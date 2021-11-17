A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Renegociación del TLCAN: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Renegociación del TLCAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al poder en enero de 2017 decidido a desechar la participación de Estados Unidos en el TPP y a renegociar el TLCAN, al que calificó con frecuencia como el peor acuerdo comercial de la historia.Entre las Líneas En su primera semana en el cargo emitió una orden ejecutiva por la que retiraba a Estados Unidos del TPP (aunque el Congreso aún no había aprobado el acuerdo). A continuación, Trump puso la mira en el TLCAN, del que amenazó con sacar a Estados Unidos si el acuerdo no se renegociaba a su gusto.Entre las Líneas En el centro de su planteamiento estaba la promesa de devolver más empleos manufactureros a Estados Unidos. Los representantes de Canadá, México y Estados Unidos comenzaron a renegociar el acuerdo en agosto de 2017. Sin embargo, los meses de negociaciones no han dado lugar a muchos avances. Las tensiones aumentaron entre Canadá y Estados Unidos después de que Trump, en abril de 2018, anunciara la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio canadienses, una acción que amenazaba con iniciar una guerra comercial y que provocó la condena enérgica del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. A finales de agosto de 2018, México y Estados Unidos anunciaron que habían llegado a un acuerdo comercial nuevo que conservaba gran parte del TLCAN pero introducía una serie de cambios significativos. Bajo la presión de ser el país extraño, Canadá, en las últimas horas del 30 de septiembre, también aceptó unirse al nuevo acuerdo comercial, que se denominó Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). El pacto fue firmado por Trump, Trudeau y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre de 2018. La mayor parte del acuerdo, que requería la aprobación de las legislaturas de los países, entró en vigor el 1 de julio de 2020. Algunos de los términos más destacados del nuevo acuerdo están relacionados con la fabricación de automóviles. Bajo el USMCA, para que un coche o camión esté exento de aranceles, el 75 por ciento de sus componentes tendría que ser fabricado en América del Norte. Con el TLCAN, el requisito correspondiente había sido sólo del 62,5%. El acuerdo también exigía que al menos el 30% del trabajo en los vehículos exentos de aranceles fuera realizado por trabajadores que ganaran al menos 16 dólares por hora (bastante más de lo que recibían los trabajadores mexicanos). Canadá hizo concesiones a regañadientes que abrieron el acceso a su mercado de productos lácteos, pero consiguió que se mantuviera un proceso especial de disputa (Capítulo 19) que los negociadores estadounidenses habían intentado eliminar. Datos verificados por: Brite Asunto: tlcan. Asunto: aranceles. Asunto: tratados.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) Integración de América del Norte Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS) Plan de Acción de Mercados Globales de Canadá La lucha por Canadá Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) Intercambio de estadísticas de transporte en América del Norte Alianza del Pacífico Asociación Transpacífica (TPP) Debate sobre el libre comercio La opinión pública estadounidense sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Acuerdo General y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) BRICS CAFTA Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga Comunidad Andina Mercosur Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica Tratado de libre comercio Unión Europea Arbitraje de diferencias inversor-estado Acuerdo Crisis diplomática entre Estados Unidos y México de 2017