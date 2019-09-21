A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociación del Estatuto Penal: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Definición de Negociación del Estatuto Penal en Ciencias Sociales

Asunto: home-ciencias-sociales. Se refiere al hecho de que las autoridades y los delincuentes contra la ley están involucrados en un proceso interactivo de definición de la criminalidad. La policía o los jueces pueden preguntar: ¿Fue el delito intencional? ¿La persona que lo cometió es alguien que requiere el control del sistema de justicia penal? ¿Es importante disuadirlos de futuros delitos potenciales o es poco probable que se repitan? El comportamiento del infractor en la interacción con la policía y los jueces dará forma a la etiqueta, si la hay, que se aplicará a la situación.

Así pues, la definición de la condición de delincuente es un proceso interactivo que implica a los participantes en la interpretación y la negociación.

(En general, aplicable a Canadá)

Revisor: Lawrence

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Traducción al Inglés

Traducción al inglés de Negociación del Estatuto Penal: Negotiation of Criminal Status

Véase También

Bibliografía