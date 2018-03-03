A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Partes de la Negociación Colectiva: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Noción de Partes de la Negociación Colectiva

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de partes de la negociación colectiva, la siguiente definición: Cada una de las partes que intervienen en el proceso de negociación colectiva; se distingue entre parte empresarial (llamada asimismo banco económico) y parte laboral (también llamada banco social). Cada una de ellas puede estar compuesta por uno o más elementos (varias asociaciones o sindicatos, varios comités, varios empresarios, etc.), y juntas constituyen la comisión negociadora del convenio colectivo. El Estatuto de los Trabajadores dispone, para los convenios colectivos de eficacia general, que solo las representaciones de los trabajadores (o representaciones sindicales, si tienen mayoría) están legitimadas para negociar en el ámbito de la empresa, y que solo los sindicatos y las asociaciones empresariales están legitimadas para negociar en ámbitos superiores; una y otra parte han de representar a la mayoría absoluta de trabajadores y empresarios, respectivamente. No hay restricciones legales, sin embargo, para la negociación de convenios colectivos de eficacia limitada (convenios extra estatutarios).

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre partes de la negociación colectiva originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda

Véase También