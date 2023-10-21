A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

La Propaganda Política en Tiempos de Crisis de los Medios de Comunicación: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Propaganda Política en Tiempos de Crisis de los Medios de Comunicación". Véase también acerca del lenguaje organizativo en los medios de comunicación. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Propaganda Política

Propaganda Política en Tiempos de Crisis de los Medios de Comunicación

Aquí se describen los contornos de la crisis epistémica de los medios de comunicación y la política que amenaza la integridad de los procesos democráticos, erosiona la confianza en las instituciones públicas y exacerba las divisiones sociales. Se expone el carácter central del partidismo, la polarización asimétrica y la radicalización política para comprender los males actuales de los medios de comunicación políticos. Se investigan los principales agentes que utilizaron el ecosistema asimétrico de los medios de comunicación para influir en la formación de creencias y la propagación de la desinformación en la esfera pública estadounidense, y para manipular la cobertura política durante las elecciones y el primer año de la presidencia de Trump, incluidos los empresarios de "noticias falsas" y los fabricantes de carnada de clic político; los hackers, bots y sockpuppets rusos; el algoritmo de Facebook y las cámaras de eco en línea; y Cambridge Analytica.Entre las Líneas En el texto también se ofrecen definiciones de la propaganda y conceptos conexos, así como una breve historia intelectual del estudio de la propaganda. Como resultado de la investigación psicológica, junto con los modernos medios de comunicación, la práctica de la democracia ha dado un giro desde los años 20 del siglo XX. Se está produciendo una revolución, infinitamente más significativa que cualquier cambio de poder económico. EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2016, un joven con un rifle de asalto entró en Comet Pizza en el noroeste de Washington, D.C., para investigar los informes de que Hillary Clinton y su jefe de campaña dirigían una red de pedofilia desde el sótano de la pizzería.1 Una semana después, una encuesta del YouGov encontró que, por muy descabellada que fuera la historia, el joven no era el único que la creía; casi la mitad de los votantes de Trump encuestados "daban algo de crédito" a los rumores. Dos semanas antes, Craig Silverman, de BuzzFeed, había publicado un artículo que lanzaba el término "noticias falsas "3. El artículo de Silverman examinaba los compromisos con las historias de noticias en Facebook a través de acciones, reacciones y comentarios y argumentaba que las historias de mejor rendimiento producidas por los sitios políticos de "clickbait" disfrazados de sitios de noticias reales, a menudo ubicados en el extranjero, generaban más compromisos con Facebook que las historias principales de los sitios de noticias legítimos. El 6 de enero de 2017, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó un informe que culpaba a Rusia de llevar a cabo una campaña de desinformación destinada a influir en las elecciones de los Estados Unidos con el fin de ayudar a Donald Trump a ser elegido4. El constante flujo de historias reforzó la percepción de que las elecciones de 2016 habían entrañado un grado inusual de información engañosa que fluía en el ecosistema de los medios de comunicación estadounidenses. Desde las afirmaciones durante las primarias de que Jeb Bush tenía "estrechos vínculos con los nazis ", pasando por las afirmaciones durante las elecciones generales de que la campaña de Hillary Clinton estaba financiada en un 20% por la familia real saudí6, la campaña estaba plagada de historias engañosas, a menudo procedentes de fuentes que enmascaraban su identidad o afiliación.

Además, al igual que en el supuesto caso de pedofilia, muchas de las historias parecían estar destinadas a provocar miedo y repugnancia, como muestran los títulos de las historias más difundidas de Breitbart sobre la inmigración: "Seis enfermedades regresan a EE.UU. mientras los defensores de la migración celebran el Día Mundial del Refugiado" y "Más de 347.000 inmigrantes convictos criminales en libertad en EE.UU. " La elección presidencial de EE.UU. en 2016, ganada por Donald Trump, siguió muy de cerca el éxito igualmente impactante de la campaña Leave en el voto británico para salir de la Unión Europea. Ambas parecían marcar una crisis epistémica en las sociedades democráticas contemporáneas. Al acercarse el final de 2016, muchos en los Estados Unidos y en la Unión Europea vieron estos acontecimientos como señales de que la propia democracia estaba en crisis, doblegándose bajo la presión de los procesos tecnológicos que habían desbordado nuestra capacidad colectiva de distinguir la verdad de la falsedad y la razón de su ausencia. Brexit y el auge de los partidos de extrema derecha en países como Francia, Hungría, Austria e incluso Suecia señalaron una profunda crisis del proyecto pluralista, cosmopolita y democrático que estaba en el corazón del proyecto de Europa. La victoria de Donald Trump marcó el triunfo de una política de derecha radical y populista que durante mucho tiempo se había cocinado a fuego lento al margen de la derecha estadounidense y del Partido Republicano: desde la candidatura segregacionista de George Wallace en 1968, pasando por las primarias de Pat Buchanan en 1992 y 1996, hasta el ascenso del Tea Party después de 2008. Estas notables victorias políticas de lo que antes eran ideologías marginales aparecieron al mismo tiempo que las democracias de todo el mundo, desde Filipinas, pasando por la India, hasta Turquía, experimentaron cambios de formas democráticas más liberales a un nuevo modelo de mayoritarismo antiliberal y, en algunos casos, autoritario. Algo fundamental estaba sucediendo para amenazar la democracia, y nuestra atención colectiva se centró en la tecnología novedosa y rápidamente cambiante. Los procesos tecnológicos que estaban fuera del control de cualquier persona o país -la convergencia de los medios sociales, la curaduría algorítmica de noticias, los bots, la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos- estaban creando cámaras de eco que reforzaban nuestros prejuicios, estaban eliminando los indicios de confiabilidad y, en general, estaban abrumando nuestra capacidad de dar sentido al mundo, y con ello nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos como democracias razonables. El primer año de la presidencia de Trump no trajo ningún alivio. El propio presidente adoptó el término "noticias falsas" para describir todas las noticias que eran críticas o embarazosas. Al final de su primer año en el cargo, el presidente entregó los "Premios a las Noticias Falsas" a sus críticos, y cuatro de cada diez republicanos respondieron que "consideraban que las historias de noticias exactas que proyectaban negativamente a un político o a un grupo político eran noticias falsas "8. Aunque la confianza en los medios de comunicación disminuyó en una amplia gama de países, los patrones de confianza y desconfianza difirieron ampliamente entre los distintos países. Junto con Hungría e Israel, otras dos democracias con poderosos partidos de derecha, los Estados Unidos eran un caso atípico: la desconfianza era elevada en promedio, pero notablemente mayor para la afiliación a un partido9 . Las cámaras de eco que suenan con noticias falsas hacen que las democracias sean ingobernables. Podemos imaginarnos una democracia pluralista en la que las poblaciones se presentan a las elecciones y ganan o pierden en función de sus votos, sin compartir nunca un punto de vista sobre lo que ocurre en el mundo. La prensa partidista lanzando acusaciones al otro partido era, después de todo, la norma en la América del siglo XIX. Un partido podría creer que estamos siendo atacados por zombis y votar para contrarrestar esta amenaza existencial, mientras que otro partido podría creer que estamos amenazados por una disminución a largo plazo del crecimiento de la productividad y votar para centrarse en ese problema. Quienquiera que gane diseñará políticas para contrarrestar lo que ellos ven como la mayor cuestión política de nuestros tiempos. El papel de la democracia pluralista sería gobernar las reglas de una transición ordenada de los asesinos zombies a los ganadores de la productividad y volver con el flujo y reflujo del éxito electoral. En la práctica, dada la intensidad de la sensación de fatalidad inminente del partido de la "amenaza zombi", una democracia pluralista de este tipo sería profundamente inestable. Para mantener una democracia se necesitan algunos medios compartidos para definir qué hechos o creencias están fuera de la pared y cuáles están plausiblemente abiertos a un debate razonado.Entre las Líneas En el siglo XX, en particular, se desarrolló una serie de prácticas institucionales y culturales destinadas a crear un orden compartido a partir del mundo cada vez más complejo e interconectado en el que los ciudadanos se vieron obligados a abordar un mundo más allá de sus comunidades, valores y creencias locales. La profesión médica, por ejemplo, se transformó rápida y fundamentalmente tras el descubrimiento de la teoría de los gérmenes en 1876. Entre 1900 y 1910, la Asociación Médica Americana pasó de 8.400 a 70.000 miembros. Este crecimiento representó la transición de prácticas médicas locales de dudosa eficacia a una profesión organizada a nivel nacional que actuaba como guardián institucional de prácticas con base científica. El mismo patrón se puede encontrar en el establecimiento de otras profesiones de búsqueda de la verdad durante los primeros años del siglo XX, incluidas la educación, el derecho y el mundo académico. Algunas observaciones adicionales: Todas estas profesiones se organizaron en sus modernas formas nacionales e institucionales en aproximadamente los primeros 20 años del siglo XX.Entre las Líneas En esos años surgieron, entre otras, la Asociación Americana de Abogados, la Asociación Nacional de Educación y las Asociaciones Americana de Historia, Economía, Estadística y Ciencias Políticas. Durante ese mismo período crítico, el periodismo experimentó su propia transformación, en una profesión institucionalizada que adoptó prácticas que nosotros reconoceríamos como periodismo objetivo moderno. Para 1912 se había fundado la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia, que contribuyó a institucionalizar mediante la formación profesional un conjunto de prácticas que se habían desarrollado a finales del siglo XIX y principios del XX y que ahora asociamos con el periodismo objetivo: el desapego, el no partidismo, el estilo de escritura de pirámide invertida, la facticidad y el equilibrio. Antes de ese desarrollo, ninguno de esos atributos estaba ampliamente presente en el periodismo11 . Esos cambios en las profesiones en general, y en el periodismo en particular, formaban parte a su vez del amplio cambio asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con la modernidad, que empleaba la planificación racional, la pericia y las pruebas objetivas tanto en la gestión del sector privado como en la administración pública. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha acelerado esta tendencia hacia las profesiones institucionalizadas para la búsqueda de la verdad. Asunto: verdad. Los organismos gubernamentales de estadística, las investigaciones científicas y académicas, el derecho y la profesión jurídica y el periodismo desarrollaron soluciones cada vez más racionalizadas y formalizadas al problema de cómo las sociedades constituidas por poblaciones diversas con puntos de vista políticos diversos y contradictorios pueden, no obstante, formar un sentido compartido de lo que ocurre en el mundo12 . La política siempre se centró en la identidad, la pertenencia y el significado, pero en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la democracia funcionó con limitaciones en lo que respecta a un conjunto compartido de declaraciones institucionales sobre la realidad.

Más Información

Las invasiones de zombis estaban fuera. Las invasiones zombies definitivamente volvieron a entrar. El año siguiente a las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos se publicaron informes13 y documentos académicos14 que trataban de categorizar la confusión, definiendo la desinformación (la difusión involuntaria de falsas creencias) y la desinformación y la propaganda (la manipulación intencional de las creencias), identificando sus fuentes15 y estudiando la dinámica por la que se difunden16 .

Pormenores

Las amenazas percibidas a nuestra capacidad de decir la verdad a partir de una conveniente ficción política, si es que es cierta, golpean los cimientos mismos de la sociedad democrática.Si, Pero: Pero es importante reconocer que a pesar de toda la ansiedad, por no decir pánico, sobre la desinformación a través de los medios de comunicación social, todavía no tenemos nada que se aproxime a un consenso científico sobre lo que ocurrió exactamente, quiénes fueron las principales fuentes de desinformación, cuáles fueron sus principales vectores o canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) y cómo afectó al resultado de la elección.

Entre las Líneas En este artículo intentamos avanzar en ese diagnóstico aplicando una amplia gama de herramientas a conjuntos de datos muy grandes y revisando la literatura que se desarrolló durante el primer año después de la elección. Lo más importante que hay que entender es que el cambio de época reflejado por las elecciones de 2016 y el primer año de la presidencia de Trump no fue que los republicanos vencieran a los demócratas a pesar de tener un candidato demostrablemente menos calificado. El cambio crítico fue que en 2016 el partido de Ronald Reagan y los dos presidentes Bush fue derrotado por el partido de Donald Trump, Breitbart, y el multimillonario Robert Mercer. Como muestran nuestros datos, en 2017 Fox News se unió a los vencedores para lanzar ataques sostenidos contra los pilares fundamentales del Partido de Reagan: el libre comercio y una política de inmigración relativamente abierta, y, más directamente, el establecimiento de la seguridad nacional y la aplicación de la ley cuando éstos amenazaron al propio Presidente Trump. Nuestra labor ayuda a explicar cómo un ecosistema mediático que inicialmente ayudó al Partido Republicano a ganar y retener el poder, finalmente se salió de control. Desde la nominación de Roy Moore como candidato republicano para las elecciones especiales del Senado de Alabama, pasando por las objeciones de los líderes del Partido Republicano, hasta el llamado del congresista republicano Francis Rooney a "purgar el FBI", " y desde el retiro de Paul Ryan de su posición como Presidente de la Cámara de Representantes hasta el encogimiento de hombros del líder evangélico Franklin Graham ante las infidelidades maritales de Donald Trump, una gama de historias políticas aparentemente incongruentes pueden ser entendidas como elementos de este conflicto básico entre el Trumpismo y el Reaganismo por el control del Partido Republicano.Entre las Líneas En las elecciones de 2016, una vez que el Partido Trump se hizo con el control del Partido Republicano, muchos republicanos optaron por apoyar al partido que durante mucho tiempo había anclado su identidad política, aunque no amaran al candidato que encabezaba la lista. De hecho, es probable que la vehemencia de los ataques a Hillary Clinton tenían como objetivo precisamente reducir esa disonancia y hacer que esa amarga medicina bajara más fácilmente. Nuestras observaciones, y el bucle de retroalimentación propagandística ayudan a explicar tanto cómo tal radicalización pudo haber tenido éxito dentro del Partido Republicano, y cómo esa transformación pudo lograr una victoria electoral en un sistema bipartidista que debería, de acuerdo con los modelos estándar de votantes medios favorecidos en la ciencia política, haber llevado a los rebeldes del partido a la derrota electoral y haberlos barrido al basurero de la historia. Dejamos hasta la tercera parte nuestra explicación histórica de cómo y cuándo ese bucle de retroalimentación propagandística se estableció en el ala derecha de la política americana. El grueso de la literatura en este ámbito particular comprende análisis detallados de grandes conjuntos de datos, estudios de casos de la aparición de marcos amplios y narrativas particulares, y la síntesis con el trabajo de otros que han tratado de dar sentido a lo que ocurrió tanto a nivel abstracto como concreto. Nuestro objetivo es comprender qué actores fueron responsables de esta transformación de la esfera pública americana, y cómo esta nueva esfera pública operó a través de esos actores para hacerla tan vulnerable a la desinformación, a la propaganda y a la pura mierda. Nuestra gran atención a los datos se complementa con un esfuerzo por dar sentido a lo que vemos hoy en día en el contexto histórico, tanto político como cultural. Adoptamos una visión de economía política de la tecnología, sugiriendo que el error fundamental de la narrativa de "Internet polariza" es que adopta una visión demasiado ingenua de cómo funciona la tecnología y subestima el grado en que las instituciones, la cultura y la política dan forma a las pautas de adopción y difusión de la tecnología. Sostenemos que sería simplemente un error que países como, por ejemplo, Alemania, miraran las elecciones en los Estados Unidos o el Reino Unido, vieran las preocupaciones sobre la contaminación de la información en línea o la propaganda, y concluyeran que la tecnología, que ellos también utilizan, es la fuente de la perturbación.

Los diferentes sistemas políticos, procedentes de diferentes trayectorias históricas y tradiciones institucionales, probablemente exhibirán diferentes efectos de las mismas prestaciones tecnológicas básicas. Así ocurrió con la prensa de circulación masiva, el cine, la radio y la televisión, y también con Internet y los medios de comunicación social.

Más Información

Las instituciones, los ecosistemas de los medios de comunicación y la cultura política de cada país interactuarán para influir en la importancia relativa de las asequibilidades democratizadoras de Internet en relación con sus asequibilidades autoritarias y nihilistas. Lo que nuestro análisis del sistema americano ofrece a los demás es un método, una aproximación para observar empíricamente lo que de hecho está ocurriendo en el ecosistema de medios políticos de un país, y un marco para entender por qué las nuevas prestaciones tecnológicas particulares pueden desarrollarse de forma diferente en un país que en otro. Datos verificados por: Chris Asunto: democracia-constitucional-en-crisis.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

elección presidencial, Donald Trump, ecosistema asimétrico de medios de comunicación, Propiedad intelectual, TI, Derecho de los medios de comunicación, desinformación, propaganda, esfera pública, comunicación política, noticias falsas, hackers rusos, Cambridge Analytica