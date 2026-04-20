Liderar y habilidades interpersonales

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Discusión sobre este post

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Martina López
Apr 20

Me fascina la diferencia entre los verdaderos fans y las cifras de reproducciones en streaming. Necesitas aproximadamente 75.000 reproducciones para ganar 300 dólares. O bien, necesitas que un verdadero fan compre una sudadera, una entrada para un concierto y un vinilo una vez al año.

Buen artículo sobre las métricas superficiales y los verdaderos fans.

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Roberto
8d

Como comentaba, es que es más fácil contar “oyentes”, pero al final, lo que lo mueve todo, son los fans.

Hay marcas que atraen fans, y otras que no.

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Por supuesto, sigue adelante.

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