¿Por Qué Deberías Incrustar Notes y Chats en tu Newsletter de Substack?

Substack es dificil de customizar. No es que los escritores no lo intenten. Por ejemplo, para hacer un “playlist” o una lista de artículos sobre un tema, varios autores de Substack copian y pegan sus artículos, modificando el tamaño. Pero si se ve desde el móvil (lo que es muy frecuente), no queda bien.

Investigando cómo resolver esto, y haciendo alguna prueba, me he dado cuenta que hay una solución: incrustar notas.

Si convierto cada artículo en una nota (lo que es muy fácil en Substack) e incrusto tal nota en el post, el resultado en el móvil no varía, queda bien.

Esto me llevó a investigar otras ventajas y utilidades de este procedimiento. Y este artículo es el efecto de que no recuerdo haber leído ningún artículo con notas incrustadas. Es la consecuencia de pensar: No será esto útil también a los demás autores de Substack?

Algunas Ventajas

Las publicaciones sociales (como Notas) incrustadas aumentan la participación de la audiencia mostrando interacciones en tiempo real, contenido generado por los usuarios y pruebas sociales directamente en los sitios web. Esto crea, en general, una experiencia más inmersiva e interactiva para los visitantes.

Estas son las ventajas que se me ocurren, por ahora:

Lleva visitantes a tus notas y chats

Llevar a la gente de tu artículo a tus notas podría ser una gran estrategia para ti. Puede aumentar la interacción social y ayudarte a conseguir más “espectadores” de tus notas. La vida de una nota no es larga (véase más en mi artículo a continuación), pero esto puede darle nueva vida (como el “back catalogue” de las editoriales), y hacer que sea indexada por Google (que sólo indexa parte de las notas).

Aumenta la credibilidad de tu boletín

Puedes aumentar la confianza de tus visitantes incluyendo en tu boletín contenido (en notas y chats) generado por tí, y por otros autores de Substack (e incluso lectores que publiquen notas). Por ejemplo, incluir opiniones de lectores puede ayudarte a ganar credibilidad ante tus futuros clientes. Además, incluir incrustaciones de tus chats o notas, o de otros, puede ayudar a mejorar tu puntuación SEO (ver a continuación).

Mejora del SEO

Añadir publicaciones de notas y chats a tu boletín (por ejemplo, después de haber enviado el artículo por email, o semanas más tarde) puede mejorar la optimización para motores de búsqueda (SEO) de tu boletín, ya que proporciona contenido fresco y relevante para que los motores de búsqueda lo indexen. Esto puede ayudar a mejorar la clasificación de tu sitio en los resultados de búsqueda.

Por ejemplo, un economista puede publicar sobre las últimas noticias empresariales e incluir palabras clave relevantes para mejorar su SEO.

Reduce tu tasa de rebote incrustando contenido

Conseguir mucho tráfico en tu sitio web puede no ser suficiente si no puedes minimizar tu tasa de rebote. Aunque existen otras estrategias para reducir la tasa de rebote, incrustar contenido relacionado puede ser una forma más eficaz que un mero link. Claro, esto no puede competir con la incrustación de contenido multimedia como vídeos o música, que puede entretener a tus visitantes y animarles a realizar acciones en tu sitio web. Una nota también puede incluir un vídeo, por otro lado.

Añade personalidad a tu sitio web

La mayoría de los sitios web se basan en texto, lo que dificulta, en algunos casos, estimular y atraer a tu público. Pero al integrar contenido en tu sitio web, puedes apelar visualmente a los sentidos de tu público con imágenes y colores personalizables. Y con más elementos visuales, puedes romper el formato de tu sitio web con contenidos interesantes y llenos de personalidad.

Compromiso del lector

Las publicaciones en Substack con notas y chats también pueden utilizarse para retener a los lectores, proporcionándoles información valiosa y actualizaciones (se van añadiendo notas sobre ese tema a lo largo del tiempo). Por ejemplo, un boletín de servicios financieros puede crear un artículo de actualidad fiscal, e ir añadiendo, cuando sea necesario, notas y chats sobre las últimas normativas fiscales y dar consejos sobre cómo aplicarlas.

Prueba social

Compartir reseñas o testimonios positivos de lectores en las publicaciones de tu boletín de Substack puede proporcionar una prueba social para tu empresa y ayudar a generar confianza entre los suscriptores (y clientes) potenciales. Porque una de las ventajas de notas es que señala el número de “me gusta”, comentarios y restacks que tiene. Es muy fácil seguir los comentarios.

Por ejemplo, un lector puede publicar un comentario o reseña positiva y mostrar cómo el artículo le ayudó a mejorar su negocio. Hablando de comentarios …

Deja un comentario

Promoción cruzada

Compartir publicaciones de otro boletín (sea tuyo o de otros) en tu boletín principal también puede servir para hacer promoción cruzada de otros contenidos o servicios que ofrezcas tu o el dueño de ese otro boletín. También puede atraer más inscripciones.

Evitar problemas de infracción de derechos de autor

Si coges contenido de otro sitio web y lo pones en tu boletín sin su permiso, podrías encontrarte rápidamente ante una demanda por derechos de autor. Pero con las incrustaciones de notas, puedes ponerlas en tu newsletter sin miedo a infringir los derechos de autor, especialmente si son breves. Creo entender, de acuerdo con las condiciones de Substack, que no necesitas el permiso del propietario de las notas para utilizar su contenido integral en tu sitio, si es mediante una incrustación. Porque siempre se acredita a su autor y hay un link que lleva al artículo original.

Obtén más de Salvador Lorca 💜🔥 en la app de Substack Disponible para iOS y Android Descargar la app

Cómo incrustar notas y chats en tu newsletter

Ahora que ya hemos explicado qué es y por qué lo necesitas, vamos a explicar paso a paso cómo incrustar el contenido en tu boletín.

Cómo incrustar una nota en un post de Substack

Puedes incrustar fácilmente cualquier nota en un post de Substack. En el escritorio o en la aplicación, haz clic en la nota en la pestaña Notas, luego copia y pega el enlace desde la barra de direcciones de tu navegador en tu entrada de Substack. Aparecerá una vista previa de la incrustación.

Un ejemplo de nota incrustada:

Cómo incrustar un chat en un post de substack

Una vez que hayas publicado un hilo de chat, además de la opción de compartirlo como un correo electrónico cuando lo publiques, puedes compartir fácilmente cualquier chat dentro de él como un incrustado dentro de un post de substack.

En el escritorio: en la pestaña Chat, haz clic en el menú de tres puntos que aparece cuando pasas el ratón por encima del chat y selecciona Copiar enlace. En la app: haz clic en la burbuja del chat. A continuación, selecciona Compartir hilo y luego Copiar enlace.

Pega este enlace en el post de tu subforo. Aparecerá una vista previa de incrustación.