Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de David
David
Jan 3

En lugar de utilizar Notas para publicar enlaces a tu propio trabajo, utiliza Notas para interactuar con otros lectores y escritores. Esto significa responder a las notas de otras personas. Tus respuestas serán vistas por todos los miembros de la red del autor original, sus suscriptores y seguidores, y los suscriptores de sus suscriptores. ¡Eso es un montón de ojos potenciales sobre tu respuesta!

Interactuar con las notas de otras personas hace que tú y tu trabajo seáis vistos por mucha más gente que publicando tus propias notas. Es una forma estupenda de que los nuevos lectores te encuentren a ti y a tu publicación.

Es una forma aún mejor de establecer conexiones reales con otros escritores. Si quieres entablar amistad con escritores realmente geniales de aquí, y todo lo que pueda conducir a ello (colaboraciones, menciones, etc.), hazlo de la mejor manera posible: siendo un auténtico fan, de los que realmente escuchan y realmente quieren contribuir a la conversación que tiene lugar en este boletín y en los comentarios. Sé el superfan que siempre es bienvenido cuando aparece.

Cuando tengas más suscriptores propios, también puedes restackear el trabajo de otros escritores y etiquetarlos (mencionarlos) al hacerlo.

El truco para hacerlo sin sentirte «falso» es hacer un esfuerzo genuino por encontrar escritores que admires, y sólo restackear o citar su trabajo si realmente te encanta.

Ver comentario completo
Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura