A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociaciones Anunciadas: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Negociaciones Anunciadas en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Negociación, Negocios

Véase una definición de negociaciones anunciadas en el diccionario y también más información relativa a negociaciones anunciadas.

Estrategias y Técnicas de Negociaciones en la Literatura

Roger Fisher podría ser considerado apropiadamente como un erudito fundamental en el campo de la negociación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto) (se puede analizar algunos de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fisher fue profesor de derecho en la facultad de derecho de Harvard, y publicó extensamente sobre el tema de la negociación durante su mandato (Co-escribió el libro más vendido sobre negociación).

Además, Fisher se desempeñó como director del Harvard Negotiation Project, y del Conflict Management Group; organizaciones dedicadas a estudiar y facilitar negociaciones tan diversas como los acuerdos de custodia de los acuerdos de paz internacionales. 2 Si bien todos los logros profesionales de Fisher son dignos de mención, Fisher es probablemente más famoso por ser uno de los coautores de la obra fundacional, "Getting to Yes". Este libro, Getting to Yes es posiblemente una de las obras, si no la más famosa, sobre el tema de la negociación.

Lamentablemente, Roger Fisher murió el 25 de agosto de 2012 a la edad de noventa años. El libro Getting to Yes de Roger Fisher y William Ury ha sido el texto definitivo sobre la teoría de la negociación desde su publicación hace treinta años, hace, y sigue siendo una obra maestra"). Ciertamente ha habido una gran cantidad de estudios sobre el tema de la negociación en los treinta años transcurridos desde la primera publicación de Getting to Yes, y la continua influencia y el legado de la obra es impresionante. Estructuralmente, Getting to Yes se divide en tres partes distintas, denominadas: el problema, el método y el "sí, pero"7. Dentro de cada una de estas secciones, hay capítulos dedicados a temas más pequeños, que van desde los principios básicos del método propuesto, hasta las estrategias para tratar con jugadores obstinados. Con 150 páginas, el libro es lo suficientemente largo como para ser exhaustivo, pero lo suficientemente corto como para seguir siendo manejable. La brevedad del libro seguramente será atractiva para un practicante que de otra manera estaría ocupado. Datos verificados por: Conrad

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También