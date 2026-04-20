Nota del editor: El análisis de Joel Gouveia sobre las métricas superficiales en la industria de la música, donde un gran alcance no se traduce en acciones concretas, se puede aplicar también al liderazgo, al destacar la diferencia entre la visibilidad superficial y la influencia genuina. Un liderazgo eficaz se centra en construir conexiones profundas y auténticas con un equipo central (”verdaderos fans”) en lugar de depender de la autoridad “algorítmica” de los títulos o la comunicación masiva. Su análisis también podría aplicarse en la industria creativa escrita: Revela que las métricas superficiales, como un elevado número de lectores o suscriptores pasivos, son menos valiosas que cultivar una interacción activa y profunda con un público más reducido. Para los autores de boletines, incluyendo Substack, esto subraya la importancia de construir una relación de confianza, centrándose en la profundidad de la audiencia y en la comunidad, en lugar de un alcance amplio y pasivo para garantizar una interacción sostenida.

Por: Joel Gouveia

La semana pasada estaba tomando café con un amigo cercano que trabaja en la contratación de artistas para una importante agencia. Estábamos mirando una hoja de cálculo con posibles teloneros para una gira de otoño, un paquete que debería haber sido un éxito rotundo.

Sacó el “Artista A”.

Oyentes mensuales: 1,1 millones.

Seguidores en Instagram: 150.000.

Marca de verificación azul: Sí.

Estado del sello discográfico: Acuerdo de distribución con un sello importante.

Luego sacó a “Artista B”.

Oyentes mensuales: 25.000.

Seguidores en Instagram: 8.000.

Verificado: Apenas.

Estado del sello discográfico: Independiente.

«El promotor quiere al Artista A porque el póster se ve mejor», me dijo, frotándose las sienes. «Pero sé con certeza que el Artista A no puede vender ni una sola entrada en el mercado secundario. Los contratamos para tocar en Chicago el mes pasado en Subterranean. Vendieron 12 entradas. Doce ».

Mientras tanto, ¿qué pasó con el artista B, el rapero con tan solo 25.000 oyentes? Vendió 350 entradas físicas en Vancouver, 200 en Calgary y más de 450 en su ciudad natal, Toronto. Y no solo vendió entradas; ¡vendió 4.000 dólares en merchandising en una sola noche!

Este es el mayor secreto a voces que actualmente está pudriendo a la industria musical desde dentro: la desvinculación total entre el “consumo” y el “ser fan”.

Cometí el mismo error cuando contrataba artistas para festivales de música. Tenía muchos seguidores, una audiencia mensual moderada, pero ningún fan.

Estamos construyendo todo un ecosistema —festivales, anticipos, rutas de giras y acuerdos con marcas— sobre una base de matemáticas falsas.

La burbuja de la “escucha pasiva”

¿Por qué el artista A tiene un millón de oyentes pero salas vacías? Porque en 2026, los “oyentes” rara vez participan activamente. Son víctimas del algoritmo.

Si apareces en una lista de reproducción editorial masiva como “Lofi Beats to Study To”, “RapCaviar “ o “Today’s Top Hits”, tus reproducciones se disparan. Pero esa gente no te escucha. Escuchan música ambiental mientras lavan los platos. Eres música de fondo. Eres como una piedra que rebota en el aire.

Los propios datos de Spotify sugieren que los “superoyentes” representan solo alrededor del 2% de la audiencia mensual de un artista. Un dato que vale la pena destacar es que, según el informe Music in the Air de Goldman Sachs, estos superfans están dispuestos a gastar un 80% más en consumo relacionado con la música que el oyente promedio (ver, en inglés).

Muchas veces, de un artista con un millón de oyentes mensuales, 980.000 ni siquiera conocen su nombre. Sin embargo, los que controlan la industria —Live Nation, Ticketmaster, las grandes discográficas y los compradores de talento perezosos— están obsesionados con las métricas superficiales. Contratan al artista con la cifra del millón porque es una venta segura para sus juntas directivas.

Están apostando por fantasmas.

El experimento: La calculadora de superfans

Hace aproximadamente un año, me topé con un muro. Empecé a prestar más atención. Muchos artistas que conocía tenían bases de fans muy fieles y eran rechazados constantemente por agentes y sellos discográficos simplemente porque sus cifras de ventas no parecían virales.

Me di cuenta de que no podía ganar una discusión basándome en sentimientos. Necesitaba mejores conocimientos de matemáticas.

Así que construí lo que llamo la “Calculadora Superfan”.

Diseñé un sistema para que un LLM ingiriera datos brutos de artistas y aplicara un sistema de “ponderación lógica”. El objetivo era filtrar el ruido (transmisión pasiva) y aislar la señal (intención activa).

Introduje en el modelo métricas estándar como seguidores y transmisiones, pero le indiqué a la IA que les restara importancia significativamente. En cambio, la obligué a priorizar las “acciones de alta fricción”, es decir, acciones que requieren que un ser humano deje de desplazarse y realice alguna acción.

Así es como la calculadora pondera los datos:

Oyentes recurrentes (Ponderación alta): (Datos obtenidos de Spotify for Artists). ¿El usuario escuchó una vez y se fue? ¿O regresó una segunda vez en 28 días? Un oyente recurrente es 10 veces más valioso que uno nuevo. Lista de correo y SMS (ponderación masiva): Le indiqué al modelo que tratara una dirección de correo electrónico como equivalente a unos 200 seguidores de Instagram. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de los datos. Alguien que hizo clic en tu Laylo, visitó tu sitio web o se tomó la molestia de seguir el proceso de varios pasos para darte su correo electrónico es mucho más valioso que alguien que simplemente te siguió en Instagram. Densidad de la comunidad (el índice de participación): La calculadora ignora casi por completo los “Me gusta” (que se pueden manipular fácilmente con bots). Analiza los comentarios, las veces que se comparte el contenido y la actividad en canales privados (canales de difusión de Instagram, Discord). Calcula un índice: si tienes 100.000 seguidores pero solo 10 comentarios, tu “Puntuación de fraude” aumenta. Historial de “Productos/Entradas”: Datos concretos sobre el comportamiento de gasto anterior.

Cuando analicé al Artista A (1,1 millones de oyentes) con mi calculadora LLM, los resultados fueron desastrosos. El modelo clasificó sus reproducciones como de “baja intención/pasivas”. Su puntuación de “verdadero fan” fue prácticamente cero.

Cuando analicé al Artista B (25.000 oyentes), la calculadora se iluminó. Alta retención. Alta densidad de comentarios. Porcentaje masivo de oyentes recurrentes. El modelo predijo —acertadamente— que el Artista B era un negocio de giras con ingresos de seis cifras disfrazado de artista “pequeño”.

La calculadora era interesante, pero lenta en la práctica. La introducción manual de datos y la extracción de docenas de fuentes diferentes la convertían en una máquina funcional, pero demasiado pesada para transportarla.

La solución: Un “sistema de puntuación crediticia” para los fans.

El sector es perezoso. Los agentes y los responsables de A&R se fijan en las cifras generales porque solo les lleva 5 segundos. En cambio, analizar los datos internos lleva 20 minutos y requiere credenciales de acceso que no tienen.

Contamos con herramientas como Chartmetric, que son increíbles. Son asequibles, aunque todavía requieren un pequeño pago. Las discográficas tienen sus propios programas de datos (Warner Music, por ejemplo, tiene Sodatone). Muchos de ellos cruzan información de todas las plataformas de venta de entradas, redes sociales y streaming, analizan la trayectoria y el crecimiento de un artista y le asignan una puntuación de A&R. El problema es que, a menudo, el acceso a estas herramientas está restringido por los equipos de las grandes discográficas y los altos directivos.

No es de fácil acceso. La persona promedio no lo ve, y a menudo, tampoco lo ve el promotor de clubes independientes en Boise, quien está aterrorizado de perder 5.000 dólares en una garantía.

Necesitamos un nuevo estándar.

Propongo un nuevo concepto de SaaS. Imagínate un panel de control dinámico de una sola página; piense en él como un Linktree para datos o una puntuación FICO pública para artistas .

Nota del editor: La puntuación FICO, de Equifax, es utilizada por algunos prestamistas para determinar la probabilidad de que el deudor pague sus facturas a tiempo. La puntuación FICO se calcula a partir de la información de los informes de crédito del deudor. Las principales categorías consideradas son el historial de pagos de una persona (35%), los montos adeudados (30%), la antigüedad del historial crediticio (15%), las nuevas cuentas de crédito (10%) y los tipos de crédito utilizados (10%).

Imagina hacer clic en un enlace en la biografía de un artista que no solo te lleva a un nuevo sencillo, sino que abre un registro de “Prueba de Fandom”. Extrae datos de la API en tiempo real para mostrar:

Recuento real de fans: No se trata de oyentes, sino del número de personas únicas que han interactuado en 3 o más plataformas en 60 días. El Índice “Laylo”: ¿Cuántos números de teléfono tiene exactamente este artista? (Tasas de apertura de SMS: 98%; Correo electrónico: 20%; Redes sociales: 2%). Lista de correo: datos extraídos del sitio web del artista, Mailchimp, Klaviyo u otras plataformas de marketing por correo electrónico. Velocidad de venta de entradas: ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda este artista en vender 50 entradas (por ejemplo) en un nuevo mercado? Historial de venta de entradas físicas: Escaneos anteriores verificados. “Se vendieron 350 en Vancouver en octubre de 2025”. Conversión de mercancía (“merch”): ¿Cuál es el promedio de dólares por persona en el puesto de venta de mercancía? Demanda VIP: ¿Cuántas personas están dispuestas a pagar un precio elevado solo por estrechar la mano de este artista? Densidad de la comunidad: ¿Cuántos fans comentan regularmente en TikTok/IG? (Los bots dan “me gusta”; los humanos comentan).

Por qué necesitamos esto: El cambio de comportamiento

No se trata solo de facilitarles la vida a los agentes de contratación (aunque les ahorraría millones en malas contrataciones). Se trata de reconfigurar la mentalidad del artista. La nueva economía artística ya está aquí, y las cosas tienen que cambiar.

Los artistas persiguen lo que miden. Durante los últimos diez años, hemos formado a artistas para que persigan:

Transmisiones (que pagan <$0.003)

Visualizaciones (que no generan ingresos)

Seguidores (que rara vez ven tus publicaciones)

Para ser francos, muchas de estas métricas son, en última instancia, una farsa. Las reproducciones, las visualizaciones y los seguidores no equivalen a fans.

Si les damos a los artistas una puntuación pública de los fans, les encendemos una chispa para que desarrollen métricas que realmente generen conversiones .

Imagina si la influencia de un artista no se determinara por una insignia azul comprada, sino por una “Alta puntuación de la comunidad” en este panel de control. De repente, el artista deja de preocuparse por crear un TikTok viral de 15 segundos y empieza a preocuparse por:

Crear su lista de correo.

Recopilar números de teléfono en Laylo.

Intercambiar valor con los fans que darían la vida por ellos.

Le enseña al artista que este es el futuro de la música. No se trata de reproducciones en streaming; se trata de los fans.

Las reproducciones en streaming mantienen a Spotify en funcionamiento. Los fans mantienen las luces encendidas en tu casa.

Imagino un mundo donde, en lugar de presumir sutilmente diciendo “Tengo X oyentes mensuales”, se convierta en “Tengo X cantidad de verdaderos fans “.

Nota del editor: Respecto a las redes sociales, puede interesar, en español: ¿Necesitan los Escritores y los Artistas las Redes Sociales en 2026? ¿Podemos dejar de llamarnos “creadores”? ¿No es mejor la noción clásica de “autores”?

La economía del ventilador de 300 dólares

Aquí están las cifras que las discográficas no quieren mencionar: necesitas aproximadamente 75.000 reproducciones para ganar 300 dólares. O bien, necesitas que un verdadero fan compre una sudadera con capucha, una entrada para un concierto y un disco de vinilo una vez al año.

¿A quién preferirías perseguir? ¿A 75.000 fantasmas o a un ser humano?

Si contáramos con esta herramienta SaaS, los artistas finalmente podrían visualizar esa disyuntiva. Le demostraría al agente que, si bien el Artista B solo tiene 25.000 oyentes, cuenta con 1.000 personas en una lista de SMS en esa ciudad específica que están listas para comprar.

El plan maestro de “Fred otra vez…”

Ya hemos visto cómo funciona. He escrito anteriormente sobre cómo Fred Again... creó el modelo moderno de superfan. Su estrategia de fans es única y, sin duda, la más importante. De ese artículo:

Por qué los superfans son el nuevo modelo. El futuro de la música no lo decidirán los algoritmos, sino la conexión. Un millón de visualizaciones en TikTok pueden darte una dosis de dopamina, pero no te construirán una carrera. El streaming se ha convertido en ruido de fondo. Las redes sociales son un desplazamiento infinito. Y a medida que el mundo se conecta más en línea, nos sentimos más solos que nunca en la vida real. Los fans ya no quieren ser uno más entre la multitud. Quieren ser vistos, ser escuchados, ser parte del camino. Los artistas que triunfen en la próxima década no serán los que busquen la viralidad, sino los que construyan comunidades. Las redes sociales siguen siendo importantes, pero son el punto de partida, no el objetivo final. La verdadera magia ocurre cuando alguien te sigue. Esta estadística proviene directamente de Spotify. Los superfans —el 2% de tu audiencia— generan: El 31% de tus reproducciones totales

El 52% de tus ventas de merchandising

El 42% de tus ingresos totales. Si esto no te llama la atención, nada lo hará. No se trata solo de una métrica superficial, sino de tu modelo de negocio. Si no te enfocas en ese 2%, estás construyendo sobre arena.

Fred no solo publica contenido; crea una comunidad. Utiliza Discord, WhatsApp y canales privados. Escucha a sus fans. Habla con ellos, no les habla sin escucharlos.

¿El resultado? Puede anunciar un concierto improvisado en un almacén a una hora del centro de la ciudad, con solo 45 minutos de antelación, y vender 500 entradas al instante.

No necesita una valla publicitaria. No necesita aparecer en ninguna lista de reproducción. Tiene una línea directa con su gente.

Si analizáramos a Fred Again... con mi “Calculadora de Superfans”, superaría con creces la escala. Mientras tanto, la estrella del pop con 5 millones de oyentes que no logra llenar un estadio parecería un fraude.

La llamada a la acción

A los desarrolladores y fundadores que lean esto: Creen esta herramienta. Creen el “Registro Público de Fans”. Democraticen los datos. Rompan el monopolio que los guardianes tienen sobre la “verdad” del valor de un artista.

A los artistas: Dejen de fijarse en sus oyentes mensuales. Es una métrica superficial diseñada para que se sientan famosos mientras siguen siendo pobres. Empiecen a construir su base de fans. Empiecen a tratar a sus seguidores como inversores.

Debemos eliminar el indicador de “oyentes mensuales” como principal medida de éxito. Es impreciso, fácil de manipular y aburrido.

Moneticemos la verdad.

Nota: Agradecemos a Joel Gouveia su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés.

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