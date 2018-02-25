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Negociación Permanente: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Noción de Negociación Permanente

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de negociación permanente, la siguiente definición: Sistema en el que la negociación colectiva continúa después de la firma del convenio colectivo y durante su periodo de vigencia, principalmente porque los acuerdos alcanzados contienen una regulación «abierta» que presupone acuerdos posteriores. Difiere de la negociación estática, en la que los convenios quedan cerrados en el momento de su firma y solo pueden ser renegociados a su terminación.

El sistema británico es un buen ejemplo de negociación permanente, mientras que el sistema español debe ser adscrito más bien al modelo estático.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre negociación permanente originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda

Véase También