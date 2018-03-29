Negociación Asistida Automática
La Negociación Asistida Automática (en Arbitraje) Concepto de la negociación asistida automática en relación a Breve referencia a los ODR: El método denominado blind offer (negociación a ciegas) es un sistema de ODR que no prevé la intervención d
A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.
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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
La Negociación Asistida Automática: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.
La Negociación Asistida Automática (en Arbitraje)
Concepto de la negociación asistida automática en relación a Breve referencia a los ODR: El método denominado blind offer (negociación a ciegas) es un sistema de ODR que no prevé la intervención de un tercero mediador, sino del software que pone en comunicación a las partes en litigio. [1]
Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Información sobre la negociación asistida automática procedente del Diccionario terminológico del arbitraje nacional e internacional (Comercial y de Inversiones), Jorge Luis Collantes et al., Perú, 2011