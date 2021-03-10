A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Negociaciones Comerciales Agrícolas: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

En la Economía Internacional

La apertura de los mercados de productos agrícolas ha resultado ser un escollo para las negociaciones comerciales, tanto a nivel regional como multilateral. La razón principal es la sensibilidad política que suscita una mayor apertura de los mercados de productos agrícolas y alimentarios. La mayoría de los gobiernos comparten la preocupación por la seguridad del suministro de alimentos de sus países y el nivel de ingresos y la estabilidad de sus sectores rurales.Entre las Líneas En los países importadores, esta preocupación ha llevado a la cautela a la hora de depender de las importaciones de productos alimentarios básicos y a la convicción de que la protección frente a la competencia exterior es necesaria para la salud de la economía rural. Los países con potencial exportador han rechazado durante mucho tiempo estos sentimientos, argumentando que pueden proporcionar un suministro regular de productos alimenticios a precios más bajos y que el apoyo a la producción interna ineficaz no es una base sólida para el desarrollo. Pero, como cabía esperar en un sector en el que los gobiernos siguen teniendo un control considerable sobre los mercados, las negociaciones para abrir el comercio de productos agrícolas han tendido a avanzar al ritmo de los importadores más reacios. Desde la década de 1980, esta actitud cautelosa hacia el comercio de productos agrícolas ha comenzado a dar paso a un enfoque más confidente que considera las importaciones como un complemento de la producción nacional y las exportaciones como una extensión natural de los mercados nacionales. Los consumidores se están acostumbrando a la mayor oferta de productos alimenticios que conlleva el comercio, y los productores tienen cada vez más en cuenta los mercados extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en busca de nuevas fuentes de ingresos.Entre las Líneas En este proceso, muchos países se han convertido en importadores y exportadores de productos agrícolas y alimenticios. Esto ha difuminado la fácil clasificación de la política comercial de un país por su balanza comercial. Los importadores de los países en desarrollo se unen a menudo a los exportadores de los países en desarrollo para expresar su preocupación por las cuestiones comerciales, especialmente por las subvenciones concedidas a los productores nacionales de los países ricos. Los exportadores de los países desarrollados tienen sectores "sensibles" que aparentemente necesitan ser protegidos, incluso cuando defienden la apertura de los mercados para otros productos. Los importadores de los países desarrollados con altas barreras de protección suelen ser grandes importadores de productos agrícolas necesarios para la transformación o para la alimentación animal. Algunas observaciones adicionales: Tal vez sólo en el mercado de productos agrícolas tropicales sea posible identificar los puntos de vista típicos de los ''importadores'' y los ''exportadores'', pero incluso en este caso hay claras distinciones entre los que tienen acceso preferente a los mercados de los países industrializados y los que no se benefician de esas preferencias, y entre los que venden las materias primas y los que consiguen añadir valor en la economía nacional. Junto con este cambio en las percepciones políticas sobre el comercio agrícola ha llegado un cambio en la naturaleza del comercio de productos agrícolas.Entre las Líneas En la década de 1980, gran parte del comercio de productos agrícolas primarios pasaba por los agentes de venta o compra de los productores y mayoristas, o de las empresas cuya función era distribuir los productos de las zonas templadas y tropicales a través de los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) establecidos. El papel del comercio estatal se ha reducido notablemente, con la adopción de políticas que permiten una mayor actividad privada en la comercialización. Las grandes empresas tienen ahora un papel considerable en la transformación y la comercialización de los productos agrícolas, como lo han tenido durante algún tiempo en la función comercial. La mayoría de estos actores privados operan en varios países, por lo que el comercio de alimentos se ha convertido en un negocio mucho más global. La parte de este comercio que se clasifica como ''de alto valor añadido'' ha aumentado en consecuencia, dejando el comercio de productos básicos y materias primas como una parte menor del comercio agrícola. Estas tendencias explican el creciente interés de las grandes empresas alimentarias y minoristas por eliminar las barreras comerciales que impiden la comercialización mundial. Como resultado de estos cambios, tanto en la percepción política como en la realidad estructural, las negociaciones comerciales agrícolas han tenido algo más de éxito en los últimos años en cuanto a la apertura de los mercados e incluso han hecho algunos progresos en la última década en la reducción de las subvenciones que distorsionan el comercio. El cambio de actitud hacia las negociaciones comerciales en la agricultura está estrechamente ligado a la reforma de las políticas internas.Entre las Líneas En los países desarrollados, estas políticas se basaban normalmente en la protección arancelaria y no arancelaria en la frontera (y se han visto facilitadas por ella) y han empleado una amplia gama de instrumentos para gestionar los mercados nacionales y complementar los ingresos agrícolas.

Por lo tanto, la reforma comercial y la liberalización del mercado no pudieron avanzar tan rápido como en los productos manufacturados en la posguerra. Las políticas internas habrían sido imposibles de mantener si la liberalización del comercio se hubiera extendido a la agricultura. La reforma de las políticas agrícolas nacionales en los países desarrollados comenzó a mediados de los años 80 y continuó a buen ritmo durante más de una década. Se comprobó que las políticas que reducían los precios de apoyo y sustituían los pagos directos a los agricultores eran más fáciles de modificar para cumplir nuevos objetivos, como el de la gestión medioambiental, y tendían a reducir el incentivo de producir excedentes no deseados. Los países en desarrollo, por diferentes motivos, también relajaron su control sobre los mercados nacionales y redujeron las barreras comerciales.Entre las Líneas En este caso, el motivo era corregir los problemas macroeconómicos y estructurales que impedían el desarrollo. Estas reformas permitieron a los países instituir, como parte de la Ronda Uruguay en 1994, un amplio Acuerdo sobre la Agricultura, que actuó como marco en el que podían operar las políticas nacionales. Este marco era coherente con una menor protección en la frontera y menos subvenciones que distorsionan el comercio en el país. Contribuyó a afianzar las reformas internas y a presionar a los países que se estaban quedando atrás en el proceso de reforma.Si, Pero: Pero también simplificó la tarea de negociar la reducción de las barreras comerciales y cambió la dinámica de las negociaciones. La misma reforma de las políticas agrícolas de los países desarrollados también facilitó la negociación de pactos comerciales bilaterales y regionales. Durante años, la mayoría de estos acuerdos habían evitado el problema de negociar reducciones de las barreras arancelarias para la agricultura excluyendo explícitamente a los sectores agrícolas sensibles del impacto total de la apertura de los mercados. Esto se hizo insostenible cuando los intereses de las exportaciones agrícolas, incluso en los países importadores netos, empezaron a pedir acceso al mercado (y preferencias) dentro del acuerdo regional o bilateral.

Además, las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994) obligan a los países a conceder un acceso libre de aranceles en "lo esencial de los intercambios" dentro de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales.Entre las Líneas En consecuencia, la inclusión de la agricultura en dichos acuerdos es ahora la norma y no la excepción. Las salvaguardias y los contingentes arancelarios, que aumentan lentamente, siguen ofreciendo cierta protección a los sectores agrícolas nacionales sensibles, pero son pocos los acuerdos que excluyen totalmente la agricultura. Sin embargo, sería engañoso sugerir que estos procesos de globalización del comercio agrícola y alimentario y de reforma de las políticas nacionales han eliminado todos los obstáculos al comercio abierto de productos agrícolas. El proceso de reforma se ha producido a diferentes velocidades en los distintos países. Así, el ritmo de las negociaciones comerciales sigue estando controlado en gran medida por los reformistas más lentos. Entre los países desarrollados se encuentran Japón, Noruega y Suiza. No sólo la protección es alta en estos países, sino que los tipos de políticas utilizadas siguen dependiendo en gran medida de la protección en la frontera. De ahí que hayan sido miembros destacados del Grupo de los 10 en el contexto de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, abogando por generosas exclusiones para los "productos sensibles", recortes arancelarios más modestos y la ausencia de un tope en la altura de los aranceles. Entre los países en desarrollo, los importadores reticentes han formado el Grupo de los 33, que insiste en la necesidad de una disposición adecuada para los ''productos especiales'' y la inclusión de un ''mecanismo de salvaguardia especial'' que les permita reimponer los aranceles si los mercados nacionales se ven perturbados. Estos dos grupos, aunque negocian activamente, han limitado de hecho el ''nivel de ambición'' de las conversaciones sobre el acceso al mercado de la agricultura. Es importante destacar que el proceso de reforma comercial e interna ha sido desigual entre los distintos sectores.

Los denominados productos blancos - arroz, algodón, azúcar y leche - se encuentran entre las barreras arancelarias más altas y las subvenciones internas más generalizadas. La sensibilidad de estos productos se extiende a los países exportadores. Estados Unidos, normalmente partidario de los aranceles bajos, se ha visto presionado para reducir las subvenciones a cada uno de estos productos. Esto ha complicado la posición de Estados Unidos en las conversaciones comerciales, ya que aboga por que otros abran los mercados, pero se muestra más cauto a la hora de ofrecer recortar las ayudas o reducir los aranceles cuando los intereses nacionales se hacen oír. La Unión Europea (UE) también tiene sus productos sensibles, como los productos lácteos y la carne de vacuno, aunque ha modificado sus políticas internas para el arroz, el azúcar y el algodón. La Ronda de Uruguay hizo relativamente poco por mejorar la situación de los mercados de "productos blancos", y su inclusión en los acuerdos comerciales regionales ha sido a menudo políticamente delicada. El azúcar, por ejemplo, quedó fuera del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Australia, y fue excluido "temporalmente" de los acuerdos comerciales de Mercosur. Las implicaciones de estas fuerzas políticas y económicas cambiantes pueden verse en relación con la Ronda de Doha de conversaciones comerciales. La agricultura ha sido el mayor obstáculo para llegar a un acuerdo, y la principal razón por la que se suspendieron las conversaciones durante un tiempo en julio de 2006.Si, Pero: Pero las negociaciones agrícolas en sí son muy diferentes a las de 1986, al inicio de la Ronda Uruguay.Entre las Líneas En aquel momento, los principales protagonistas eran Estados Unidos y la UE, y las cuestiones eran si había que someter el comercio agrícola a las disciplinas de las normas multilaterales y cómo incluir normas para la política interior que fueran coherentes con las disciplinas comerciales. Estados Unidos, como destacado exportador de productos agrícolas de zonas templadas, estaba a favor de esta medida, en gran parte para circunscribir la Política Agrícola Común de la UE. La UE había argumentado previamente en contra, alegando que la política interna era una cuestión nacional y que las normas comerciales debían dejar un margen adecuado para estas opciones internas. Al final de las conversaciones, siete años después, la UE había acordado unas normas que abarcaban los instrumentos de política interna, clasificándolos en ''cajas'' según su grado de distorsión del comercio, y que eliminaban las barreras comerciales cuantitativas y limitaban las subvenciones a la exportación. Estados Unidos había logrado su objetivo de introducir normas vinculantes, pero tuvo que conformarse con unas modestas reducciones arancelarias. La UE tuvo que reformar su propia Política Agrícola Común en 1992 para poder vivir dentro de las nuevas limitaciones de la OMC. La Ronda de Doha no trata de desarrollar normas para el comercio agrícola, ni de ampliar las normas comerciales para que abarquen la política interior. Se pretendía que fuera una negociación comercial más ''tradicional'', para complementar el resultado de la Ronda Uruguay reduciendo los aranceles en una cantidad sustancial y acordando una mayor reducción de las subvenciones. Ya no hay ninguna objeción a la inclusión de las ayudas internas en las conversaciones comerciales y a la reducción de las subvenciones a la exportación. La atención se ha centrado en la profundidad de los recortes arancelarios y en la medida en que ciertos productos ''sensibles'' podrían quedar al margen de los recortes totales.Entre las Líneas En este sentido, está mucho más en consonancia con las negociaciones sobre el comercio de productos manufacturados de la Ronda Kennedy (1963-67). Pero un aspecto de la Ronda de Doha ha hecho más complejas y difíciles las negociaciones sobre el comercio agrícola. A diferencia de la Ronda de Uruguay, en la que, a excepción de los del Grupo de Cairns, pocos países en desarrollo desempeñaron un papel importante, el número de estos países que han participado activamente ha sido notable. Espoleados por el intento (en agosto de 2003) de Estados Unidos y la UE de desarrollar una posición común, Brasil, India y China, junto con Sudáfrica y varios otros países en desarrollo, formaron el Grupo de los 20. La principal exigencia de estos países era que la UE y Estados Unidos se comprometieran a realizar recortes significativos en las ayudas internas (subvenciones), así como a eliminar las subvenciones a la exportación y a reducir los aranceles sobre los productos agrícolas. Esta coalición se ha mantenido unida y ha desempeñado un papel importante en la búsqueda de soluciones a las negociaciones agrícolas. La naturaleza de las negociaciones multilaterales sobre comercio agrícola ha cambiado a medida que la globalización ha roto la fácil clasificación de los países como importadores reacios y exportadores agresivos. El ámbito de las conversaciones para abrir los mercados se ha visto reforzado por la conversión de las barreras comerciales no arancelarias en aranceles y el paso a las subvenciones directas para apoyar los ingresos agrícolas.Si, Pero: Pero la aparición de los principales países en desarrollo como protagonistas ha hecho que el énfasis se desplace de las tensiones transatlánticas a los conflictos Norte-Sur. Y así, las negociaciones comerciales del siglo XXI, tanto en la Organización Mundial de Comercio como en los pactos comerciales regionales y bilaterales, han girado en torno a la medida en que los países en desarrollo necesitan normas especiales para reflexionar su estatus de desarrollo, cómo continuar la reducción de las subvenciones que distorsionan el comercio y cuándo poner fin finalmente a la excepción a las normas comerciales normales que ha permitido la continuación de las subvenciones a la exportación de productos primarios. Datos verificados por: Conrad

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Acuerdo sobre la Agricultura

Agricultura

Ronda de Doha

Negociaciones comerciales multilaterales

Contingentes arancelarios

Ronda de Uruguay

Organización Mundial del Comercio

Agricultura, Comercio Exterior, Comercio Internacional, Destacado, Economía Internacional, Aduanas, GATT, Intercambios Económicos y Comerciales, Negociación arancelaria, OMC, Organización Mundial del Comercio, Organizaciónes de Comercio Internacional, Política arancelaria, Políticas Agrícolas

Bibliografía