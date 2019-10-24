A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociación Colectiva en el Deporte Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. Asunto: home-historia.

Historia de la negociación colectiva en el deporte profesional

Los convenios colectivos en los deportes profesionales rigen una amplia gama de términos y condiciones de empleo, incluyendo el borrador de entrada de jugadores, las restricciones de las agencias libres, los salarios mínimos y máximos, los topes salariales y los impuestos de lujo, la distribución de los ingresos, el tamaño de las listas, la disciplina de los jugadores, las pruebas de drogas, los horarios de práctica, la duración de la temporada, los gastos de viaje, los beneficios de salud y un sinnúmero de otras cuestiones que afectan a los jugadores y los propietarios. Todos estos términos son el producto de la lucha de la negociación colectiva entre jugadores y propietarios, y la trayectoria de la negociación colectiva a través de las "Cuatro Grandes" ligas deportivas profesionales ha seguido un arco similar.Entre las Líneas En los primeros días de cada una de las asociaciones de jugadores, los jugadores lucharon por derechos económicos básicos, incluyendo pensiones, beneficios de salud, salarios mínimos y una mayor facilidad de movimiento entre los equipos. A medida que los jugadores ganaban más derechos y más influencia, el campo de batalla pasó a ser un porcentaje de los ingresos generados por la liga y de los topes salariales y otros límites a los salarios de los jugadores. Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) experimentaron un período tumultuoso de relaciones laborales desde la creación de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) hasta finales de la década de 1990. Las cuestiones clave en juego en las negociaciones de negociación colectiva de las MLB incluyeron pagos de pensiones, salarios mínimos, agencia libre, topes salariales y participación en los ingresos. Los jugadores participaron en huelgas en 1972, 1980, 1981, 1985 y 1994-1995, mientras que los propietarios bloquearon a los jugadores en 1973, 1976 y 1990. Varios de los paros laborales provocaron la pérdida de partidos, incluida la huelga de 1994-1995, que dio lugar a la cancelación de 920 partidos, así como de toda la postemporada y la Serie Mundial. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, después de la huelga de 1994-1995, MLB y MLBPA han experimentado más de veinte años de relativa paz laboral sin un solo paro laboral. La NFL, la NBA y la Liga Nacional de Hockey (NHL) han experimentado patrones similares de lucha laboral. De 1968 a 1994, la NFL, la NBA y la NHL experimentaron siete paros laborales, los siete fueron huelgas de jugadores. Al igual que en el béisbol, los temas clave fueron las pensiones, los salarios mínimos y la libertad de acción.

Desde 1994, la NFL, la NBA y la NHL han experimentado siete paros laborales adicionales - todos ellos han sido cierres patronales. Aunque los problemas específicos variaban de una liga a otra, los propietarios de las tres ligas a menudo afirmaban "pobreza" y excluían a los jugadores para obtener reducciones en los salarios y beneficios de los jugadores. Estos cierres patronales han llevado a un número significativo de partidos perdidos, incluyendo el cierre patronal de la NHL de 2004, que resultó en la cancelación de toda la temporada y la postemporada, incluyendo las finales de la Copa Stanley. Este cambio en la dinámica de la lucha laboral -de huelgas de jugadores a cierres patronales- es un microcosmos de la transformación de las relaciones laborales en contextos tradicionales, no deportivos, clave por la evolución del cierre patronal de un escudo defensivo a un arma ofensiva sancionada para los empleadores. A pesar del arco similar de las relaciones laborales en las industrias deportivas y no deportivas, existen aspectos únicos de la negociación colectiva en los deportes profesionales que podrían alterar el equilibrio de poder entre jugadores y propietarios.Entre las Líneas En la siguiente sección se analizan los aspectos singulares de las relaciones laborales en el deporte profesional.

Aspectos singulares de la negociación colectiva en el deporte profesional

En su superficie, la lucha laboral entre jugadores y propietarios no es diferente a los períodos de huelgas y cierres patronales sufridos en otras industrias. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, bajo la superficie, el conflicto entre la ley antimonopolio y la ley laboral (el derecho laboral o de trabajo, las normas que regulan la prestación de servicios personales por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación) presenta un campo de batalla único para las negociaciones laborales en los deportes profesionales. Aunque existen muchas distinciones entre la relación de negociación colectiva en las ligas deportivas profesionales y otras industrias no deportivas, esta sección se centra en dos distinciones clave. En primer lugar, las uniones de atletas profesionales son únicas en comparación con las uniones industriales tradicionales.Entre las Líneas En las industrias tradicionales, no deportivas, los empleados poseen habilidades relativamente homogéneas y son relativamente fáciles de reemplazar. La mayoría de los atletas profesionales, en cambio, tienen habilidades altamente especializadas que son difíciles de reemplazar.

Además, los atletas profesionales -y los jugadores de la NFL en particular- tienen carreras relativamente cortas.

Además de carreras cortas y habilidades intransferibles, la mayoría de las ligas deportivas profesionales de alto nivel en los Estados Unidos tienen una cuota de mercado significativa, lo que deja a los atletas con un mercado laboral limitado. Por ejemplo, la NFL tiene un monopolio virtual en la producción de fútbol profesional de élite y un monopsonio virtual en el mercado laboral para jugadores de fútbol profesional de élite.

Por lo tanto, los compradores (por ejemplo, los consumidores) no tienen sustitutos cuando compran el producto deportivo profesional, y los vendedores (por ejemplo, los jugadores) no tienen alternativas cuando venden sus servicios a equipos profesionales. La falta de opciones de empleo para los jugadores fuera de sus respectivas ligas les priva de la influencia que tendrían si pudieran "saltar", o amenazar con saltar, a un empleador rival. Estos factores también eliminan virtualmente la huelga como una opción viable para la mayoría de los atletas profesionales.

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Las huelgas ponen en peligro un porcentaje desproporcionado del potencial de ganancia profesional de los jugadores con carreras cortas y, en muchos casos, pocas oportunidades de carrera alternativas. La[ausencia de otras opciones de empleo] de los jugadores limita aún más su capacidad para resistir una huelga y, en consecuencia, la influencia del sindicato en la mesa de negociaciones. Sin una liga competidora, la mayoría de los jugadores no tienen una oportunidad de trabajo alternativa legítima y, por lo tanto, es poco probable que sobrevivan a la administración en una disputa laboral. De manera similar, las carreras relativamente cortas y la falta de opciones para los atletas profesionales magnifican el impacto de un paro patronal porque un paro laboral (ya sea a través de un paro patronal o una huelga) pone en peligro un porcentaje desproporcionadamente alto de sus carreras como jugadores y su potencial de ingresos. En segundo lugar, las ligas deportivas profesionales se dedican a la "negociación multiempresarial", en la que los equipos de propiedad separada se unen para negociar con los jugadores como una sola unidad. La negociación multiempresarial no se limita a las ligas deportivas y en realidad es bastante común en diferentes industrias. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, la razón para participar en la negociación multiempresarial es exclusiva de las ligas deportivas.Entre las Líneas En las industrias no deportivas, las empresas participan en la negociación multiempresarial porque les permite ofrecer conjuntamente programas que no podrían ofrecer por sí solas y reduce los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de transacción de las negociaciones múltiples. Aunque los equipos deportivos profesionales también se benefician de la eficiencia de una sola unidad de negociación multiempresarial, los equipos deportivos profesionales negocian como una sola unidad (la liga) debido a la naturaleza altamente interdependiente de los equipos y a la necesidad de reglas uniformes en toda la liga. Por ejemplo, las ligas deben tener horarios uniformes, reglas de juego, mecanismos para firmar y negociar jugadores, y otros términos y condiciones de empleo. Permitir que los equipos negocien como una sola unidad asegura que estas reglas sean consistentes y uniformes en toda la liga y permite que el juego en sí exista. Después de todo, los equipos no pueden jugar un juego a menos que estén de acuerdo en jugarlo a cierta hora en cierto lugar y bajo ciertas reglas.

Por lo tanto, la negociación entre múltiples empleadores requiere (o al menos es coherente con) la interdependencia de los equipos y la necesidad inherente de cooperación entre los propietarios de los equipos. Si bien la negociación multiempresarial es un mecanismo eficaz para los equipos profesionales, plantea problemas potenciales de defensa de la competencia, ya que la unidad multiempresarial es esencialmente un acuerdo entre los propietarios. Los convenios colectivos en las ligas deportivas profesionales representan, por tanto, no solo un acuerdo entre los jugadores y la liga, sino también un acuerdo entre los equipos de la liga. Por ejemplo, las restricciones de agencia libre en la NFL son el producto de un acuerdo entre los jugadores y los propietarios y entre los propios propietarios (como parte de la unidad de negociación multiempresarial). Las tácticas laborales de la unidad multiempleadora-incluyendo los cierres patronales-también representan un acuerdo entre los propietarios. Estos acuerdos, a su vez, están sujetos a escrutinio bajo la Sección 1 de la Ley Sherman. El artículo 1 de la Ley Sherman condena "cada contrato... o conspiración, que restrinja el comercio o el comercio entre los distintos Estados". Una cuestión de umbral en los casos de la Sección 1 es si la conducta impugnada constituye un "contrato, combinación.... o conspiración" (15 U.S.C. § 12). Para los fines de la Sección 1, un "contrato" requiere un "acuerdo", y un acuerdo requiere más de una entidad. Durante años, las ligas deportivas profesionales sostuvieron que eran entidades únicas incapaces de llegar a un acuerdo en virtud de la Sección 1. Aunque, como se mencionó anteriormente, los tribunales han reconocido que los equipos deportivos son excepcionalmente interdependientes, rechazaron rutinariamente el argumento de la entidad única de las ligas y sostuvieron que una liga deportiva profesional es una combinación de equipos que es capaz de llegar a un acuerdo en violación de la Sección 1.Entre las Líneas En 2010, la Corte Suprema sostuvo definitivamente que los equipos de la NFL -a pesar de sus intereses a menudo superpuestos- no son entidades únicas y por lo tanto sus acuerdos están sujetos a escrutinio bajo la Sección 1 (American Needle, Inc. v. National Football League). MLB fue protegido históricamente contra ataques antimonopolio bajo la anómala exención antimonopolio del béisbol, eliminando así el conflicto entre la ley laboral (el derecho laboral o de trabajo, las normas que regulan la prestación de servicios personales por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación) y la ley antimonopolio para los propietarios y jugadores de béisbol. El Congreso revocó esta exención en la Ley de inundaciones de Curt de 1998, dando a los jugadores de béisbol el mismo acceso a la ley antimonopolio que a otros atletas profesionales en el futuro (15 U.S.C. § 26b (2006)). Los acuerdos de negociación colectiva entre jugadores y propietarios, que incluyen acuerdos entre los propios propietarios, presentan así un conflicto único entre la legislación federal antimonopolio y la legislación laboral. Revisor: Lawrence

El futuro de la negociación colectiva en el deporte

La lucha laboral de la NFL-NFLPA en Brady (y la lucha comparativamente breve de la NBA-NBPA en Anthony v. NBA) claramente enmarcó la cuestión clave en la última etapa de la evolución del conflicto entre jugadores y propietarios y entre la ley laboral (el derecho laboral o de trabajo, las normas que regulan la prestación de servicios personales por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación) y la ley antimonopolio: ¿la exención laboral no estatutaria inmuniza a un cierre patronal de un ataque antimonopolio después de la disolución de un sindicato? La resolución de este y otros temas relacionados puede ayudar a configurar la relación de negociación colectiva entre jugadores y propietarios durante las próximas décadas y a inclinar la balanza tanto a los jugadores como a los propietarios. Si la exención laboral no estatutaria termina con la disolución del sindicato, el bloqueo patronal perderá parte de su poder ya que los jugadores pueden optar por renunciar (o amenazar con renunciar) a sus derechos laborales para obtener acceso a la ley antimonopolio. Si la exención se extiende más allá de la disolución, el cierre patronal mantendrá su fuerza y es probable que continúe la negociación agresiva de los propietarios de deportes profesionales. Desde la perspectiva de las ligas, la inmunización de los cierres patronales posteriores a la disolución (y otras actividades que de otro modo serían legales bajo la ley laboral (el derecho laboral o de trabajo, las normas que regulan la prestación de servicios personales por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación)) contra los ataques antimonopolio es la extensión lógica de la exención laboral no estatutaria y proporciona el equilibrio adecuado entre la política laboral y la política antimonopolio. Las ligas argumentan que la disolución del sindicato en este contexto es una "farsa", diseñada únicamente para proporcionar a los jugadores una influencia en la mesa de negociación, y que el sindicato se reformará inmediatamente (y se comprometerá de nuevo en la negociación colectiva) cuando haya obtenido esa influencia. Las ligas argumentan que la estrategia de disolver y demandar introduce una nueva y poderosa arma laboral en las negociaciones que alteraría el equilibrio cuidadosamente calibrado creado por el proceso laboral y, en última instancia, destruiría el proceso de negociación colectiva. Y, poner fin a la exención laboral no estatutaria en el momento de la disolución del sindicato dejaría a los propietarios en una encrucijada: ya sea acceder a las demandas de los jugadores en la mesa de negociaciones o acordar unilateralmente los términos y condiciones de empleo (o tácticas laborales) que pueden ser atacados bajo la ley antimonopolio). Los jugadores, por el contrario, argumentan que tienen el derecho estatutariamente protegido de elegir no estar en un sindicato y pueden tomar esa decisión en cualquier momento. También sostienen que la disolución del sindicato, independientemente de cuándo ocurra o cuánto tiempo dure, no es una farsa porque les priva de sus derechos bajo la ley laboral (el derecho laboral o de trabajo, las normas que regulan la prestación de servicios personales por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación).Entre las Líneas En ese momento, los propietarios son libres de aplicar las condiciones de empleo que deseen, con sujeción únicamente a un posible escrutinio en virtud de la legislación antimonopolio. Inmunizar la conducta del empleador frente a un ataque antimonopolio después de la disolución de un sindicato privaría a los actores tanto de sus derechos antimonopolio como de sus derechos laborales y frustraría tanto la política laboral federal como la política antimonopolio.