El siguiente artículo de Max Bolen destaca por analizar el declive en la calidad y audiencia de las series de Netflix, citando caídas de espectadores de hasta un 60% en segundas temporadas de éxitos como Avatar. El texto conecta con la frustración del público al criticar la transformación de la plataforma hacia la creación de "contenido" genérico y el aplanamiento cultural en favor de la retención de atención.

Es un post muy popular en inglés. Revisando las respuestas, muchos de los lectores del post coinciden en que la plataforma degrada su valor al cancelar series prematuramente y espaciar excesivamente las temporadas. La comunidad critica el aumento de precios ante una supuesta bajada de calidad y la migración hacia alternativas con contenidos de mayor interés.

Por: Max Bolen

(Hace unas pocas semanas) surgieron informes de que los ejecutivos de Netflix están entrando en un estado de leve pánico existencial debido a un defecto de diseño fatal en su creciente imperio: sus series originales carecen de atractivo a largo plazo. Según datos publicados inicialmente por Lucas Shaw en Bloomberg , Netflix está sufriendo una caída masiva en la segunda temporada en toda la plataforma. Después de un comienzo fuerte con primeras temporadas muy vistas y que generaron debate, la plataforma está viendo cómo las audiencias desaparecen en la segunda temporada. La serie de acción real One Piece perdió un 30% de sus espectadores en su segunda temporada, mientras que The Night Agent perdió la mitad de su audiencia en la tercera temporada. La segunda temporada de la miniserie Beef se desplomó un 70%, mientras que la serie de acción real Avatar: The Last Airbender cayó un 60%. Supuestamente, los ejecutivos de Netflix simplemente no pueden comprender el motivo.

Esta crisis llega en un momento crítico. Tras un intento frenético y fallido por adquirir Warner Bros. Discovery a principios de este año, que dejó a Netflix con las manos vacías, la compañía ha pasado meses estancada en una situación difícil, caracterizada por un crecimiento más lento, una disminución del prestigio y una batalla perdida por nuestra limitada capacidad de atención (ver más aquí en relación a los libros).

Para ser completamente honesto, siempre he sentido un odio profundo hacia Netflix, una rabia que va mucho más allá de las reservas razonables respecto a su producción artística. A pesar de ser el titán indiscutible del mundo del entretenimiento, Netflix se presenta constantemente como un valiente luchador. Basta con leer una entrevista con el codirector ejecutivo Ted Sarandos durante un minuto para sentir una creciente irritación ante su habilidad para manipular. Este hombre lleva años insistiendo en que lo de arriba es abajo, haciéndose pasar por un humilde cinéfilo cualquiera que simplemente intenta hacer que el “contenido” sea accesible. Cuando se enfrenta a la realidad de que la gente prefiere las series de televisión y las películas a lo grande, Sarandos simplemente desvía la atención, señalando la enorme cantidad de suscriptores de Netflix como la única validación que necesita su estrategia. Esta actitud arrogante, propia de Silicon Valley, ha definido durante mucho tiempo la imagen pública de Netflix, y me ha repugnado desde el principio.

Ahora, como suele suceder, el mundo parece estar finalmente aceptando mi postura, lo que hace que la tensión entre los ejecutivos sea aún más gratificante. Los problemas actuales de Netflix no son ningún misterio. Si bien pueden estar en crisis, es una crisis que ellos mismos crearon deliberadamente.

Lo cierto es que Netflix ha dedicado los últimos quince años a arrasar en el mercado sacrificando todo aquello que realmente interesa al público. Centrada exclusivamente en el crecimiento exponencial, la plataforma abandonó las temporadas tradicionales de más de 13 episodios, eliminó los calendarios de estrenos anuales predecibles y rara vez se molestó en contratar a más que un equipo mínimo de guionistas para una sala de producción temporal. Más allá de sus series estrella, apenas promocionan las nuevas temporadas, recurriendo en cambio a un algoritmo opaco para ofrecer a los potenciales espectadores lo que sea que esté de moda ese martes. Este modelo de producción barato y minimalista les proporcionó una gran cantidad de contenido cada semana, manteniendo contentos a Wall Street y consolidando el mito de la inevitable victoria de Netflix en una guerra que ellos mismos crearon.

Pero la guerra del streaming ha terminado, y Netflix tiene un verdadero problema: ganaron.

Los estudios tradicionales han vuelto a los estrenos cinematográficos convencionales y a los lanzamientos semanales de episodios, tras darse cuenta de que gastar miles de millones intentando replicar el modelo de Netflix era un suicidio empresarial.

Ver también: Un millón de oyentes mensuales. Solo se vendieron 12 entradas. Aquí está la estafa.

Sin embargo, después de una década persiguiendo un crecimiento desenfrenado por el simple hecho de crecer, Netflix debe ahora reorientarse hacia algo que nunca antes había tenido que ser: un hogar estable y fiable para la cultura. Abandonados a su suerte, se ven obligados a afrontar una realidad simple pero fatal: arruinaron la televisión.

La innovación estrella de la plataforma fue, sin duda, el modelo de maratón de series. Guiada por las métricas basadas en datos de Silicon Valley, Netflix creó series en torno a una única variable: la reproducción inmediata. Este sistema de entrega de gratificación instantánea le reportó enormes beneficios a esta empresa tecnológica de rápido crecimiento. El lanzamiento simultáneo de una temporada completa generó una escasez artificial de relevancia social: ver las diez horas en cuarenta y ocho horas o quedar excluido del debate. Una vez enganchado a la plataforma, su extenso catálogo de clásicos de Hollywood con licencia estaba ahí para mantenerte atrapado. Como un casino que oculta las salidas, Netflix solo tuvo que dejar que la psicología de la adicción digital hiciera el resto.

Pero el modelo de consumo compulsivo nunca sentó las bases para la sostenibilidad. Una serie vista de forma compulsiva se olvida casi tan rápido como empieza. Cuando una plataforma tecnológica lanza una segunda temporada dos o tres años después —si es que el consumidor llega a enterarse entre el ruido de la sociedad actual—, es muy probable que cualquier recuerdo o interés que tuviera se haya desvanecido por completo.

Para colmo, Netflix lleva años fomentando tácitamente el uso de una segunda pantalla. Al observar que la Generación Z suele navegar por TikTok mientras ve una serie, la plataforma empezó a modificar explícitamente sus programas para que se pudieran seguir con solo un vistazo. Diseñar visual y narrativamente una obra para que pase desapercibida es una estrategia creativa extraña; y luego fingir confusión cuando ese mismo público no recuerda la trama lo suficientemente bien como para volver a ver la segunda temporada es un auténtico absurdo.

En definitiva, Netflix olvidó que, al igual que el cine, la música o los videojuegos, las series de televisión deben enseñarnos a verlas. Históricamente, las comedias de situación utilizaban risas enlatadas para anticipar el remate y preparar el terreno para el siguiente chiste. Los dramas utilizan flashbacks con un tono sepia para marcar un salto en el tiempo. A veces, esta gramática está integrada en la propia estructura, como en los bucles semanales de las series de monstruos de la semana.

Pero Netflix cambió por completo el vocabulario narrativo, sustituyendo la narrativa tradicional por el lenguaje del ritmo frenético. Los episodios ya no requieren arcos narrativos definidos; simplemente se suceden en el siguiente capítulo mediante cuentas atrás de reproducción automática. Al eliminar sistemáticamente las pausas integradas —como las sintonías, las secuencias de títulos y los créditos finales—, la interfaz reduce drásticamente el tiempo de procesamiento. Netflix logró reeducar a su audiencia para que creyera que la velocidad, la optimización y el consumo ilimitado son los objetivos principales de ver televisión.

Este cambio explica sus recientes y cínicas maniobras legales. Durante sus cruciales defensas antimonopolio ante los reguladores, Netflix insistió repetidamente en un argumento muy específico y sorprendente: era imposible considerarla un monopolio porque su mayor y más letal competidor no era HBO, Disney, Paramount ni Peacock, sino YouTube, una plataforma que se mantiene como la más vista en la televisión estadounidense.

La defensa argumentó que, si bien podían presionar a los estudios tradicionales, el público dedicaba mucho tiempo a navegar por contenido generado por usuarios en lugar de ver producciones de calidad. ¿Cómo podía Netflix ser un monopolio si se encontraba en una batalla diaria y existencial con YouTube por las mismas horas limitadas del día del consumidor?

Si bien quienes vivimos en el mundo real podemos darnos cuenta rápidamente de que YouTube (una plataforma de vídeos generados por usuarios) y Netflix (una potencia de la producción multimedia de alta gama) son productos fundamentalmente diferentes, descartar esta afirmación por completo nos hace pasar por alto la verdad más interesante que subyace. Netflix simplemente ya no se considera un participante en la industria de la televisión o el cine. Se considera un actor en la economía de la captación de atención, sin más. (Como Spotify; ver en español La muerte de Spotify: Por qué el streaming está a minutos de quedar obsoleto).

Netflix no afirma que YouTube produzca televisión de la competencia. Simplemente reconoce que, bajo su control, la televisión ha perdido por completo su excepcionalidad artística. Se ha convertido en puro “contenido” indiferenciado: una unidad intercambiable de atención digital, igual que un videoclip, una recopilación de bromas o un vlog. De hecho, Netflix lo demostró recientemente al licenciar vídeos cortos de estilo de vida de medios como BuzzFeed y Vanity Fair para incluirlos junto a sus series multimillonarias. Su reciente integración de podcasts con licencia refuerza esta idea. A Netflix le da igual si ves una serie de prestigio o un vídeo de 30 segundos, siempre y cuando tu atención se mantenga dentro de su ecosistema digital. (Como las redes sociales).

La televisión solía ser una parte fundamental de nuestra vida social; era el medio por el cual las familias se reunían por la noche y los compañeros de trabajo se saludaban por la mañana. Requería paciencia, recompensaba la atención y nos permitía compartir una narrativa durante semanas y meses. Netflix rompió ese ritmo con éxito a cambio de un crecimiento exponencial y el dominio del mercado. Ahora, en la cima de un imperio construido sobre impresiones fugaces y contenido visto a medias, se dan cuenta de la terrible realidad de su victoria. En lugar de reflexionar sobre cómo llegamos hasta aquí e intentar corregir el rumbo, Netflix sigue adelante a toda máquina. Puede que hayan arruinado la televisión, pero pueden estar seguros de que no intentarán arreglarla. Me temo que eso dependerá de nosotros.

Vi al menos un episodio de cada serie mencionada en este artículo por integridad periodística, y ahora mi cerebro está hecho papilla. Por favor, suscríbanse con la esperanza de que la validación externa me rescate del abismo.

Nota: Agradecemos a Max Bolen su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés. Su blog, “El mundo fuera de nuestra ventana” trata de cine, política y cultura. En esa publicación encontrarás reseñas, ensayos e intentos “cada vez más extravagantes de responder a las preguntas más importantes de nuestro tiempo.”

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