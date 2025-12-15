Hay un momento, justo antes de que comience la creación, en que la obra existe en su forma más perfecta en tu imaginación. Vive en un espacio cristalino entre la intención y la ejecución, donde cada palabra está elegida con precisión, cada pincelada es deliberada, cada nota es inevitable, pero solo en tu mente. En este estado, la obra es impecable porque no es nada: un fantasma de puro potencial que atormenta al creador con su belleza imposible.

Este es el momento en que aprendemos a amar demasiado.

Nos convertimos en curadores de museos imaginarios, construimos elaborados santuarios para nuestros proyectos no realizados… La novela que redefinirá la literatura. La startup que resolverá el sufrimiento humano. La obra de arte que finalmente hará visible lo invisible.

Pero en el momento en que empiezas a hacer algo real, matas la versión perfecta que vive en tu mente.

La creación, en este sentido, no es nacimiento; es asesinato. El asesinato de lo imposible al servicio de lo posible. (Sí, quizás se trate del peor tipo de autosabotaje).

La maldición de la visión

Quizás seamos la única especie que sufre por nuestra propia imaginación. Un pájaro que construye un nido no concibe primero el nido perfecto para luego sufrir la insuficiencia de ramas y barro. Una araña que teje una tela no se detiene, paralizada por visiones de perfección geométrica que superan sus capacidades actuales. ¿Pero los humanos? Poseemos el extraño don de ser atormentados por visiones de lo que podría ser, atormentados por la brecha entre nuestras aspiraciones y nuestras capacidades.

Este tormento tiene un nombre en la ciencia cognitiva: la “discrepancia gusto-habilidad”. Tu gusto (tu capacidad para reconocer la calidad) se desarrolla más rápido que tu habilidad (tu capacidad para producirla). Esto crea lo que se llamó célebremente “la brecha”, pero que en este contexto, considero que es lo que separa a los creadores de los consumidores.

Observa a un niño dibujar. Crea sin miedo, sin complejos, ¡porque aún no han desarrollado la maldición del gusto sofisticado! Dibujan árboles morados y elefantes voladores con la confianza de quien nunca ha oído que los árboles no son morados, que los elefantes no vuelan. Pero alrededor de los ocho o nueve años, el gusto llega como una crítica severa, y de repente se abre la “brecha”. El niño puede ver que su dibujo no se ajusta al estándar imposible que su sentido estético en desarrollo ha conjurado.

Esto es lo que nos lleva a la mayoría a dejar de dibujar. No por falta de talento, sino porque hemos desarrollado la capacidad de juzgar antes de desarrollar la capacidad de ejecutar. Nos convertimos en conocedores de nuestra propia incompetencia.

Y aquí es donde nuestras mentes, en su desesperado intento, idean una elegante vía de escape. Ante esta brecha insoportable, desarrollamos lo que los investigadores llaman “evitación productiva”: mantenernos ocupados planeando, investigando y soñando mientras evitamos el acto vulnerable de crear algo concreto que podría fracasar. Se siente como un trabajo porque involucra todas nuestras facultades intelectuales. Pero funciona como evasión porque nos protege de la aterradora posibilidad de crear algo imperfecto. (Relacionado: La Amateurización de Todo).

Se puede ver esto en aspirantes a fundadores que escuchan podcasts sin parar, aspirantes a TikTokers que ven horas de vídeos como “investigación” y aspirantes a novelistas que pasan años desarrollando historias de personajes para libros que nunca empiezan.

La araña no se enfrenta a este problema. Teje telarañas según antiguas instrucciones genéticas, cada una notablemente similar a la anterior. Pero la creatividad humana nos exige navegar por el traicionero territorio entre lo que podemos imaginar y lo que realmente podemos hacer. Estamos maldecidos con visiones de perfección y bendecidos con la capacidad de fracasar en su intento.

Lo mejor es enemigo de lo bueno.

En una clase de fotografía de su Universidad, una profesora, sin saberlo, diseñó el experimento perfecto para comprender la excelencia. Dividió a sus estudiantes en dos grupos.

El grupo de cantidad se enfocaron en el volumen: 100 fotos un alumno, 50 fotos otro, etc.

El grupo de calidad solo necesita presentar una foto perfecta.

Al final del semestre, las mejores fotos salieron del grupo de cantidad. Y el grupo de cantidad aprendió algo inamovible: que la excelencia surge de la intimidad con la imperfección, que la maestría se construye a base de aceptar el fracaso, que el camino para crear algo perfecto pasa directamente por crear muchas cosas imperfectas.

Piensa en lo que realmente fueron esos cien intentos: cien conversaciones con la luz. Cien experimentos de composición. Cien oportunidades para ver la brecha entre la intención y el resultado, y para ajustar. Cien oportunidades para descubrir que la realidad tiene opiniones sobre tu visión, y que esas opiniones suelen ser más interesantes que tu plan original.

El grupo de calidad, mientras tanto, pasó el semestre en un purgatorio teórico… analizando fotografías perfectas, estudiando composiciones ideales, investigando técnicas óptimas. Desarrollaron conocimientos sofisticados sobre fotografía sin desarrollar la sabiduría incorporada que solo se obtiene al presionar repetidamente el obturador de la cámara de fotos y vivir con las consecuencias.

Se convirtieron en expertos en el mapa mientras el grupo de cantidad exploraba el territorio. Al terminar el semestre, el grupo de calidad podía explicar por qué una fotografía era excelente. El grupo de cantidad podía hacer fotografías excelentes.

Resulta que tu cerebro es un mentiroso exquisito.

Cuando imaginas lograr algo, se activan los mismos circuitos neuronales de recompensa que cuando realmente lo logras. Esto crea lo que los neurocientíficos llaman “sustitución de objetivos”: tu cerebro comienza a tratar la planificación como un logro. Planificar se siente tan satisfactorio porque, neurológicamente, lo es. Estás experimentando una verdadera euforia con un logro imaginario.

Pero aquí es donde se pone interesante: esta peculiaridad neurológica nos resulta muy útil en algunos contextos y nos destruye en otros. Un atleta olímpico que visualiza su rutina crea vías neuronales que mejoran su rendimiento real. Usa la imaginación para mejorar la capacidad que ya posee. Un cirujano que ensaya mentalmente un procedimiento complejo optimiza las habilidades que ya ha desarrollado durante años de práctica.

Pero cuando la imaginación sustituye la práctica en lugar de potenciarla, el mismo mecanismo se convierte en una trampa. El aspirante a novelista que pasa meses elaborando el esquema perfecto obtiene la misma recompensa neurológica que el novelista que pasa meses escribiendo. El cerebro no distingue entre una preparación productiva y una procrastinación elaborada.

La ilusión de la excelencia instantánea.

La maquinaria algorítmica de la atención ha diseñado, por supuesto, la comparación simple. Pero también parece haber borrado el proceso que hace posible la maestría. Un “time-lapse” de alguien creando una obra maestra recibe millones de visualizaciones. Un video en tiempo real de alguien luchando por su centésimo intento mediocre desaparece en la oscuridad algorítmica.

Instagram te muestra la pintura terminada, nunca los experimentos de color fallidos. TikTok te muestra la actuación perfecta, nunca los mil ensayos imperfectos. LinkedIn te muestra el anuncio de ascenso, nunca los años de desarrollo de habilidades poco glamoroso que lo hicieron posible.

Esto crea un efecto algo estudiado en la historia de los medios: las plataformas no solo cambian lo que vemos, sino también nuestra percepción del conocimiento. Empezamos a creer que el aprendizaje debe ser real de inmediato, que el progreso debe ser siempre ascendente, que la lucha es evidencia de incompetencia y no de necesidad. No es de extrañar que los jóvenes no vean el valor del esfuerzo y el trabajo.

Lo cierto es que toda obra maestra existe dentro de una ecología invisible de obras menores. La gran pintura surge de cientos de estudios, bocetos e intentos fallidos. El libro brillante surge de años de escritura mediocre. La innovación revolucionaria se basa en innumerables pequeñas mejoras y fracasos parciales. Vemos el roble, nunca las bellotas. La sinfonía, nunca las escamas. La obra maestra, nunca el aprendizaje.

Demasiada ambición perturba esta ecología natural; exige que cada intento sea significativo, que cada esfuerzo sea digno de la visión final. Pero la ecología de la maestría requiere algo que nuestra cultura ha devaluado sistemáticamente: el privilegio de ser un principiante.

Observa a un niño de cuatro años pintar con los dedos. No crean para conseguir “me gusta” en Instagram, ni para las galerías de arte, ni para la validación del mercado. Crean por el puro placer de ver cómo los colores se funden, por la satisfacción de la pintura al deslizarse entre los dedos, por la magia de crear algo que antes no existía. Poseen la libertad de crear sin la carga de las expectativas.

Aprender cualquier cosa de adulto significa recuperar este privilegio del principiante. Significa darse permiso para ser malo en algo, para crear cosas que no sirven para nada más que para su propio descubrimiento y deleite. La mente del principiante entiende que la maestría surge del juego, que la excelencia crece con la experimentación, que el camino para crear algo grande pasa directamente por crear muchas cosas que no son nada buenas.

Hay dos palabras que, combinadas, encierran una revolución: “Hacer-Aprender”. No “aprender-luego-hacer”, que implica que debes ganarte el permiso para actuar. No “pensar-luego-ejecutar”, que sugiere que la teoría debe preceder a la práctica. Pero la idea radical de que hacer es aprender. Esa comprensión surge tanto de las manos como de la cabeza, esa sabiduría reside en la conversación entre la intención y la realidad.

Esta filosofía me salvó de mi propio perfeccionismo incontables veces. Cuando quise aprender a cocinar, no leí recetas sin parar; quemé cebollas y descubrí cómo se comporta realmente el calor. Cuando quise aprender un idioma, no memoricé reglas gramaticales; me las arreglé para conversar con hablantes del lugar que corrigieron mis errores en tiempo real. (No quiero decir que un poco de teoría vaya mal, sobre todo si no se cuenta con personas nativas; pero imagina cómo aprenden docenas de idiomas los africanos: No es leyendo libros).

Cuando quise aprender a viralizar contenido, no escribí estrategias de contenido elaboradas; empecé a publicar y dejé que la brutal retroalimentación me enseñara lo que realmente me impactaba.

(Puede interesar: ¿Por qué la generación Z “no quiere” trabajar, pero sí “crear contenido”? Hay miles -quizá millones- de miembros de la Generación Z que ven a personas influyentes en Instagram o TikTok y piensan: “Tal vez esa podría ser yo”.)

Esa filosofía me dio permiso para empezar antes de estar listo, para fallar pronto, para fallar a menudo, para descubrir a través de la creación en lugar de pensar cómo prepararme.

El punto de abandono

Esto es lo que les sucede a quienes son lo suficientemente valientes como para empezar: descubren que empezar es solo el primer desafío. La verdadera prueba llega después, en “el punto de abandono”, ese momento inevitable en el que la emoción inicial se desvanece y el trabajo revela su verdadera naturaleza.

El punto de abandono llega de forma diferente para cada persona, pero siempre llega. Para los escritores, quizás sea alrededor de la página 30 de su novela, cuando la inspiración inicial se agota y se dan cuenta de que no tienen ni idea de qué sucederá después. Para los emprendedores, quizás sea después de los primeros meses, cuando el mercado no responde con el mismo entusiasmo que sus amigos y familiares. Para los artistas, podría llegar cuando ven su trabajo objetivamente por primera vez y se dan cuenta de la enorme brecha entre su visión y su capacidad actual.

Este es el momento que separa al grupo de cantidad del grupo de calidad: no al principio, sino a mitad de camino, cuando el trabajo deja de ser divertido y empieza a ser trabajo.

¡El grupo de cantidad tiene una ventaja aquí! Ya se han familiarizado con la imperfección. Han aprendido que cada intento es un dato, no un juicio. Han desarrollado lo que los psicólogos llaman “orientación a la tarea” en lugar de “orientación al ego”; se centran en mejorar el trabajo en lugar de proteger su autoimagen.

Pero el grupo de calidad aborda este momento con una mentalidad diferente. Tras haber dedicado tanto tiempo a elaborar planes perfectos, interpretan las dificultades iniciales como evidencia de que algo anda mal. Esperaban que el trabajo validara su visión, pero en cambio revela la distancia entre la intención y la capacidad. A veces, eso crea frustraciones y otros aspectos emocionales. Véase sobre ello:

(Pero todo eso es otra historia.)

Creo que aquí, en ese punto o momento, es donde la mayoría de los proyectos creativos fracasan, no por falta de talento o recursos, sino por no comprender la naturaleza misma del trabajo. El punto de abandono se siente como un fracaso, pero en realidad es donde comienza el verdadero trabajo.

Es la transición de trabajar con materiales imaginarios a trabajar con materiales reales, de la teoría a la práctica, de la planificación a la construcción.

El punto de abandono es el momento en que descubres si quieres ser alguien que tuvo una gran idea o, por el contrario, quieres ser alguien que hizo algo real.

¡Reduce las apuestas!

Aunque parezca contradictorio, el camino para crear tu mejor trabajo a menudo comienza con el permiso para crear tu peor trabajo.

Cuando reduces las apuestas, entras en una conversación con la realidad. La realidad tiene opiniones sobre tu trabajo que a menudo son más interesantes que las tuyas. La realidad te muestra qué funciona y qué no. La realidad te presenta accidentes felices y direcciones inesperadas. La realidad es el colaborador que no sabías que necesitabas.

Así es como se alcanzan los estándares: mediante el proceso, no mediante proclamaciones. El fotógrafo que toma cien fotos desarrolla estándares con la práctica. El escritor que escribe a diario desarrolla su criterio con la repetición. El emprendedor que empieza poco a poco desarrolla sabiduría con la experiencia.

Como un lector anónimo dijo:

“Eres un escritor, tu trabajo es seguir escribiendo. Ni siquiera pienses en los fallos. Porque en cuanto empieces a preocuparte por los fallos, empezarás a dudar de tu capacidad”.

Y como Mario Acevedo señaló en un comentario, en relación a Cómo descubrir en qué eres bueno realmente - Los 12 puntos del placer en el trabajo: Un marco sencillo que me ayudó a pasar de la crisis profesional a la claridad profesional (sin cambiar de campo).

… descubrir para qué eres bueno es algo que se va descubriendo a base de probar y fallar.

Escribimos en Substack, en un blog, o en redes sociales. Durante años, lo que hay es muchísimo trabajo, trabajo y trabajo antes de que un sólo artículo triunfara. Antes de ello, docenas de artículos que apenas tuvieron repercusión. Meses de presentarnos a escribir para un público cuya existencia, antes del éxito de una sola pieza de contenido, desconocíamos.

Pero el éxito tiene una forma de hacerte olvidar el proceso mismo que lo creó. Susurra mentiras seductoras sobre la repetibilidad, sobre fórmulas, sobre la posibilidad de controlar los resultados en lugar de centrarse en los datos. Te hace pensar que necesitas “superar” tu último éxito en lugar de simplemente continuar la práctica que hizo posible el éxito en primer lugar.

Por ello, necesito recordarme a mí misma:

Tu obra maestra no surgirá de tu mente completamente formada. Surgirá de tu disposición a empezar mal y mejorar constantemente. Surgirá de tu compromiso de presentarte con constancia en lugar de brillantez. Surgirá de tu capacidad de ver el fracaso como información en lugar de como una acusación. El trabajo que más te importará, el trabajo que te sorprenderá por su importancia, probablemente sea mucho más pequeño de lo que imaginas y mucho más cercano de lo que crees.

Hay mucha razón con estas dos palabras: Haz. Aprende. Me lo habían dicho antes. Pero tardé mucho, demasiado, en internalizar que el aprendizaje nunca deja de requerir acción. La acción nunca deja de requerir aprendizaje. El trabajo me cambia. Yo cambio el trabajo. El trabajo me vuelve a cambiar.

Seguimos siendo la única especie maldita con visiones de lo que podría ser. Pero quizás ese sea el accidente más hermoso de la humanidad. Ser atormentados por posibilidades que aún no podemos alcanzar, ser impulsados ​​por sueños que superan nuestro alcance actual. La maldición y el don son la misma cosa: vemos más allá de lo que podemos caminar, soñamos más allá de lo que podemos construir, imaginamos más de lo que podemos crear.

Y así creamos cosas imperfectas al servicio de visiones perfectas. Escribimos borradores de obras maestras que tal vez nunca logremos. Construimos prototipos de futuros que apenas podemos imaginar. Cerramos la brecha entre la imaginación y la realidad, un intento fallido a la vez.

La profesora de fotografía dividió su clase y esperó. Sabía lo que el cuarto oscuro les enseñaría, lo que los químicos del revelado revelarían. Cincuenta rollos de película después, algunos estudiantes habían aprendido a crear belleza a partir del desorden. Otros habían aprendido a formular teorías a partir de la ansiedad.

Al carrete, a la película, no le importaban las intenciones de los alumnos. Solo respondía a su disposición a presionar el obturador.

Tus manos ya están sucias. El trabajo espera. Baja la apuesta y comienza.

