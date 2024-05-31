¿No está seguro de qué está matando la productividad de su equipo?

5 estrategias que ayudaron a nuestro equipo a combatir el aburrimiento y conseguir el premio a la excelencia en ingeniería en Google

Este artículo está dedicado a este estupendo post (véase más adelante). Una de las cosas que me han llamado la atención son las siguientes:

“Generalmente, los incentivos son recompensas que se dan al final de un hito. El problema es que no hay certeza. Esta era un área que escapaba a mi control y que iba bien. Nuestro jefe de equipo (manager) lo tenía resuelto. Esto es lo que aprendí de él

El refuerzo positivo funciona: Debido a mi bagaje cultural, el refuerzo positivo siempre fue un concepto extraño para mí. Aquí vi que funcionaba. Destaque los buenos comportamientos y aprecie a sus compañeros públicamente.

El plan de crecimiento personalizado motiva: No todo el mundo quiere precipitarse al siguiente nivel. Algunas personas (incluida yo) querían crecer más deprisa. Pero, otros querían trabajar en problemas técnicos profundos. Nuestro director hizo un gran trabajo creando planes únicos para cada uno.

Celebre las victorias públicamente: A pesar del tamaño de la victoria, nuestro gerente hizo un trabajo impresionante destacando el comportamiento modelo. Las felicitaciones eran muy habituales en las reuniones de equipo.”

Por favor, leed el artículo (aunque está en inglés, se puede utilizar el traductor de google en Android o en el browser fácilmente):

Las creencias crean realidades: “No existen los malos tiempos. Me repetía a mí misma: ‘no existen los malos negocios. Los negocios están ahí si los buscas.’ Todo lo que se necesita es esfuerzo total, en todo lugar, siempre." "Los amigos y la familia no dejaban pasar un solo día sin desanimarnos. Decían: 'Estée, ¿para qué haces esto? Quédate en casa con tu hijo'. A pesar de todos los detractores, no hubo ni un solo momento en el que considerara rendirme.” - Estée Lauder "Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos tienen la asombrosa capacidad de analizar cualquier experiencia de sus vidas y extraer de ellas un significado que puede robarles todo el poder o literalmente salvarles la vida." -Tony Robbins

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