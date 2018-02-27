A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociación Colectiva Articulada: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Noción de Negociación Colectiva Articulada

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de negociación colectiva articulada, la siguiente definición: Sistema de negociación colectiva en el que todas las unidades de negociación, o las de un ámbito funcional determinado, actúan de forma coordinada. Presupone la determinación previa, a través de convenios colectivos de sector o de acuerdos interprofesionales, de las materias que pueden ser objeto de negociación en cada unidad y del tipo de relaciones de articulación o coordinación (complementariedad, suplementariedad, supletoriedad, etc.) que van a regir entre las diferentes unidades. El Estatuto de los Trabajadores atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas ciertas facultades de determinación de la estructura de la negociación colectiva y de articulación entre convenios a través de acuerdos interprofesionales y acuerdos marco; salvando algunas materias (formación continua, solución de conflictos), tales poderes se han utilizado escasamente, aunque el AINC de 1997 asume algunas de estas tareas.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre negociación colectiva articulada originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda

Véase También