A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Los Tipos de Liderazgo: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre los tipos de liderazgo. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Liderazgo nacional y crecimiento económico en economía

En inglés: National Leadership and Economic Growth in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Tipos de liderazgo en economía.

Introducción a: Liderazgo nacional y crecimiento económico en este contexto

Los análisis empíricos recientes sugieren que los líderes nacionales individuales pueden tener un gran impacto en el crecimiento económico. Los líderes tienen los efectos más fuertes en las autocracias, don…