo de varios autores proporciona pruebas adicionales de la utilidad de la escala liderazgo carismático, ideológico y pragmático, al tiempo que plantea cuestiones importantes para que la investigación sobre el liderazgo carismático, ideológico y pragmático siga avanzando. Revisor de hechos: Carlaw