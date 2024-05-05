A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

El Modelo de Influencia para Liderar el Cambio: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el Modelo de Influencia para Liderar el Cambio. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

El Modelo de Influencia para Liderar el Cambio

El modelo de influencia de McKinsey para liderar el cambio (véase más sobre influencia) establece cuatro acciones clave que los líderes deben hacer para asegurarse de que pueden liderar el cambio con eficacia. Cada uno de estos pasos afecta a la forma en que las personas que lo reciben piensan y experimentan el cambio. Como líderes y consultores, si consiguen que estos aspectos sean correctos, entonces podrán experimentar un cambio exitoso en la mentalidad y los comportamientos deseados.

Modelo de influencia de McKinsey para liderar el cambio

Fomentar la comprensión y la convicción

Como en todos los modelos de cambio, una de sus primeras actividades al liderar el cambio es conseguir la aceptación. Las personas a las que pide que cambien deben entender por qué un cambio es de su interés o es importante. Además, debe catalizar su voluntad y determinación de cambiar. Hay varias maneras de desarrollar su comprensión y convicción. En primer lugar, sabemos que las personas son seres emocionales. Por lo tanto, conecte con historias y contenidos emocionales. Conectar con ellos a través de ese contenido es mucho más fuerte que a través de hechos y datos. Luego, también sabemos que la gente se relaciona con cosas o ideas que ellos mismos crean o a las que contribuyen. De ahí que merezca la pena explorar la forma de co-crear los cambios que pretende conseguir con su equipo. Explicar una situación, pedirles su opinión y suscitar comentarios sobre la futura hoja de ruta es un gran primer paso. Recuerde que las personas atraviesan su viaje de cambio emocional y sus respuestas al cambio a diferentes ritmos. A menudo, las personas que lideran el cambio están más adelantadas en el viaje del cambio que otras. De ahí que sea crucial ir más despacio, reiterar los mensajes clave y escuchar los comentarios. A menudo, quienes lideran el cambio piensan que han explicado y comunicado bien. Sin embargo, en realidad, su público objetivo no ha entendido en absoluto sus mensajes.

Reforzar con mecanismos formales

El segundo paso del modelo de influencia de McKinsey para liderar el cambio es reforzar con mecanismos formales. La teoría del refuerzo significa que nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, si hacemos algo bueno, podemos recibir un buen resultado, como una gran bonificación económica. Por otro lado, nuestras malas acciones pueden atraer un resultado negativo, como una calificación de bajo rendimiento o una reprimenda. Estos refuerzos orientan a los individuos hacia determinados comportamientos. Por lo tanto, hay muchos tipos diferentes de mecanismos de refuerzo. Por ejemplo, podemos tener un refuerzo informal, como que su jefe frunza el ceño cuando haga una mala sugerencia. O bien, los refuerzos pueden ser formales, como una estructura contractual de bonificación basada en comisiones. Estos factores afectan a las motivaciones de los individuos y a sus comportamientos futuros. Cuando lidere el cambio, es importante que se asegure de que sus mecanismos organizativos formales están diseñados para reforzar los comportamientos que desea. Por ejemplo, como parte de un programa de cambio de comportamiento, empiece por clasificar sus mecanismos formales. A continuación, revíselos uno por uno. A medida que los revise, cámbielos o refínelos para asegurarse de que los mecanismos apoyan sus comportamientos deseados. Tenga en cuenta que la gente es astuta y tratará de jugar con cualquier mecanismo que usted no haya pensado exhaustivamente.

Desarrollar el talento y las habilidades

El cambio casi siempre implica la introducción o el paso a algo nuevo. Casi siempre, esto conlleva la necesidad de que las personas trabajen o se comporten de nuevas maneras. Puede que tengan que operar en nuevas estructuras, utilizar nuevos sistemas o realizar nuevas actividades. Para que el cambio sea un éxito, debe ayudar a las personas en este proceso. Debe ayudar a la gente a entender las expectativas de talento y habilidades y cómo les ayudará a adquirir esas nuevas capacidades. Los métodos que elija pueden variar, pero debe tener en cuenta el tiempo para apoyar este aspecto del cambio. No sólo debe ayudar a la gente con los aspectos técnicos del desarrollo de habilidades y capacidades, sino también con los aspectos emocionales y de desarrollo personal del aprendizaje de nuevas habilidades. Para algunos, estos cambios pueden ser aterradores. Cada vez que intentan algo nuevo, los riesgos inherentes al fracaso, la amenaza social y la inversión emocional pueden disuadirles de suscribir el cambio a un nivel subconsciente. Para superar algunos de estos retos, debe aceptar el fracaso, crear un entorno propicio para que la gente experimente y desarrolle nuevas habilidades, así como darles tiempo para que logren dominar esas habilidades. Por lo tanto, debe ofrecerles un entrenamiento adicional para ayudarles con su mentalidad y eliminar cualquier negatividad y autoconvencimiento cuando aprendan cosas nuevas.

Modelo de rol

La última parte del modelo de influencia de McKinsey para liderar el cambio es servir de modelo. Los humanos son seres sociales. Recogemos las señales sociales de quienes nos rodean. A menudo, reflejamos sus comportamientos. El Efecto Pigmalión describe este fenómeno en el entorno laboral. Del mismo modo, el Efecto Miguel Ángel describe nuestra necesidad de hacer converger nuestros comportamientos con las normas esperadas en nuestros entornos personales. Como líderes, ustedes proyectan largas sombras. Los comportamientos que adoptáis envían señales a lo largo y ancho de vuestras organizaciones. Los demás prestan atención a las cosas a las que usted presta atención e ignoran las que usted ignora. Si usted llega temprano a la oficina por la mañana, otros lo harán. Si usted permite un mal comportamiento en las reuniones, los demás también lo harán. Así pues, una de las herramientas más poderosas del liderazgo es el modelado de roles. Como líder, si quiere liderar bien el cambio, debe modelar los nuevos comportamientos y formas de trabajar que desea que adopten los demás. Debe prestar atención a los cambios y centrarse en ellos. Al fin y al cabo, si dice que son importantes y luego los ignora, también lo harán los demás. Vale la pena señalar que los líderes de opinión son enormemente importantes cuando se trata de modelar el papel. Son influyentes notables dentro de sus organizaciones. Las redes organizativas son complejas y muchas personas desarrollan un poder social del que usted puede no ser consciente. De ahí que, al liderar el cambio, sea importante que intente reunir esos modelos de conducta influyentes para promover los nuevos comportamientos o cambios que quiere que se incorporen. Revisor de hechos: Susan

Estudio del Caso: Las 100 personas más influyentes del mundo, de la Revista Time

Éstas son las personas que, según la revista Time, más han influido en los acontecimientos del año pasado. ¿Dónde encontrar influencias en 2024? Puedes empezar por las oficinas de la Fundación Anticorrupción en Vilna (Lituania), donde TIME se reunió con Yulia Navalnaya a principios de esta primavera. Allí, la activista trabaja con 60 colaboradores -cuyas actividades contra el Kremlin incluyen el rastreo de villas, yates y cuentas bancarias de la élite política rusa- en tres estudios de producción plenamente operativos y una sala de control de alta tecnología. Navalnaya habló con uno de los periodistas de TIME, menos de dos meses después de la muerte en un campo de prisioneros ruso de su marido, Alexei Navalny, a quien muchos consideraban el crítico más feroz de Vladimir Putin. En 2022, Navalny fue portada de TIME, llamándole "el hombre al que Putin teme". Ahora es el turno de Navalnaya. En esta revista se dice que ella y su marido nunca hablaron de lo que harían si él muriera. Pero tras conocer la noticia el 16 de febrero de 2024, sintió que sólo tenía una opción: reanudar su papel como líder del movimiento de protesta contra Putin. Explicó que quería dar a los seguidores de Navalny fe en el futuro de Rusia, así como una sensación de esperanza: "Por encima de todo, quería aliviarlos, reconfortarlos". Navalnaya entra a formar parte de TIME100, la lista anual de la revista Time de las personas más influyentes del mundo. Además de Navalnaya, entre los temas de portada figuran la actriz Taraji P. Henson, que lucha por la igualdad en Hollywood; la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano Patrick Mahomes, que ha llevado a los Kansas City Chiefs a cuatro participaciones en la Super Bowl en su joven carrera; y la cantante Dua Lipa, de quien Patti Smith dice que está redefiniendo "el cosmos del género pop". En abril se reunieron los miembros más recientes de la comunidad TIME100 para pasar un día de conversación en la Cumbre TIME100 y la Gala anual TIME100 de la revista Time. Por quinto año consecutivo, la gala se retransmitirá en EE.UU. por ABC el 12 de mayo y por streaming en Hulu. La revista Time dedica meses a debatir la composición de los TIME100, las personas que, en opinión de la revista, más han influido en los acontecimientos del año pasado. El equipo TIME100 incluyeron a un diseñador y a un fotógrafo que trabajaron durante meses para dar vida a la lista. La influencia, como sabe la revista Time, es compleja: puede ser para bien o para mal, puede abarcar generaciones, categorías y perspectivas. Este año, 12 líderes del clima y la sostenibilidad figuran en la lista TIME100, entre ellos la ministra del gobierno brasileño Marina Silva, el fabricante de automóviles chino Wang Chuanfu y la investigadora Suzanne Simard. En un año de cambios en la medicina, la revista Time distinguió al ejecutivo sanitario Dave Ricks, así como a los científicos Dan Drucker, Joel Habener y Svetlana Mojsov. Los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre y el posterior asalto israelí a Gaza han transformado la región y la vida de millones de personas. En TIME100 figuran los negociadores William Burns y Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el fotógrafo palestino Motaz Azaiza y Rachel Goldberg-Polin, madre de un rehén israelí. Cada una de sus historias ha conmocionado al mundo de la revista Time. Hoy, en su 101º año, TIME sigue evolucionando. A fines de abril de 2024, la revista convocó a la comunidad TIME100 en todo el mundo, con actos en 12 ciudades de cuatro continentes. También hemos lanzado nuevas listas, como TIME100 AI y TIME100 Climate, para reconocer a líderes aún más extraordinarios. En mayo, la revista Time anunciará y reunirá por primera vez a la comunidad TIME100 Health. TIME100 es una forma de contar historias vitales sobre las personas y las ideas que están dando forma y mejorando el mundo. Esta es la lista: Artistas:

Dua Lipa, por Patti Smith

Dev Patel, por Daniel Kaluuya

21 Savage, por Burna Boy

Alia Bhatt, por Tom Harper

Jenny Holzer, por Kiki Smith

Colman Domingo, por Lenny Kravitz

Da'Vine Joy Randolph, por Uzo Aduba

Lauren Groff, por Ann Patchett

Jeffrey Wright, por Octavia Spencer

Fantasia Barrino, por Taraji P. Henson

Leslie Odom Jr., por Kate Hudson

LaToya Ruby Frazier, por Lynn Nottage

Alex Edelman, por Phoebe Waller-Bridge

James McBride, por Ethan Hawke

Brooks Headley, por David Chang

Iconos:

Taraji P. Henson, por Mary J. Blige

Kylie Minogue, por Chris Martin

Elliot Page, por Raquel Willis

Burna Boy, por Angélique Kidjo

Michael J. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fox, por Ryan Reynolds

Thelma Golden, por Michelle Obama

Sofia Coppola, por Rashida Jones

Jenni Hermoso, por Mana Shim

Frank Mugisha, por Hillary Rodham Clinton

Motaz Azaiza, por Yasmeen Serhan

Sakshi Malik, por Nisha Pahuja

Mark Cuban, por Ashton Kutcher

Hayao Miyazaki, por Guillermo del Toro

Suzanne Simard, por Jeffrey Kluger

Julienne Lusenge, por Volker Türk

Rosanna Flamer-Caldera, por Sanya Mansoor

Titanes:

Patrick Mahomes, por Alex Rodriguez

Satya Nadella, por Mellody Hobson

A'ja Wilson, por Tom Brady

Kelly Ripa, por Anderson Cooper

Jack Antonoff, por Maren Morris

Thasunda Brown Duckett, por Jamie Dimon

Donna Langley, por Jordan Peele

Beth Ford, por Larry Fink

Wang Chuanfu, por Herbert Diess

Kelley Robinson, por Sarah Kate Ellis

Chizuko Ueno, por Leta Hong Fincher

Jesper Brodin, por Arianna Huffington

Larry Ellison, por Tony Blair

Joanne Crevoiserat, por Mary Barra

Max Verstappen, por Sean Gregory

Líderes:

Yulia Navalnaya, por Kamala Harris

Narges Mohammadi, por Nadia Murad

Donald Tusk, por Ursula von der Leyen

William Lai, por Jon Huntsman

Greg Abbott, por Philip Elliott

Marina Silva, por Christiana Figueres

William Burns, por Walter Isaacson

E. Jean Carroll, por Tarana Burke

Rena Lee, por Sylvia Earle

Javier Milei, por Vera Bergengruen

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., por Charlie Campbell

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por Karl Vick

Elise Stefanik, por Charlotte Alter

Diana Salazar Méndez, por Samantha Power

Jack Smith, por Neal Katyal

Rachel Goldberg-Polin, por Yasmeen Serhan

Ajay Banga, por Janet Yellen

Gavin Newsom, por Brian Bennett

William Ruto, por Justin Worland

Giorgia Meloni, por Yasmeen Serhan

Li Qiang, por Charlie Campbell

Jigar Shah, por Richard Branson

Lauren Blauvelt, por Rebecca Gomperts

Andriy Yermak, por Anders Fogh Rasmussen

Innovadores:

Jensen Huang, por Mark Zuckerberg

Maya Rudolph, por Amy Poehler

Shawn Fain, por Joe Biden

Siya Kolisi, por Trevor Noah

Akiko Iwasaki, por Anthony Fauci

Ynon Kreiz, por J.J. Abrams

Tory Burch, por Naomi Watts

Rachel Hardeman, por Lauren Underwood

Katsuhiko Hayashi, por Shinya Yamanaka

Dominique Crenn, por Alice Waters

Dave Ricks, por Shantanu Narayen

Connie Walker, por Julian Brave NoiseCat

Julie Sweet, por Klaus Schwab

Jonathan Anderson, por Luca Guadagnino

Marina Tabassum, por Sarah M. Whiting

Pioneros:

America Ferrera, por Blake Lively

Lesley Lokko, por Ava DuVernay

Ophelia Dahl, por John Green

Kennedy Odede, por Salma Hayek Pinault

Yoshua Bengio, por Geoffrey Hinton

Asma Khan, por Padma Lakshmi

Kelly Sawyer Patricof and Norah Weinstein, por Zoe Saldaña

Priyamvada Natarajan, por Shep Doeleman

Joel Habener, Svetlana Mojsov, and Dan Drucker, por Alice Park

Sam Tsemberis, por Ann Marie Oliva

Sharon Lavigne, por William Barber II

Stuart Orkin, por Alice Park

Para los Influencers El panorama de la influencia en las plataformas digitales, la oratoria y las interacciones personales ha evolucionado drásticamente. Si echamos la vista atrás a 2023, está claro que algunos pasos en falso han proporcionado valiosas lecciones a quienes aspiran a ser más influyentes en 2024. Veamos cómo puede convertir esta información en estrategias concretas para mejorar su capacidad de influencia. Autenticidad antes que tendencias:

Avance de 2023: La búsqueda de temas de moda o estilos populares a menudo ha llevado a los influencers a alejarse de su autenticidad, lo que ha provocado una desconexión con su audiencia y una disminución de su credibilidad.

Estrategia 2024: Ancla tu influencia en la autenticidad. Es importante estar al tanto de las tendencias actuales, pero es tu punto de vista único y tu auténtica experiencia lo que resuena en la gente. Si te mantienes fiel a tus intereses y áreas de especialización, atraerás y retendrás a tus seguidores de forma natural.

La Importancia de la Autenticidad y la Convicción: “Quizá la más importante de todas las leyes mentales es la Ley de la Convicción. Esta ley dice que cualquier cosa que creamos con convicción se convierte en realidad. No creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad, contemplamos nuestro mundo a través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios e ideas preconcebidas. No somos lo que creemos que somos, pero lo que creemos, eso somos.” - Brian Tracy

Crear conexiones significativas:

Perspectiva en 2023: Centrarse en mensajes generales de alto nivel sin ofrecer ideas prácticas o acciones claras hace que el público se sienta inspirado pero sin dirección.

Estrategia en 2024: Intenta crear conexiones más profundas a través de contenidos significativos que ofrezcan consejos prácticos, ejemplos realistas y pasos claros que la gente pueda aplicar en su propia vida. La influencia es más poderosa cuando permite a los demás pasar a la acción.

Profundice en su mensaje:

Perspectiva en 2023: Para atraer a un público más amplio, muchas personas han diluido su mensaje, dando lugar a contenidos genéricos que no inspiran ni enganchan profundamente.

Estrategia 2024: Aumenta tu influencia focalizando tu mensaje. Habla de temas sobre los que puedas ofrecer una visión profunda e historias personales. Centrarse en áreas específicas puede tener a menudo un impacto más profundo y amplio que un enfoque más general y menos específico.

Utilizar la IA con prudencia:

Perspectiva en 2023: La carrera por integrar herramientas de IA en los mensajes ha dado lugar a contenidos que, aunque pulidos, a menudo carecen de autenticidad personal y no consiguen conectar a nivel humano.

Estrategia en 2024: Utilice la IA como herramienta de apoyo para mejorar su proceso de creación de contenidos, pero asegúrese de que el núcleo de su mensaje y su transmisión sigan siendo humanos.

La IA puede ayudar con la investigación y la organización, pero las historias, experiencias y puntos de vista que realmente influyen en la gente deben ser los suyos propios. Revisor de hechos: Mox