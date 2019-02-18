Negociación de Bloques
Concepto de Negociación de Bloques en Economía Significado de negociación de bloques: Transacciones bursátiles realizadas sobre grandes bloques de acciones que comportan situaciones especiales de precios con respecto a las transacciones realizadas sob
A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.
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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Negociación de Bloques: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Negociación de Bloques en Economía
Asunto: home-economia. Significado de negociación de bloques: Transacciones bursátiles realizadas sobre grandes bloques de acciones que comportan situaciones especiales de precios con respecto a las transacciones realizadas sobre pocos valores. son operaciones realizadas normalmente por grandes empresas o instituciones financieras y de inversión colectiva.(1)
Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.
Notas
Basado en una definición de negociación de bloques de Cambó (2007)
Véase También
Bibliografía
Información acerca de "Negociación de Bloques" en el Diccionario de Economía y Empresa, Manuel Ahijado Quintillan y otros, Ediciones Pirámide, Madrid, España