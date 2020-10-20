A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociación Arancelaria: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Negociación Arancelaria en el Derecho Comercial

Significado de Negociación Arancelaria (1), en relación a este tema: Un componente de las negociaciones comerciales internacionales mediante el cual las partes buscan reducir el impuesto o arancel a la importación que se aplica a los productos comerciados internacionalmente. La negociación arancelaria puede realizarse producto a producto (como se hacía en el pasado) o bien en términos globales, fijando porcentajes generales de reducción (desgravación) de aranceles en un período de tiempo y dejando un número reducido de partidas como excepciones a esas reglas.

Visualización Jerárquica de Negociación arancelaria

Intercambios Económicos y Comerciales > Política arancelaria > Política arancelaria

Relaciones Internacionales > Política internacional > Acuerdo internacional > Negociación internacional

Organizaciones Internacionales > Organizaciones mundiales > Organización mundial > Organización Mundial del Comercio

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial





Negociación arancelaria

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Negociación arancelaria

Véase la definición de Negociación arancelaria en el diccionario.

Características de Negociación arancelaria

Asunto: intercambios-economicos-y-comerciales.

Asunto: relaciones-internacionales.

Asunto: organizaciones-internacionales.



Recursos

Traducción de Negociación arancelaria

Inglés: Tariff negotiations

Francés: Négociation tarifaire

Alemán: Zollverhandlung

Italiano: Negoziato tariffario

Portugués: Negociação pautal

Polaco: Negocjacje celne

Tesauro de Negociación arancelaria

Intercambios Económicos y Comerciales > Política arancelaria > Política arancelaria > Negociación arancelaria

Relaciones Internacionales > Política internacional > Acuerdo internacional > Negociación internacional > Negociación arancelaria

Organizaciones Internacionales > Organizaciones mundiales > Organización mundial > Organización Mundial del Comercio > Negociación arancelaria

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial > Negociación arancelaria



Véase También

NCM

Negociación Comercial Multilateral

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Publicado por IICA, del Grupo Andino

Véase También