A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociación Estructurada: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Negociación Estructurada: TransaccIón (en Arbitraje)

Concepto de negociación estructurada: transaccIón en relación a Sistemas de aplicación de los ADR: Este mecanismo es conocido como transaccIón, en la cual son las partes, sin intervención de terceros las que ponen fin a la controversia mediante el acuerdo de concesiones recíprocas, esto es, mediante la renuncia por ambos litigantes de partes de sus pretensiones iniciales. [1]

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias