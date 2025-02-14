Periodismo y Construcción de Noticias: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Comunicación Política Digital". Nota: Consulte más información relativa a la Economía Política de la Comunicación en esta plataforma, el Género en la Comunicación Política Digital, y la "Economía de los Medios de Comunicación", así como sobre algunos ejemplos de economía política de la comunicación y sus medios y los fracasos de los medios digitales. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

El periodismo y la construcción de noticias

El sistema de medios digitales tiene implicaciones significativas para la construcción de noticias. Aquí se discuten tres puntos clave: la difuminación de los límites entre los papeles, las identidades y las normas de la producción de noticias que se derivan de los medios más antiguos y de los más nuevos; los cambios en las estructuras organizativas de la producción de noticias; y los cambios en el funcionamiento de los ciclos informativos que rodean a las noticias políticas importantes y de rápida evolución.

Ejemplo: El Huffington Post

Los periodistas profesionales integran cada vez más la lógica de los medios digitales en su práctica diaria. Sin embargo, este proceso también funciona en sentido contrario: los periodistas aficionados y los blogueros integran cada vez más las lógicas de los periodistas profesionales. Al mismo tiempo, algunos de los blogueros de más éxito se han semiprofesionalizado. Actúan como asesores de campañas, grupos de interés, agencias gubernamentales y medios de comunicación antiguos.

El blog y otros géneros interactivos de Internet ya no son el punto de partida radical que fueron a mediados de la década de 2000; se han apropiado de ellos todos los sectores de élite de la comunicación pública en las democracias avanzadas, desde políticos y funcionarios de agencias hasta periodistas profesionales y presentadores de televisión y radio. Avanzando en la dirección de algo parecido a un modelo de organización profesional de noticias, existen (antiguos) blogs colectivos como el Huffington Post. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos)

Fundado en 2005 por Arianna Huffington, antigua columnista, candidata a gobernadora de California y esposa de un congresista estadounidense, el Huffington Post pronto atrajo financiación de capital riesgo y evolucionó hasta convertirse en un digital de blog de grupo y organización profesional de noticias. Combinaba artículos de personajes públicos conocidos con piezas de comentario de académicos, e incluso piezas de investigación. Disfrutaba de los bajos gastos generales que se derivan de la publicación sólo en línea, por no hablar de un ejército de varios cientos de redactores voluntarios no remunerados. En el momento en que fue adquirido por AOL en 2011 por 315 millones de dólares, el Huffington Post, con más visitantes mensuales que el sitio web del New York Times, estaba a un mundo de distancia del cliché del valiente blog independiente que funciona con un presupuesto reducido.

A medida que los papeles y las identidades han empezado a modularse, también lo han hecho las estructuras organizativas de la producción de noticias. En línea, los productores de medios de comunicación a menudo pasan de desempeñar funciones de control a desempeñar funciones de curaduría. De hecho, esta descripción refleja fielmente cómo se ven a sí mismos muchos periodistas en línea cuando recopilan y comparten información, enlazan con fuentes a través de los medios sociales y promocionan su trabajo en las distintas plataformas.

Los modelos de negocio de las organizaciones mediáticas de élite han evolucionado. The Guardian, por ejemplo, ha integrado con éxito en su presencia en línea los contenidos de los medios sociales producidos por sus lectores, pero también utiliza esos mismos medios sociales para proyectar su propio poder. Los medios sociales en tiempo real también permiten a las antiguas organizaciones de noticias exclusivamente impresas dar a conocer noticias importantes antes que sus archirrivales del siglo XX: los periodistas de la radio y la televisión. Por último, y lo que es más significativo, se han producido cambios importantes en la forma en que se crean las noticias de última hora, sobre todo las noticias rápidas sobre emergencias, crisis políticas y escándalos. Estos episodios revelan con agudeza la naturaleza digital de la producción de noticias políticas. Pero para verlo es necesario que miremos más allá de los entornos organizativos que típicamente se han retratado como los lugares donde se producen las noticias.

No se trata de ciclos de noticias tal y como los entendemos tradicionalmente, sino que se denominan con más precisión ciclos de información política. Los ciclos de información política son complejos ensamblajes en los que las lógicas de los medios de comunicación en línea más recientes se digitalizan con las de los medios de radiodifusión e impresos más antiguos. Las relaciones de poder entre los actores de estos ensamblajes afectan a los flujos y significados de las noticias. Se componen de múltiples individuos, grupos, sitios y tecnologías mediáticas débilmente acoplados: instancias de interacción que implican a creadores de noticias diversos pero altamente interdependientes que se conectan y desconectan del proceso de creación de noticias, a menudo en tiempo real.

Los ciclos de información política implican un mayor número y una gama más diversa de actores e interacciones que los ciclos de noticias tal y como se entienden tradicionalmente. Contienen muchos participantes no elitistas, la mayoría de los cuales interactúan ahora exclusivamente en línea para hacer avanzar o rebatir los marcos informativos en los intercambios en tiempo real, pero también durante las fases posteriores del ciclo de noticias que sigue a un acontecimiento importante o a la irrupción de una noticia.

Lo que hace que esto funcione es la iteración y la recursividad entre medios. Esto afloja el control de las élites periodísticas y políticas mediante la creación de estructuras de oportunidad fluidas que permiten la intervención oportuna de los ciudadanos activistas en línea. Sin embargo, las propias emisoras y periódicos integran cada vez más las acciones no elitistas y la información del ámbito en línea en sus propias prácticas y rutinas de producción. Tratan de superarse entre sí y a los nuevos actores mediáticos en incesantes luchas de poder a nivel micro. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gran parte de esto tiene lugar ahora en entornos en línea públicos o semipúblicos. Y los políticos de élite y su personal también pueden participar directamente en los entornos de los medios sociales.

Nuevos análisis

En su rico estudio cualitativo sobre cómo los periodistas en línea ven sus identidades profesionales, Sheetal Agarwal y Michael Barthel (2015) descubren que las nuevas generaciones de trabajadores de la información digital de EE.UU. consagran las normas establecidas del periodismo profesional tradicional en su práctica diaria. Al mismo tiempo, sin embargo, han surgido normas más nuevas, adaptadas de las prácticas de los blogs. Éstas hacen hincapié en la importancia de "la transparencia, el individualismo y la asunción de riesgos" y se están convirtiendo en rasgos centrales de una nueva cultura posdigital de la práctica periodística.

Del mismo modo, el estudio de Mike Ananny y Kate Crawford (2015) sobre el diseño de aplicaciones de noticias encuentra pruebas de la aparición de una "prensa liminal": grupos de trabajadores cuya práctica diaria oscila en un espacio entre el periodismo y los roles de tecnólogo, "incrustados dentro de lógicas de diseño de software, personalización algorítmica y emprendimiento punto-com". Las cosas se complican aún más si integramos la importante labor de curaduría de quienes no pertenecen a las élites en nuestra comprensión de las noticias. Ulrike Klinger y Jakob Svensson (2014) aplican el enfoque del sistema de medios digitales como parte de su reconceptualización de las normas y prácticas de producción de noticias.

Centrándose en tres prácticas -producción, distribución y uso-, sostienen que los medios sociales están ahora implicados en las tres áreas, pero prevalece la lógica de los medios de masas, entre otras cosas porque gran parte del contenido de los medios sociales es una respuesta al contenido de los medios de difusión. Sostienen que los medios sociales llegan a desempeñar un papel más importante en la distribución de noticias y en los patrones de consumo de la audiencia que en la producción cotidiana de contenidos informativos.

Del mismo modo, como parte de su estudio comparativo de noticias entre países, Nielsen y otros (2014) buscan pruebas en encuestas sobre el ciclo de información política, basándose en la hipótesis de que "la gente corriente puede utilizar los medios sociales y otras nuevas herramientas de Internet para atraer activamente a comentar, compartir y producir noticias en un entorno más interactivo y descentralizado". Constatan que la televisión sigue siendo la fuente más importante de noticias, incluso en los países con mayor penetración de Internet y hasta entre quienes utilizan los medios sociales con más frecuencia.

Compromiso y movilización

El sistema de medios digitales presenta condiciones que potencian o restan poder, dependiendo del contexto. En el ámbito organizativo de la política, la interacción de lógicas mediáticas más antiguas y más nuevas ha creado nuevos repertorios de compromiso que cambian las ortodoxias establecidas sobre lo que cuenta como participación política.

El análisis empírico de cómo se utilizan las lógicas de los medios digitales en el compromiso y la movilización nos permite identificar y explicar las circunstancias en las que el poder se promulga o se impugna con éxito. Los medios digitales pueden utilizarse para reforzar o subvertir otros modos de compromiso mediados y presenciales. Los nuevos movimientos de movilización digital como 38 Degrees, Avaaz, MoveOn y GetUp! alternan hábilmente entre lógicas mediáticas más antiguas y más recientes en sus intentos por movilizar a sus seguidores e influir en la política. Utilizan una división del trabajo entre los medios más antiguos y los más nuevos para estructurar las "acciones" que les sirven de base organizativa, pero en el contexto estadounidense, no se trata de "organizar sin organizaciones", sino de organizar con diferentes organizaciones.

Las direcciones de estos movimientos atraen un seguimiento constante de las opiniones de sus miembros a través de una variedad de sofisticadas herramientas digitales. Utilizan los conocimientos adquiridos en estos procesos para preparar el lanzamiento de campañas cuando un tema ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación audiovisuales y periodísticos. Estos movimientos también se ven obligados a reaccionar con extraordinaria rapidez ante las cuestiones que adquieren prominencia en la "corriente dominante".

La capacidad de reacción produce y reproduce la identidad y la solidaridad porque satisface las expectativas de autenticidad y conectividad que están arraigadas como valores culturales entre los activistas en línea. Aun así, las acciones que los líderes de los movimientos de movilización digital piden a sus redes de seguidores, como donar dinero para anuncios en periódicos y encargar encuestas de opinión, suelen estar lejos del activismo en línea. De hecho, se aprovechan de la aceptación de las funciones perdurables de los medios de radiodifusión y de los periódicos. Estas nuevas formas democráticas de política se forjan a partir de los espacios digitales intersticiales entre los medios más antiguos y los más nuevos, y de los repertorios históricos de protesta de las interacciones encarnadas.

Nuevos análisis

El enfoque del sistema de medios digitales para atraer el compromiso y la movilización se ha aplicado en diversos contextos. Por ejemplo, se explora el papel de los medios digitales en dos movimientos de protesta europeos: el movimiento de los indignados o M15M en España, y el movimiento Geração à Rasca (generación desesperada) o M12M en Portugal, así como en dos partidos atípicos del movimiento digital: el 5SM de Beppe Grillo en Italia y el Partido Pirata alemán (Piratenpartei). Lo que une a estos cuatro estudios de caso es el uso de las redes digitales como base estructural fundamental y el rechazo de la unidad ideológica en favor de plataformas basadas en cuestiones concretas.

Como refutación a quienes afirman que existe una desilusión generalizada de los jóvenes con la política, algunos autores sostienen que está surgiendo una cultura cívica alternativa entre los jóvenes relativamente acomodados y bien educados de estos países. Los jóvenes están atrayendo la política movilizándose en torno a temas y causas que tienen relevancia para sus propias vidas y de formas que muestran una conciencia inteligente de las fortalezas y vulnerabilidades de los medios de difusión y digitales, pero también de la protesta encarnada. Sloam utiliza el enfoque del sistema de medios digitales de dos maneras.

En primer lugar, muestra que las protestas semiespontáneas de "ocupación" del espacio real están posibilitadas por las capacidades organizativas incorporadas a los medios sociales. En segundo lugar, explica cómo la digitalidad ofrece oportunidades a los grupos de activistas para dar forma e interrumpir los flujos de información que tradicionalmente controlaban los medios de radiodifusión, aunque la influencia de esta estrategia difiere según la intensidad de la digitalidad sistémica en cada país. Los activistas pueden desafiar a los actores establecidos dentro de estos nuevos entornos, ya que, en marcado contraste con la era de la radiodifusión, los partidos, las élites mediáticas profesionales y los activistas ciudadanos compiten ahora entre sí dentro del mismo sistema digital abigarrado pero cada vez más integrado.

Para competir con los ingeniosos actores de las élites, los activistas ciudadanos innovan amalgamando y cambiando las lógicas de los medios de comunicación, utilizando peticiones en línea, botones de "me gusta" de Facebook, imágenes "selfie" virales y vídeos para interrumpir el flujo de la comunicación profesionalizada y, en ocasiones, situar las voces de los ciudadanos de a pie en el centro de los debates políticos. Un número creciente de estudios empíricos se han centrado en formas de compromiso político mediadas por medios digitales que no podrían haber existido antes de la integración de los medios digitales y de radiodifusión. Un buen ejemplo es la práctica cada vez más popular de la doble proyección: utilizar un dispositivo conectado a Internet, como un ordenador portátil, una tableta o un teléfono inteligente, para acceder a los medios sociales e informarse y debatir sobre acontecimientos televisados en directo.

Desde 2016 aproximadamente, el dual screening se ha popularizado en una amplia gama de géneros televisivos, pero es más significativo durante los "acontecimientos mediáticos": retransmisiones en directo de momentos culturalmente resonantes, rituales y definitorios en la evolución de una comunidad nacional o transnacional.

En el contexto británico, la doble proyección de acontecimientos mediáticos políticos se remonta a 2009, cuando Nick Griffin, el líder del ultraderechista Partido Nacional Británico (BNP) hizo una aparición sin precedentes en el programa de debate político de la BBC, Question Time. La doble proyección mediante el hashtag #bbcqt de Twitter había surgido orgánicamente en los meses previos a la aparición de Griffin. Como muestran Nick Anstead y Ben O'Loughlin, alcanzó una nueva intensidad durante la propia emisión en directo.

Los usuarios de X/Twitter contribuyeron a un debate paralelo que se entrelazaba y desviaba a la vez del contenido temático de la emisión televisiva. La importancia de la doble proyección fue rápidamente reconocida por los medios de comunicación y las organizaciones políticas, algunas de las cuales desarrollaron estrategias para atraer a simpatizantes y público en los comentarios durante la campaña de las elecciones generales británicas de 2010. Las elecciones generales británicas de 2010 revelaron el apetito del público por la televisión política importante y también fueron las primeras en las que un gran número de personas realizó una doble proyección.

X/Twitter emergió como especialmente importante. Además, hubo una estrecha integración temporal entre el acontecimiento mediático retransmitido y el debate en los medios sociales. La investigación dirigida por Ben O'Loughlin desenterró tres conclusiones principales.

En primer lugar, existían comunidades identificables de discurso en Twitter en torno a los ritmos temáticos de un acontecimiento político de los medios de radiodifusión. En segundo lugar, los ciudadanos utilizaron los medios sociales para explicar puntos bastante técnicos sobre los sondeos de opinión y la política a personas con menos conocimientos que ellos. En tercer lugar, los ciudadanos activistas valoraron intervenir en tiempo real para dar forma a los marcos narrativos que querían que los periodistas utilizaran para mediar en el acontecimiento y que los conciudadanos adoptaran al informarse sobre la campaña y formular sus opiniones.

En términos de comunicación política, esto resuena con el reciente resurgimiento del clásico modelo de flujo de comunicación en dos pasos de Katz y Lazarsfeld, ya que los medios sociales pueden permitir a menudo la propagación informal de información políticamente útil desde lo que Katz y Lazarsfeld denominaron "líderes de opinión" a ciudadanos menos motivados e informados.

En una línea similar, varios investigadores descubrieron que el tuiteo político aumenta sustancialmente en torno a los acontecimientos mediáticos políticos televisados, mientras que el estudio de Larsson (2013) sobre la interacción en Twitter en torno a un programa de entrevistas sueco reveló la importancia relativa de los tuits de los periodistas en las redes estructurales forjadas por los tuiteros políticos. El análisis de Giglietto y otros (2014) de un gran conjunto de datos de tuits relacionados con programas de entrevistas políticas de la televisión italiana revela las relaciones entre los distintos subgéneros del texto televisivo y los niveles y estilos de participación en Twitter entre los espectadores de doble pantalla.

El estudio de Yu-Ru Lin y sus colegas (2014) sobre un conjunto de datos aún mayor (290 millones de tuits) recogidos durante la campaña presidencial estadounidense de 2012 reveló que los grandes acontecimientos mediáticos políticos parecían tener un impacto identificable en la estructura comunicativa rutinaria de Twitter. Las inusuales condiciones de "atención compartida" creadas por estos acontecimientos se asociaron a niveles reducidos de comunicación interpersonal en Twitter. Los individuos tendieron a cambiar su atención para responder y retwittear a usuarios de élite de Twitter con grandes seguidores.

Por último, G. de Zúñiga y sus colegas (2014) exploran la doble criba en gran medida como una variable dependiente explicada por los datos demográficos, las motivaciones y los patrones de uso de otros medios de los individuos. La gente tiende a hacer un doble visionado para buscar más información y atraer el debate sobre las noticias.

La doble criba es un predictor positivo de la participación política en línea tras controlar los factores demográficos y una serie de otros correlatos de la participación política en línea demostrados previamente, como el tamaño de la red de debate, la confianza en los medios, la fuerza partidista y el consumo de noticias. En este relato, la doble selección emerge como un paso importante en la vía mediada hacia el compromiso político. Esto llama la atención sobre un punto clave: el sistema de medios digitales no siempre implica una forma de democracia más inclusiva. la digitalidad presenta oportunidades para que los no pertenecientes a las élites ejerzan el poder, pero los medios y las élites políticas pueden adaptarse, y de hecho lo hacen, a estos nuevos entornos.

Las élites tradicionales, como los partidos políticos, los grupos de defensa y los medios de radiodifusión, a menudo intentan reforzar su posición trazando límites, sellando aspectos de sus prácticas mediáticas frente a influencias externas. Sin embargo, a medida que los sistemas mediáticos se vuelven más digitales, el poder de los actores organizativos de las élites se ha debilitado en general. Un buen ejemplo de estos procesos en funcionamiento puede encontrarse en el relato de Matthew Powers (2014) sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias en la producción de contenidos informativos para los medios de comunicación mundiales.

Basándose en entrevistas en profundidad con profesionales de ONG, ese autor sostiene que la digitalidad de los medios de comunicación puede potenciar a las ONG al ofrecer un entorno interconectado en el que los mensajes pueden cruzarse y hacerse inevitables incluso para audiencias muy grandes . Sin embargo, dirigir los flujos de información a través y entre las plataformas mediáticas más nuevas y las más antiguas puede resultar difícil. La imbricación de diversas audiencias y flujos de información en las redes de medios digitales puede hacer que las ONG pierdan el poder de dar forma a sus mensajes.

Un ejemplo notorio es el vídeo de la campaña Kony2012 de Invisible Children, cuyo objetivo era dar a conocer los crímenes de guerra del líder rebelde ugandés Joseph Kony. Tras acumular más de 100 millones de visitas en sólo seis días en YouTube, el vídeo sufrió críticas generalizadas por parte de los líderes de las ONG por lo que percibían como omisiones de hechos y soluciones simplistas por parte de Invisible Children. Ese autor sostiene que este fue el resultado de que el vídeo Kony 2012 llegara a un público mucho más allá de los jóvenes universitarios de Estados Unidos, el grupo objetivo previsto. El estudio de Powers demuestra que el éxito de la gestión del mensaje de una campaña depende de la capacidad de un actor para dar forma a los flujos de comunicación a través de diferentes medios y en diferentes momentos.

El sistema de medios digitales

Participación no equivale a poder. El poder disruptivo no se distribuye por igual. Quienes disponen de los recursos y la experiencia necesarios para intervenir en los flujos digitales de información política tienen más capacidad para ser poderosos. A medida que el proceso de digitalización se desarrolla y se adapta de forma impredecible, la agencia de las élites y de las no élites sigue siendo cambiante. Es necesario centrarse en las condiciones específicas en las que la digitalidad empodera o desempodera. Sin embargo, podemos extraer algunas conclusiones sobre el sistema de medios digitales. Los debates sobre el valor político de los medios digitales se han enmarcado a menudo en términos de dicotomías: o bien curarán el malestar democrático empoderando a los ciudadanos de a pie o bien marcarán el comienzo de un futuro distópico empoderando a las élites políticas; o bien los medios digitales están desplazando por completo a los medios más antiguos o bien son totalmente negados y absorbidos por los medios más antiguos.

Tales dicotomías no son útiles si queremos explicar el significado de los grandes cambios que se están produciendo en el campo de la comunicación política. La gran historia de nuestros tumultuosos tiempos no es el simple desplazamiento de los medios más antiguos por los más nuevos en política, sino la interacción, adaptación y coevolución de las lógicas mediáticas más antiguas y más nuevas. La literatura muestra cómo ejercen el poder quienes crean, aprovechan y dirigen los flujos de información para adaptarlos a sus objetivos, y de qué manera modifican, habilitan y deshabilitan la agencia de otros a través y entre una serie de entornos mediáticos más antiguos y más nuevos.

También examina una serie de ejemplos de esta digitalidad sistémica en flujo en contextos de comunicación política que van desde la elaboración de noticias en todas sus formas contemporáneas "profesionales" y "amateurs", pasando por los partidos y las campañas electorales, hasta los movimientos activistas y la comunicación gubernamental. Historias convincentes dan vida a la teoría. Desde las campañas presidenciales estadounidenses hasta WikiLeaks, desde los debates en directo de los primeros ministros hasta los escándalos políticos más candentes que evolucionan en tiempo real, desde los precedentes históricos que se remontan a quinientos años atrás hasta los datos etnográficos únicos de la autora recogidos en un reciente trabajo de campo desde dentro entre periodistas, trabajadores de campañas, blogueros y organizaciones activistas, la literatura traza un mapa del equilibrio de poder emergente entre las tecnologías mediáticas más antiguas y las más nuevas, los géneros, las normas, los comportamientos y las formas organizativas.

Hoy podríamos preguntarnos si el ciudadano medio interesado en influir en la política debería unirse a la campaña de un partido o utilizar sus cuentas en las redes sociales para empezar a conectarse a los montajes informativos en los que puede intentar influir en los periodistas, las élites políticas y otros ciudadanos. Cientos de millones de personas en todo el mundo parecen haber tomado ya la decisión de hacerlo. Por otra parte, esto también pasa por alto una parte importante del panorama, porque incluso lo que en apariencia parecen redes activistas "puras" de medios más nuevos no dependen de hecho de medios más nuevos: combinan medios más antiguos y más nuevos de formas nuevas y eficaces. Son sobre todo los activistas y los interesados en la política los que están marcando la diferencia con combinaciones inventivas de medios. En general, sin embargo, la comunicación política es ahora más policéntrica que durante el periodo de comunicación de masas que dominó el siglo XX.

Las oportunidades de los ciudadanos para utilizar y habitar los medios de comunicación como medio para influir en la forma y el contenido del discurso público son, en conjunto, mayores de lo que eran durante el duopolio de la radiodifusión de masas y los periódicos. Muchos de los cambios en la vida política que se han producido desde mediados del siglo XX se basaron en la aceptación del poder de este duopolio. Esto se tradujo en una creciente autoconfianza y autoconciencia entre los actores políticos y mediáticos de que estos medios, en particular la televisión, eran evidentemente importantes.

Pero el poder del duopolio está siendo en parte remodelado y en parte socavado. Con las salvedades a bordo, ahora tenemos acuerdos para la conducción de la política que son, en conjunto, más expansivos, inclusivos y democráticos que en cualquier otro momento de los últimos 60 años. Así pues, volvemos a donde empezamos sobre la naturaleza de los medios de comunicación de masas y la esfera pública. Nuestra conclusión es que, hoy en día, las cosas sólo funcionan así en parte. Revisor de hechos: Murray y Mix Asunto: economia-politica. Tema: estudios-de-comunicacion. Tema: medios-de-comunicacion. Asunto: comunicacion-humana.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Economía de la Regulación, Estudios Mediáticos, Medios de Comunicación Social, periódicos, Periodismo, REVISTAS; RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN; Cine, Digitalización, Era Digital, Gobernanza de la información, Industria Informática, Innovación, Internet, Medios Digitales, Privacidad de Datos Personales, Protección de Datos, Políticas Digitales, comunicación política, digitalidad, lógicas mediáticas, poder, campañas, activismo, periodismo, elaboración de noticias, tecnologías