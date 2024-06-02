Visión y Competencias para un Liderazgo Eficaz: Un marco para la Gestión de Empresas

Esta es la primera parte de una guía sobre la visión y competencias del liderazgo. En cada parte se hablará sobre la visión y las competencias en la práctica del liderazgo.

Competencias de Liderazgo de Gestión o Directivo

Este artículo, junto con otros de esta serie, trata de ofrecer un análisis sobre competencias de liderazgo claves. Nota: Consulte respecto al Glosario de Términos de Liderazgo Organizacional y el camino hacia el liderazgo con el modelo CIP (liderazgo carismático, ideológico y pragmático) y el Glosario de Términos de Liderazgo del Lean Six Sigma.

Visualización Jerárquica de Teoría Organizacional

Competencias para un liderazgo eficaz: Un marco para la gestión de empresas

¿Qué deben saber los líderes? ¿Qué deben hacer? En este momento de grandes cambios, complejidad y conflicto al que se enfrentan los líderes formales e informales de todos los sectores, es cada vez más importante comprender las competencias asociadas a un liderazgo eficaz y ser capaz de aplicar los métodos adecuados para desarrollar, evaluar, analizar y poner en práctica dichas competencias.

De hecho, hay buenos líderes, y luego hay líderes excepcionales. Los líderes excepcionales utilizan competencias, un conjunto de habilidades profesionales y personales, conocimientos, valores y rasgos que guían la actuación de un líder. En una época de cambios e incertidumbre en muchos sectores económicos, es crucial que los líderes aprendan no sólo cómo ser excepcionales, sino también qué hace que un líder sea excepcional, como en parte se verá más abajo.

Cuando Desarrollar una Visión Estratégica no es todo lo que podría ser

La visión estratégica es una de las cualidades más importantes que los consejos buscan en sus altos cargos. Esta competencia, más que las demás de esta piedra angular, tiende a ser un ave rara. En otras palabras, hay muchos más líderes de alto nivel con excelentes aptitudes para generar confianza, excelentes aptitudes de comunicación, o ambas, que visionarios estratégicos.

Parte del déficit puede ser de naturaleza cognitiva; algunos elementos de la competencia de visión son difíciles de desarrollar. Sin embargo, los líderes menos eficaces también pueden cometer los siguientes errores.

Centrarse demasiado en las operaciones tácticas

Muchos ejecutivos trabajan largas y duras horas día tras día pero no parecen tener ningún impacto a largo plazo en sus organizaciones o comunidades. Se enfrascan tanto en los asuntos tácticos y rutinarios que no tienen tiempo para desarrollar y evaluar estrategias a largo plazo.

Los líderes que carecen de visión suelen verse relegados a apagar los fuegos cotidianos. Un conocido director general dijo: "Los mejores líderes son los que tienen la capacidad de trascender el día a día y ver hacia el futuro. Esos son los líderes que van a dar forma al cambio necesario en nuestro campo". En algunos círculos de gestión, esta capacidad se denomina ser proactivo en lugar de reactivo.

Para algunos líderes, el ascenso a un puesto que les permita una influencia más amplia y a más largo plazo supone una buena oportunidad para pensar estratégicamente. Para otros, sin embargo, la oportunidad no se aprovecha o no se aprovecha lo suficiente. A veces la razón es la incomodidad o la sensación de que tender la mano es demasiado como jugarse el cuello. Para otros líderes, aún no se ha desarrollado la capacidad de pensar estratégicamente.

Otros líderes tienen la capacidad de desarrollar una visión estratégica, pero se frenan a sí mismos debido a la comodidad del enfoque de su operación, a su falta de experiencia con el proceso de visión, o a ambas cosas. Algunas industrias tienden a ofrecer muchas oportunidades para centrarse en los retos cotidianos si los líderes deciden hacerlo a expensas de construir y comunicar una visión convincente.

Aquellos líderes que sí consiguen dedicar algo de tiempo y energía a pensar en el futuro corren el riesgo de que su visión se quede en nada más que un conjunto de ideas que se discuten de vez en cuando durante una conversación social o quizá sólo una vez en un contexto verdaderamente operativo. En otras palabras, la visión puede ser presentada pero no arraigada de forma significativa en las reuniones operativas.

Limitar el enfoque a su industria

Otra forma en la que la visión puede quedarse corta es si los líderes centran su mirada estrictamente en el negocio de su sector económico. Dentro de algunos sectores, que ya de por sí es una profesión muy implicada, existe la tendencia a enclaustrarse. El riesgo aquí es perder de vista cómo la propia industria se ve afectada por tendencias más amplias, así como la forma en que el propio sector económico y sus prácticas puede afectar al bienestar por encima y más allá de las líneas de servicio con las que la organización cuenta para obtener ingresos.

Confiar en el asesoramiento externo

La mera complejidad de la administración de las empresas de algunos sectores crea la necesidad de ayuda para encajar todas las piezas. Los compendios de información, los consultores y otras fuentes pueden ser inmensamente útiles en este sentido, siempre que los dirigentes mantengan un sano escepticismo. El cuestionamiento requiere tiempo, concentración y energía; es tentador dejarlo de lado (la ayuda analítica es por lo que se está pagando en primer lugar, ¿no?).

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Un patrón similar que vemos con frecuencia es el de seguir al líder, en el que un grupo de empresas, de un determinado sector, son conocidos por ser los primeros en adoptar tendencias prometedoras y se convierten así en los líderes de facto para el sector en general. Existe cierta seguridad psicológica en diferir el juicio a sistemas empresariales bien considerados y bien gestionados, y a veces, quizá a menudo, la estrategia funciona. Pero es raro que un líder sea considerado excepcional si su enfoque principal consiste en confiar en otras organizaciones para que den sentido al futuro por él.

Infravalorar las perspectivas divergentes

La visión también puede quedarse corta si se atribuye con demasiada fuerza a un único líder, algo que ocurre cuando los líderes no atraen a sus equipos para que perfeccionen, evolucionen y cuestionen sus visiones organizativas. En el caso de los líderes que poseen el poder suficiente, sus compañeros y subordinados directos apoyarán una visión en la que no creen simplemente para quedar bien con el líder. Si no se les anima a discutir sus preocupaciones o ideas sobre el futuro, la energía que aporten al esfuerzo será energía prestada, que pronto se agotará y necesitará ser repuesta.

Podemos ampliar este ejemplo a otras situaciones en las que los líderes se resisten a los desafíos a sus visiones o se resisten por completo al proceso de visión. Algunos líderes consideran frívolo el proceso de visión; se enorgullecen de su capacidad para abordar los problemas en el momento o de perseguir las oportunidades en cualquier forma que adopten. Puede que este enfoque les proporcione la mayor comodidad, pero no conseguirá el nivel de compromiso de sus colaboradores necesarios que una visión compartida puede aportar. Jim Collins (2001) señala este punto al distinguir a los "zorros" de los "erizos" en su libro seminal "Good to Great". En este libro, los erizos toman un mundo complejo y lo simplifican, mientras que los zorros se dispersan y prueban muchas estrategias diferentes al mismo tiempo. El libro más reciente de Collins, "Great by Choice" (Collins y Hansen 2011), amplía estos conceptos describiendo las funciones del liderazgo en la creación del futuro que desean ver.

Cuando ser visionario no es todo lo que podría ser

Cuando falta la visión, puede parecerse a cualquiera de los siguientes:

Centrarse demasiado en las operaciones tácticas.

El control de los incendios cotidianos tiene prioridad sobre la planificación a largo plazo.

Las perspectivas a largo plazo no se estructuran en las operaciones regulares.

Restringir el enfoque al sector económico de la propia empresa.

Las redes sociales y profesionales y las fuentes de información residen casi por completo en el propio sector.

Existe muy poca curiosidad intelectual sobre tendencias o cambios más amplios.

Depender de asesoramiento externo.

Se confía demasiado en el trabajo analítico de otros y no se cuestionan las conclusiones.

La organización sigue lo que hacen los demás sistemas sanitarios, sin analizar adecuadamente si es lo adecuado.

Infravaloración de las perspectivas divergentes.

El personal sigue una visión simplemente porque quiere quedar bien con el líder.

Las preocupaciones y las ideas sobre el futuro no se discuten.

Competencias Clave de Liderazgo

¿Qué hace que un líder sea eficaz? Esta pregunta es el núcleo de mi investigación como científico de las organizaciones, coach ejecutivo y consultor en desarrollo del liderazgo. En busca de respuestas, Sunnie Gile completó a principios del año 2024 el primer ciclo de un estudio de 195 líderes de 15 países y 30 organizaciones mundiales, y publicado en HBR. Se pidió a los participantes que eligieran las 15 competencias de liderazgo más importantes de una lista de 74. Agrupé las más importantes en cinco temas principales, que sugieren una serie de prioridades para los líderes y los programas de desarrollo del liderazgo. Aunque algunas no le sorprenderán, todas son difíciles de dominar, en parte porque mejorarlas requiere que actuemos en contra de nuestra naturaleza.

Aquí se expondrá sólo 2 lecciones o conclusiones parciales de su estudio.

Demostrar una ética sólida y crear una sensación de seguridad

Este tema combina dos de los tres atributos mejor valorados: "elevadas normas éticas y morales" (el 67% lo eligió como uno de los más importantes) y "comunicar expectativas claras" (56%).

En conjunto, estos atributos tienen que ver con la creación de un entorno seguro y de confianza. Un líder con elevadas normas éticas transmite un compromiso con la equidad, infundiendo confianza en que tanto él como los empleados se atendrán a las reglas del juego. Del mismo modo, cuando los líderes comunican claramente sus expectativas, evitan cegar a la gente y garantizan que todo el mundo está en la misma página. En un entorno seguro, los empleados pueden relajarse, invocando la mayor capacidad del cerebro para comprometerse socialmente, innovar, ser creativo y ambicioso.

La neurociencia confirma este punto. Cuando la amígdala registra una amenaza a nuestra seguridad, las arterias se endurecen y engrosan para manejar el aumento del flujo sanguíneo a las extremidades en preparación para una respuesta de "lucha o huida". En este estado, perdemos el acceso al sistema de compromiso social del cerebro límbico y a la función ejecutiva del córtex prefrontal, lo que inhibe la creatividad y el impulso hacia la excelencia. Desde la perspectiva de la neurociencia, asegurarse de que las personas se sientan seguras a un nivel profundo debería ser la tarea número uno de los líderes.

¿Pero cómo? Esta competencia consiste en comportarse de forma coherente con los propios valores. Si se encuentra tomando decisiones contrarias a sus principios o justificando acciones a pesar de una persistente sensación de malestar, probablemente necesite volver a conectar con sus valores fundamentales. Con mis clientes facilito un sencillo ejercicio llamado Avance Rápido Profundo. Imagine su propio funeral y lo que la gente dice de usted en un panegírico. ¿Es eso lo que quiere oír? Este ejercicio le dará una idea más clara de lo que es importante para usted y le ayudará a tomar decisiones cotidianas.

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Para aumentar su sensación de seguridad, trabaje en la comunicación con la intención específica de hacer que la gente se sienta segura. Una forma de hacerlo es reconocer y neutralizar los resultados o consecuencias temidos desde el principio. El investigador llama a esto "ganar claridad". Por ejemplo, se podría abordar una conversación sobre un proyecto que ha salido mal diciendo: "No intento culparle. Sólo quiero entender lo que ha pasado".

Permitir que los demás se autoorganicen

Proporcionar una dirección clara al tiempo que se permite a los empleados organizar su propio tiempo y trabajo ha sido identificada como la segunda habilidad de liderazgo más importante.

Ningún líder puede hacerlo todo solo. Por lo tanto, es crucial distribuir el poder por toda la organización y confiar la toma de decisiones a quienes están más cerca de la acción.

Las investigaciones han demostrado repetidamente que los equipos con poder son más productivos y proactivos, prestan un mejor servicio al cliente y muestran mayores niveles de satisfacción laboral y compromiso con el equipo y la organización. Sin embargo, muchos líderes se resisten a dejar que la gente se autoorganice. Se resisten porque creen que el poder es un juego de suma cero, son reacios a permitir que los demás cometan errores y temen sufrir consecuencias negativas por las decisiones de los subordinados.

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Para superar el miedo a ceder poder, empiece a ser consciente de la tensión física que surge cuando siente que su posición está siendo desafiada. Como ya se ha mencionado, las amenazas percibidas activan una respuesta de lucha, huida o congelación en la amígdala. La buena noticia es que podemos entrenar a nuestro cuerpo para que experimente relajación en lugar de defensa cuando aparece el estrés. Intente separar la situación actual del pasado, comparta con los demás el resultado que más teme en lugar de intentar mantener el control y recuerde que ceder el poder es una excelente forma de aumentar la influencia, lo que incrementa el poder con el tiempo.

Qué opina? Es importante la visión y las competencias para un lider?