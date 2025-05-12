Photo by Khyta on Unsplash

Tu Primer Paso hacia el Liderazgo: Convertirse en Alto Directivo

Comportamientos, Liderazgo y el Alto Directivo

Con el tiempo, en las empresas, es necesario que los directivos pasen a desempeñar funciones de liderazgo de más alto nivel. Los directivos buscarán en ellos puestos de alta dirección. Estos directivos tienen las aptitudes y los conocimientos necesarios para dirigir con eficacia, pero el reto ahora, según varios expertos, y muchas escuelas de negocio, no está en las aptitudes y los conocimientos, sino en los comportamientos.

La mayor diferencia entre un líder y un directivo

La mayor diferencia entre un líder y un directivo es, probablemente, y de acuerdo con ese marco, la adhesión continua del líder a determinados comportamientos que son obligatorios en la organización. Estos comportamientos demuestran los valores fundamentales de la organización.

Puedes ser el mejor directivo del mundo en tu área concreta, pero si no demuestras los comportamientos que espera la organización -ya sea flexibilidad, adaptabilidad, actitud positiva-, entonces no estás predicando con el ejemplo, que es la clave de un liderazgo eficaz del equipo. El líder debe demostrar sistemáticamente estos comportamientos y ello requiere, especialmente:

Un análisis de las carencias que tiene que superar.

Un alto nivel de autoconciencia.

Una evaluación honesta de tu rendimiento actual.

Un compromiso para dar los pasos necesarios para lograr un rendimiento óptimo.

Cada persona tiene habilidades diferentes, por supuesto. Se trata más bien de demostrar los comportamientos adecuados como líder dentro de la organización. Se trata, en esencia, de tu capacidad para trabajar en ti mismo para ser un líder eficaz, para asegurarte de que como líder contribuyes plenamente al proceso de toma de decisiones del equipo de alta dirección.

En cierto sentido, todo empleado es un líder, porque todo empleado puede predicar con el ejemplo. Pero hay requisitos específicos que las personas tienen que cumplir cuando pasan a desempeñar funciones de alta dirección. Cuanto más asciendes en la organización, más importantes son tus aptitudes y capacidades de liderazgo.

El peligro es que una organización, una empresa, puede dotarse de muy buenos directivos que no sean buenos líderes, porque no reflejen determinados comportamientos o porque no participen plenamente en el proceso de toma de decisiones. Así que cuanto más asciendas en la organización, más tendrás que rendir basándote en tus capacidades de liderazgo más que en tus conocimientos de gestión.

Las capacidades de liderazgo y la sucesión

Muchas organizaciones tienen líderes que son entusiastas por naturaleza y grandes comunicadores. Son enérgicos y muy estratégicos en su enfoque, siempre buscando nuevas oportunidades que explorar en el mercado. Su estilo de liderazgo infunde a los demás el mismo tipo de energía positiva.

Pero en algún momento estos líderes tendrán que ser sustituidos. Cuando llegue el momento de sustituirlos, las organizaciones tienen que tener cuidado de que su sustituto no sea alguien que confíe en sus conocimientos de gestión, pero carezca de esas habilidades y comportamientos vitales de liderazgo. Los líderes se están moviendo más allá de las habilidades y la gestión hacia el papel de estratega.

Liderazgo y Dirección en Ingeniería

Como ejemplo concreto del liderazgo en la alta dirección, examinaremos a continuación el caso concreto del liderazgo en una posición senior, la de “desarrollador senior”, en un excelente texto escrito por Adler Hsieh para la útil newsletter de Marcos F. Lobo:

Tu Primer Paso hacia el Liderazgo en Ingeniería: Convertirse en Desarrollador Senior

Por qué convertirse en Desarrollador Senior es el primer paso hacia el liderazgo

Por: Marcos F. Lobo 🗻y Adler Hsieh

La primera vez que pensé en querer ser directivo fue cuando entré en una gran empresa. Vi a algunos directivos hablar con seguridad y tener el control todo el tiempo. Parecía increíble. «¡Quiero ser Director de Ingeniería!». Surgió esta idea. Pero en realidad, no tenía ni idea de lo que era.

Dos años después, me di cuenta de la verdad: el camino hacia el liderazgo en ingeniería no consiste en saltar directamente a la dirección. Empieza por lo básico: dominar todas tus habilidades técnicas y blandas.

La clave que aprendí fue que antes de convertirme en Líder de Ingeniería, tengo que ser un desarrollador senior. Eso significa que tengo que estar cualificado y tener un historial. Así que voy a compartir contigo lo que he aprendido durante ese tiempo, y cómo puedes avanzar si quieres convertirte en un líder de ingeniería.

Tipos de líderes en ingeniería

La mayoría de los puestos de liderazgo en ingeniería se dividen en dos categorías: el camino del CI (colaborador individual) y el camino de la gestión.

El camino del CI: Ingenieros de plantilla

Los ingenieros de plantilla son como los desarrolladores senior, pero con un mayor impacto. Pueden centrarse en un solo equipo o en varios, dependiendo de la asignación.

Un diseño de organización común sería el siguiente:

Los desarrolladores senior se centran principalmente en su equipo, y uno de ellos sería el líder técnico. Encima (de ellos) estarían los ingenieros de plantilla.

El trabajo diario de los ingenieros de plantilla se centra en lo siguiente:

Estrategia técnica

Innovación técnica

Resolución de problemas

Colaboración entre equipos

La principal diferencia entre los Ingenieros Técnicos y los Directores Técnicos es que los Ingenieros Técnicos no gestionan personas. Se centran en el aspecto técnico. Por ejemplo, si la organización está planeando dividir su aplicación monolítica en microservicios, los Ingenieros de Personal tendrían que planificar los pasos hacia ese objetivo.

¿Cómo dividir los dominios?

¿Cómo trasladar las aplicaciones sin tiempo de inactividad?

¿Cuál es el plan de pruebas?

Los Ingenieros de Personal tienen que colaborar con los EM (Gerentes de Ingeniería) y los desarrolladores senior para resolver estas cuestiones.

Una vez que tengan mayor repercusión, avanzarán en este camino y se convertirán en ingenieros principales y superiores.

El camino de la gestión: Directores de Ingeniería

El camino de la gestión incluye a los EM (Gerentes de Ingeniería), Directores, Vicepresidentes de Ingeniería, etc. Son responsables de la gestión de equipos y personas.

La mayoría de las veces, supervisan a todo el equipo. Esto incluye los tres pilares de un equipo:

Las distintas organizaciones tienen distintos diseños de funciones. Por ejemplo, algunos gerentes de ingeniería tienen que encargarse directamente de la gestión de proyectos, pero otros cuentan con la ayuda de los PM (Jefes de Producto). Sus responsabilidades consisten en garantizar que el equipo pueda avanzar.

Pero una cosa es segura: los gerentes de ingeniería son los responsables de la gestión de personas (en su unidad o departamento).

Por qué convertirse en Desarrollador Senior es el primer paso hacia el liderazgo

Para explicar esto, primero tenemos que hablar de la escalera de ingeniería. Si no has oído hablar de ella, las escalas de ingeniería son un estándar para que cada empresa defina sus niveles de ingeniería. Cada empresa tiene su propia escalera de ingeniería, o utiliza una de empresas conocidas. Hay ejemplos de recursos como levels.fyi.

La medida principal de los niveles es por impacto. Y así es como se suele medir:

Nivel 1 : Crear impactos completando tareas

Nivel 2 : Crear impactos dirigiendo proyectos

Nivel 3 : Crear impactos dirigiendo un solo equipo

Nivel 4 : Crear impacto dirigiendo varios equipos (o un equipo grande y complejo)

Nivel 5: Crear impactos dirigiendo toda una división

Y así sucesivamente. Esto es igual tanto para las vías de CI (colaborador individual) como para las de gestión. Puedes consultar lo siguiente como representación visual:

Podemos ver que los puestos de liderazgo, ya sea en el camino del colaborador individual o en el camino de la gestión, requieren que los individuos estén en el 3er nivel. La expectativa es que el individuo dirija a todo un equipo.

Por tanto, convertirse en un desarrollador senior es el primer paso hacia cualquier puesto de liderazgo en ingeniería.

Actuar como un desarrollador senior: un cambio de mentalidad

Como se ha descrito, un desarrollador senior equivale a un jefe de equipo. Es un papel que hace avanzar a todo el equipo.

Si no estás seguro de tu posición o grado, hazte esta pregunta:

«¿Eres capaz de estar a cargo de la mayoría de las decisiones técnicas de este equipo?».

Si la respuesta es afirmativa, enhorabuena. Eres un desarrollador senior.

Si no estás seguro de la respuesta, no te preocupes. Los siguientes son los rasgos que podemos observar en un desarrollador senior. Utilízalo para ver cuáles son las habilidades básicas que aún te faltan.

1. Apropiación del equipo

La atención se centra en el equipo, no en ningún individuo. Siempre que alguien del equipo tenga un problema, debes prestarle atención. No tienes que hacer todas las tareas tú solo, pero tienes que estar al tanto del estado del equipo, como la hoja de ruta del equipo, los problemas pendientes actuales, las principales deudas técnicas, etc.

También incluye encontrar problemas de forma proactiva y saltar sobre ellos. No esperes instrucciones. Los desarrolladores senior son líderes. Ellos dan las instrucciones.

2. Visión y estrategia

Los desarrolladores senior ya no miran sólo al éxito a corto plazo. Van a largo plazo. Por ejemplo, tienen en mente cómo debería ser el sistema dentro de 2-3 años, y establecen una estrategia para lograrlo.

Por ejemplo, tal vez quieran delegar las responsabilidades de desarrollo en otros equipos, ya que el servicio actual es un servicio BFF (backend para frontend). Para ello, mejoran gradualmente la mantenibilidad modularizando los códigos, teniendo suficiente cobertura de pruebas y creando suficiente documentación y procesos. Esto podría tardar entre 1 y 2 años en completarse, pero los desarrolladores senior lo planificarían estratégicamente y pondrían estas tareas en la hoja de ruta en cada sesión de planificación.

3. Ir más allá de la ingeniería

Los desarrolladores sénior deberían empezar a conectar con personas que no son ingenieros, como jefes de producto, diseñadores y control de calidad. Cuanto más entiendan cómo se entrega un producto, mejor sabrán solucionar los problemas.

También se comunican regularmente con las partes interesadas del negocio para asegurarse de que piden las preguntas adecuadas cuando es necesario. Por ejemplo, si la parte empresarial plantea un requisito inusual, los desarrolladores sénior preguntan por qué y encuentran una alternativa mejor para resolver el problema.

Estos son sólo algunos ejemplos. Para una guía completa de cómo llegar a ser un ingeniero senior, recomendaría recursos como los siguientes (están en inglés):

Cronología

Si te fijas en el mercado, los desarrolladores senior suelen requerir entre 6 y 8 años o más de experiencia. Sin embargo, depende de cada persona. He visto a gente convertirse en desarrollador senior en 1-2 años. Por otro lado, también he visto a gente con 15 años de experiencia desempeñando funciones de nivel medio (y no hay nada bueno ni malo en esto. Está bien estar contento con el lugar en el que te encuentras).

Mientras tengas la mentalidad y las aptitudes adecuadas, el tiempo no importa. Sigue avanzando. Aprende con constancia. Algún día lo conseguirás.

Nota: Adler Hsieh es Director de Ingeniería en una empresa fintech de Japón. Comenzó su carrera como Ingeniero de Backend antes de pasar a la gestión tras interesarse por el liderazgo.

Fuera de su trabajo, Adler es autor de la newsletter Tokyo Tech Lead. Escribe sobre liderazgo en ingeniería, gestión técnica y la transición de Ingenieros de Software a Líderes en Ingeniería. Ayuda activamente a otros ingenieros a alcanzar sus objetivos.

Agradecemos a Marcos F. Lobo 🗻y Adler Hsieh por permitirnos traducir y publicar este artículo, que esencialmente es una versión en español de su ensayo:

Sobre el camino al liderazgo:

“Vive la vida vida como cuando sales a la montaña, mira a la cima, toma conciencia de todo en cada momento, lo que importa es el camino recorrido y con quién lo compartes, la cima te dará la satisfacción de la meta alcanzada, aunque el verdadero REGALO es la experiencia vivida” “No importa cuan difícil sea la cumbre a escalar, ni cómo te sentirás cuando estes arriba. Lo verdaderamente importante, es el camino que recorreras para lograrlo. No siempre lo conseguiras, pero nadie te podrá quitar lo que has vivido” —Francisco Beltrán

Por si te lo perdiste

Lo último en esta sección

Lo último en esta publicación