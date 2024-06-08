Mucho por hacer en la formación del liderazgo

El liderazgo es una de las aptitudes laborales más demandadas. Los empleados que han recibido formación en liderazgo también tienen mejores aptitudes para el trabajo en equipo y están más preparados para ascender a puestos superiores.

“¿Cómo te atreves a desperdiciar el dinero de tus inversores no leyendo y aprendiendo de los errores de otros emprendedores? ¿Cómo te atreves a dar por sentado tu matrimonio o a tus hijos pensando que puedes permitirte el lujo de aprender cómo gestionar tu relación con ellos a base de cometer errores? ¿Qué beneficio obtienes intentando llegar a la NFL por tu propia cuenta, sin buscar atajos ni lecciones de profesionales experimentados y estudiosos del juego que ya han publicado libros sobre todo ello?” - Ryan Holiday (Daily Stoic)

La formación no sólo ayuda a preparar al personal subalterno para el futuro, sino que también garantiza que los directivos titulares trabajen activamente para mejorar sus habilidades de liderazgo.

Estas estadísticas, elaboradas y publicadas por Lorman, muestran por qué la formación en liderazgo es esencial en los programas de desarrollo de los empleados.

El 59% de los directivos que supervisan de uno a dos empleados afirman no haber recibido formación alguna; el 41% de los directivos que supervisan de tres a cinco empleados afirman lo mismo. Casi el 50% de los directivos con más de diez años de experiencia afirman que sólo han recibido unas nueve horas totales de formación. El 43% de los directivos que llevan menos de un año en su puesto afirman que no han recibido ninguna formación. Sólo el 42% de los puestos críticos pueden cubrirse rápidamente con candidatos internos, según las empresas encuestadas. Los recién contratados externos tienen un 61% más de probabilidades de ser despedidos de su trabajo que los que son ascendidos al mismo puesto. El 60% de los millennials quieren formación en liderazgo. El 56% de los directores de recursos humanos consideran que la formación y el desarrollo son esenciales para el negocio. El 67% de los líderes de la Generación X quiere más formación externa y el 57% quiere desarrollo externo.

Y esto en uno de los países más desarrollados del mundo.

