A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

La Negociación Colectiva en el Sector Público: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

La Expansión de la Negociación Colectiva y el Sindicalismo en el Sector Público

La negociación colectiva se extendió rápidamente en el sector público en los Estados Unidos a principios de los años sesenta. Hoy en día, más de un tercio de todos los empleados de los gobiernos federales, estatales y locales están representados por un sindicato.Entre las Líneas En 2016, el 40.3 por ciento de los empleados del gobierno local y el 29.6 por ciento de los empleados del gobierno estatal eran miembros de sindicatos. Esto solo hace que el sindicalismo en el sector público sea digno de una entrada separado en esta referencia, especialmente en un momento en que cada año una fracción menor de los empleados del sector privado tienen representación sindical en el país, y en otros. Esta entrada examina las relaciones laborales en el sector público. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el sector público es un caso especial de negociación y práctica laboral. Los gobiernos no son solo empleadores y proveedores de servicios; también son proveedores de servicios públicos. Debido a esto, el sistema de negociación del sector público debe ser particularmente sensible a las demandas del público. Ha habido mucho debate sobre la regulación legal apropiada de la negociación colectiva del sector público. Algunos analistas han argumentado que la naturaleza única de los gobiernos como empleadores hace que la negociación colectiva, como se practica tradicionalmente en el sector privado, sea inadecuada para el sector público. Otros observadores permitirían el tipo tradicional de negociación colectiva, pero en una forma que ha de ser adaptada para satisfacer las circunstancias especiales del sector público. Otra consideración es que en algunas regiones, la afiliación al sector público ha disminuido significativamente recientemente. Es, por ejemplo, el caso de Wisconsin.

La Evolución de la Negociación Colectiva en el Sector Público

Las relaciones laborales en el sector público han experimentado variaciones en diferentes épocas en los Estados Unidos, creciendo en algunos períodos con mucho apoyo público pero siendo cuestionada su idoneidad y crecimiento en otros.

Los años sesenta y principios de los setenta: la era del crecimiento

El porcentaje de empleados de los gobiernos federales, estatales y locales que eran miembros de sindicatos aumentó significativamente en los años sesenta y principios de los setenta, pasando de 12.8 en 1960 a 20.6 en 1974. Otros empleados del sector público se unieron a asociaciones, como la Asociación Nacional de Educación, muchas de las cuales también participaron en la negociación colectiva.Entre las Líneas En 1974, el 37.7 por ciento de todos los empleados del sector público eran miembros de una organización de negociación colectiva (ya fuera un sindicato o una asociación que participaba en la negociación colectiva). El alcance de la sindicalización en este sector se ha mantenido en un alto nivel desde entonces. Los factores que contribuyeron a la expansión del sindicalismo del sector público en los decenios de 1960 y 1970 incluyeron el crecimiento en el tamaño de los presupuestos gubernamentales a lo largo de los años sesenta y principios de los setenta, el ejemplo de desobediencia civil que los derechos civiles y otros grupos establecieron en la década de los sesenta y la aprobación de leyes favorables a la negociación colectiva del sector público.

Mediados y finales de la década de 1970: la revuelta de los contribuyentes

Sin embargo, el entorno económico de las negociaciones colectivas dentro del sector público se estrechó fuertemente a mediados de la década de 1970 debido a la desaceleración de la economía y en respuesta a una ola de conservadurismo político. Muchos conservadores cuestionaron el valor de muchos gastos gubernamentales, y algunos gobiernos estatales y locales comenzaron a sufrir grandes problemas fiscales.

Además, la resistencia de los contribuyentes al gasto público generó una reacción violenta contra los empleados públicos y redujo la influencia política de las organizaciones de empleados del sector público. La ciudad de Nueva York, el principal ejemplo de la crisis de ingresos fiscales de las ciudades en la década de 1970, estuvo al borde de la bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) durante varios años. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente, la ciudad aceptó una junta de control financiero de emergencia compuesta por representantes del gobierno estatal, el sector privado, los sindicatos y el gobierno federal. Otras ciudades enfrentaron crisis tributarias similares.Entre las Líneas En el otoño de 1975, los votantes de San Francisco modificaron los procedimientos municipales de manera que redujeron los ingresos y beneficios de los empleados de la ciudad. Los procedimientos de pago de salarios y pensiones se modificaron y los trabajadores de artesanías de la ciudad recibieron grandes recortes salariales. Esos trabajadores artesanos se declararon en huelga pero fueron derrotados rotundamente y volvieron a trabajar.

En Portugal

El derecho de los trabajadores de la administración pública a negociar, que está reconocido por la Constitución portuguesa, está caracterizado y regulado por la ley. El concepto de negociación se identifica con la evaluación y discusión (entre los sindicatos y la administración pública) de asuntos relacionados con los términos y condiciones de empleo con el objetivo de llegar a un consenso. El acuerdo resultante cuenta solo como una recomendación (Artículo 5, Ley de Negociación Colectiva del Servicio Público), y por lo tanto, ni tiene la naturaleza de un acuerdo colectivo ni produce, per se, ningún efecto legal normativo. Su aplicabilidad depende de la adopción de los resultados por parte del gobierno al incorporarlo en las leyes y regulaciones apropiadas. Por otro lado, la ley hace referencia a la posibilidad de desacuerdo o disputas colectivas y, en varios puntos, aborda su prevención y solución, otorgando a los sindicatos el derecho de solicitar negociaciones complementarias.Entre las Líneas En consecuencia, en cuanto a sus efectos, la negociación colectiva, según lo regulado por la Ley, se asemeja a un tipo de negociación informal, en el sentido de que si se llega a un acuerdo no es legalmente vinculante para el Gobierno. A pesar de ello, el sistema establece un derecho de negociación y la conveniencia de los acuerdos, aunque solo tengan la fuerza de las recomendaciones. La Ley restringe el alcance de la negociación sobre salarios y prestaciones y las cuestiones relacionadas con el pago, como las pensiones de jubilación, las prestaciones no remuneradas y otras prestaciones sociales.

Además, excluye explícitamente las cuestiones relacionadas con la estructura, las tareas asignadas, la competencia, la política de recursos humanos, la gestión y el funcionamiento de la administración pública. El procedimiento de negociación comienza con la presentación por parte de cualquiera de las partes de una propuesta (respaldada por los motivos indicados) relacionada con los temas permitidos, siempre que la otra parte la acepte como base para la negociación.

Este requisito explícito para la aceptación de la propuesta antes de que las negociaciones puedan comenzar formalmente reduce, en la práctica, el alcance del derecho de negociación.

A lo largo del proceso de negociación, las partes tienen la obligación de respaldar sus propuestas y contrapropuestas con los motivos declarados, de esforzarse por llegar a un acuerdo dentro de un plazo (véase más detalles en esta plataforma general) razonable y evitar controversias. La Ley estipula que se debe compilar un registro de las negociaciones, indicando los puntos acordados y aquellos en los que hay desacuerdo e incluyendo los motivos de justificación.

También establece un procedimiento para la solución de cualquier disputa que surja en el curso de la negociación, mediante la cual los sindicatos pueden solicitar negociaciones complementarias; esto ocurre solo si el gobierno aprueba los argumentos de apoyo establecidos.

Por lo tanto, el recurso a las formas de solución de controversias previstas en la Ley de relaciones colectivas de trabajo está excluido, aunque este sistema especial comparte algunas características con el proceso de conciliación. La disposición del Artículo 13, según la cual los sindicatos pueden enviar al Gobierno, cada año, su opinión sobre los criterios que deben configurar la política salarial durante el año siguiente, puede considerarse que también se encuentra dentro del alcance del derecho de negociación según lo establecido en la Ley de Negociación Colectiva del Servicio Público.