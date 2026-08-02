Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

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Daniela Díaz
7d

El día que empezaron a llegar los sobres rojos de Netflix a nuestros buzones, el ritmo matutino de la oficina se rompió. Ya no corríamos a los escritorios de los demás, rebosantes de emoción por comentar el episodio de anoche. En cambio, nuestros saludos se convirtieron en un interrogatorio cauteloso y logístico: "¿En qué episodio vas?". Casi siempre, la respuesta era un encogimiento de hombros. "Todavía no he empezado a verlo. Lo estoy guardando para el verano". Todavía recuerdo la repentina y pesada sensación de desconexión que me invadió al darme cuenta de que absolutamente nadie en mi departamento estaba viendo la serie que me gustaba más conmigo. Estaba varado en una isla narrativa, experimentando una obra maestra en completo aislamiento. La televisión solía ser un hilo vital en nuestro tejido social. Era la fogata alrededor de la cual nos reuníamos en familia por la noche, y la moneda de cambio de nuestras conversaciones en el trabajo a la mañana siguiente. Era una forma de arte que exigía paciencia, recompensaba la atención profunda y nos permitía experimentar una historia juntos, avanzando al mismo ritmo exacto durante semanas y meses. Ahora, cada uno sigue su propio ritmo, escuchando sus propias listas de reproducción, y echamos de menos la comunidad que dejamos atrás.

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María Molina
7d

Hubo un tiempo en que me quejaba constantemente de mi factura mensual de cable de $80. Odiaba pagar tanto por canales que nunca veía, especialmente cuando la calidad general de la programación me parecía deficiente. Desesperado por una alternativa, recibí la revolución del streaming con los brazos abiertos. En los primeros días, pagar solo $5.99 al mes por Netflix se sentía como un triunfo sobre los monopolios de los medios tradicionales. Avancemos hasta hoy, y ese triunfo se ha agriado. Entre aumentos de precios implacables, cargos adicionales por múltiples dispositivos y estrictas restricciones a los hogares, el streaming se ha convertido en el mismo monstruo que prometió destruir. Irónicamente, mi familia todavía paga esos mismos $80 al mes por el cable, simplemente para evitar los costos astronómicos y fragmentados de las aplicaciones individuales de transmisión de deportes. El problema subyacente es una estrategia tóxica de la industria conocida como captura de audiencia. Las plataformas de streaming y los algoritmos de las redes sociales manipulan nuestros hábitos de visualización, alimentándonos con contenido diseñado para encerrarnos en cámaras de eco de interacción. Dependen de un algoritmo opaco para promocionar lo que sea nuevo cada martes, ignorando por completo el descubrimiento genuino. Más allá de sus títulos estrella, Netflix apenas promociona sus nuevas temporadas. Esta pereza algorítmica me ha llevado a un punto que nunca pensé que alcanzaría: mirar una pantalla que cuesta el triple de lo que solía costar, dándome cuenta de que no hay absolutamente nada que ver. Afortunadamente, la situación está cambiando. La captación de audiencia funciona de maravilla, hasta que deja de hacerlo. El público finalmente se está cansando de ser manipulado por algoritmos corporativos, y se está gestando una silenciosa rebelión. Estamos recordando lo que se siente al priorizar la calidad sobre la mera cantidad, y yo, personalmente, me alegro de ver cómo se desvanece la ilusión.

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Por supuesto, sigue adelante.

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