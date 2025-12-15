Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

Lorena Gomez
17h

Soy una emprendedora nata y este artículo me ha encantado

Avatar de Guillermo Amador Bograd
Guillermo Amador Bograd
1d

Fabuloso artículo, especialmente para usarlo de resumen del año.

Justo esta mañana pensaba en los proyectos maravillosos y no realizados de este año, y que lo que tenían (tienen) todos ellos en común es eso: buscar la perfección en algo que bien puede ser una exploración que nos da un aprendizaje.

¡Mil gracias por escribirlo!

