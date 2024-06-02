Visión y Competencias para un Liderazgo Eficaz: Un marco para la Gestión de Empresas

Esta es la primera parte de una guía sobre la visión y competencias del liderazgo. En cada parte se hablará sobre la visión y las competencias en la práctica del liderazgo, de forma paralela y, en lo posible, intercomunicada.

Competencias de Liderazgo de Gestión o Directivo

Este artículo, junto con otros de esta serie, trata de ofrecer un análisis sobre competencias de liderazgo claves. Nota: Consulte respecto al Glosario de Términos de Liderazgo Organizacional y el camino hacia el liderazgo con el modelo CIP (liderazgo carismático, ideológico y pragmático) y el Glosario de Términos de Liderazgo del Lean Six Sigma.

Visualización Jerárquica de Teoría Organizacional

Competencias para un liderazgo eficaz: Un marco para la gestión de empresas

¿Qué deben saber los líderes? ¿Qué deben hacer? En este momento de grandes cambios, complejidad y conflicto al que se enfrentan los líderes formales e informales de todos los sectores, es cada vez más importante comprender las competencias asociadas a un liderazgo eficaz y ser capaz de aplicar los métodos adecuados para desarrollar, evaluar, analizar y poner en práctica dichas competencias.

De hecho, como se decía en la primera parte, hay buenos líderes, y luego hay líderes excepcionales. Los líderes excepcionales utilizan competencias, un conjunto de habilidades profesionales y personales, conocimientos, valores y rasgos que guían la actuación de un líder. En esta segunda parte se desarrollará más esta idea.

Cuando los Líderes Altamente Eficaces son Visionarios

Aunque la visión se concibe mejor como un proceso continuo, tiene una secuencia definible. La calidad de la visión se basa en una sólida conciencia y comprensión de las tendencias generales y sus implicaciones. A partir de ellas, una visión va tomando forma lentamente, atemperada (pero no sofocada) por el pensamiento crítico de las personas clave necesarias para llevarla a cabo y comunicada a las personas necesarias para ponerla en práctica. Los líderes altamente eficaces utilizan las habilidades necesarias para llevar a cabo cada uno de estos elementos del proceso de visión.

Sobre su importancia, son las siguientes palabras sabias:

“El liderazgo es visionario: Gestión y liderazgo no son lo mismo. Los líderes no tienen por qué ser gestores, y los gestores no son necesariamente buenos líderes. Los directivos ejecutan. Los líderes son visionarios, lo que significa que el liderazgo también lo es. Si buscamos "visionario" en el diccionario, encontraremos palabras como "imaginación", "previsión" y "sabiduría". Los grandes líderes deben tenerlas todas y más. El liderazgo visionario debe inspirar el tipo de esperanza que elimina los obstáculos para que los que forman parte de nuestro equipo puedan ver hasta dónde pueden llegar.”

Palabras sabias procedentes de un artículo muy recomendable sobre las definiciones de liderazgo:

Mantener la conciencia de las tendencias

Muchos líderes de alto nivel, quizá la mayoría, dominan la capacidad de seguir las tendencias importantes en el ámbito de su industria o sector económico. Si entramos en el despacho de cualquier líder, lo más probable es que veamos ejemplares de publicaciones generales sobre la profesión o sector y, posiblemente, varias revistas especializadas más específicas de sus áreas funcionales.

Incluso es posible que nos enteremos de las últimas noticias a través de los distintos listservs del sector. Se trata de buenos recursos para mantenerse al tanto de las tendencias dentro de su sector, pero ninguno ofrece una visión completa de las principales tendencias que se producen fuera del sector y que afectarán a su industria. Estas publicaciones también tienden a estar "preprocesadas": las conclusiones ya han sido extraídas para el lector.

Los líderes excepcionales son pensadores amplios que profundizan para comprender mejor las tendencias emergentes, incluso fuera del ámbito de su sector. Si se les pregunta qué leen fuera de su sector, los buenos líderes pueden citar alguna que otra publicación empresarial. Los líderes visionarios, en cambio, son más propensos a citar múltiples fuentes con asociaciones convincentes, aunque quizá indirectas, con sus funciones de liderazgo y de la industria, como biografías de líderes de éxito a lo largo de la historia, análisis de amplias tendencias económicas (como los efectos de la política energética en la productividad), libros sobre planificación y desarrollo urbanos, artículos sobre comunidades sostenibles o análisis del auge y la caída de sociedades antiguas.

Para los líderes excepcionales, este patrón se extiende mucho más allá de lo que leen. Imagine por un momento que quisiera saber más sobre cómo puede afectar la nanotecnología a la prestación de servicios en el futuro. Si fuera un líder típico, podría rastrear las revistas especializadas en temas de su sector para examinar las implicaciones que otros están extrayendo sobre los resultados probables. O podría ir más allá y escudriñar publicaciones periódicas no relacionadas con una industria específica, como The Economist, The New Scientist o Wired. Pero si usted fuera un líder verdaderamente visionario que pretendiera llevar a su organización a la frontera, podría llegar a desarrollar contactos y vínculos mucho más allá del campo.

Muchos académicos mantienen listas de personas que han solicitado información actualizada sobre lo que sale de sus laboratorios. Estas listas contienen a otros académicos, pero también a miembros de la industria que simplemente desean mantenerse informados sobre las tendencias que podrían afectar a sus negocios. Incluso pueden ponerse en contacto con capitalistas de riesgo que están a la vanguardia del desarrollo de innovaciones, para estar al tanto de por dónde fluyen los fondos.

Comprender los riesgos, las recompensas y las incertidumbres

Los análisis para apoyar la toma de decisiones estratégicas representan algo así como una paradoja. Por un lado, un análisis basado en hechos es esencial para un juicio sólido, ofreciendo a los líderes su única esperanza de desarrollar al menos una comprensión mínimamente objetiva de lo que depara el futuro.

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Sin embargo, las decisiones siempre implican un elemento tanto emocional como racional; el riesgo y la incertidumbre siempre se interpretan tanto subjetiva como objetivamente. Independientemente de lo bien razonado que suene un curso de acción, la resistencia se derivará de la falta de familiaridad que representa la dirección. La gente preferiría creer que el cambio es innecesario; la visión de un líder excepcional es lo suficientemente fuerte como para permitir que su confianza en ese líder supere esta tendencia.

Comunicar la visión

Si el proceso se lleva a cabo con eficacia, la visión se convierte en la conclusión lógica: la respuesta clara a la pregunta planteada por el análisis. Puede haber ansiedad sobre cómo llegar a ella, pero debe haber claridad sobre la idoneidad de la visión para la organización.

Hablaremos más sobre cómo convertir la visión en palabras y las palabras en acciones en otro lugar de esta plataforma digital. Una buena visión describe cómo la organización será un lugar mejor gracias al trabajo de su gente, pero una visión rompedora describe cómo el mundo será un lugar mejor gracias al trabajo de la organización.

También eligiendo las palabras:

“El Primer Acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Es posible que incluso me digas: «Miguel, lo que dices me duele». Pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen.” Miguel Ruíz (“Los Cuatro Acuerdos”)

Competencia de Liderazgo: Cómo Mejorar la Visión

Hay algunas formas, y entre ellas estas pueden ser claves:

Encontrar modelos de conducta

Si no ocupa un puesto ejecutivo, puede encontrar orientaciones útiles en los altos dirigentes, así como en los líderes de los departamentos de desarrollo empresarial y marketing de su organización. En los niveles superiores, sin embargo, identificar buenos mentores para la visión puede ser un reto, y puede que tenga que mirar fuera de su propia organización para encontrarlos. Al pensar en quién podría tener verdadera fuerza en este ámbito, hágase las siguientes preguntas:

¿Dónde se están produciendo ahora mismo las innovaciones en el ámbito económico de su empresa?

¿Dónde están las historias de éxito?

¿Dónde se ha llevado una empresa u organización de bueno a genial?

Es posible que necesite entablar relaciones con asesores que hayan viajado mucho y conozcan bien las nuevas tendencias e ideas. También puede ser útil establecer contactos continuos con profesionales de fuera de su mercado.

Oportunidades adicionales para el desarrollo personal

Una forma eficaz de ser más visionario es ampliar sus horizontes más allá de su sector económico. Asegúrese de que tiene oportunidades para que el mundo exterior llegue hasta usted. Sea consciente de la continua tendencia de las organizaciones de algunos sectores a colarse en las implicaciones sociales que mantiene y en los libros de su mesilla de noche; reserve algo de tiempo y céntrese específicamente en temas fuera de su sector económico. Asigne tiempo para relacionarse con líderes de otros sectores. Por último, asegúrese de dedicar tiempo suficiente a participar en actividades comunitarias.

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Para afinar sus intuiciones sobre cómo evolucionan las tendencias del sector, le recomendamos las redacciones de Clayton Christensen y sus colegas. La teoría de la innovación desestabilizadora, en particular, puede ser muy útil para comprender el ciclo de vida natural de los modelos de negocio y el proceso por el que tienden a ser desestabilizados. La obra seminal en este ámbito es "El dilema del innovador" (Christensen 2013).

En cuanto a la conceptualización de las opciones estratégicas, el texto clásico, en el mundo anglosajón, es "Estrategia competitiva: Técnicas para analizar industrias y competidores". Si su formación incluyó un curso de estrategia, lo más probable es que le asignaran este texto o que el texto que utilizó citara abundantemente de él. Los modelos conceptuales de Porter resultarán familiares a casi cualquier persona licenciada en empresariales o administración; haga de su lectura una prioridad absoluta.

Para el proceso real de desarrollo de una visión, le recomendamos "Visionary Leadership" de Burt Nanus (1992). Es una guía muy legible sobre lo que debe hacer una declaración de visión y cómo debe crearse para lograr sus objetivos. Aunque los ejemplos utilizados en el libro de Nanus se están quedando anticuados, los métodos no.

Competencias Clave de Liderazgo

¿Qué hace que un líder sea eficaz? Esta pregunta es el núcleo de mi investigación como científico de las organizaciones, coach ejecutivo y consultor en desarrollo del liderazgo. En busca de respuestas, Sunnie Gile completó a principios del año 2024 el primer ciclo de un estudio de 195 líderes de 15 países y 30 organizaciones mundiales, y publicado en HBR. Se pidió a los participantes que eligieran las 15 competencias de liderazgo más importantes de una lista de 74. Agrupó las más importantes en cinco temas principales, que sugieren una serie de prioridades para los líderes y los programas de desarrollo del liderazgo. Aunque algunas no le sorprenderán, todas son difíciles de dominar, en parte porque mejorarlas requiere que actuemos en contra de nuestra naturaleza.

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En la anterior parte se señalaba que este tema combina dos de los tres atributos mejor valorados: "elevadas normas éticas y morales" (el 67% lo eligió como uno de los más importantes) y "comunicar expectativas claras" (56%).

Aquí se expondrá sólo 2 lecciones o conclusiones parciales de su estudio.

Muestre apertura a nuevas ideas y fomente el aprendizaje organizativo

¿Qué tienen en común la "flexibilidad para cambiar de opinión" (competencia nº 4), la "apertura a nuevas ideas y enfoques" (nº 7) y el "dar seguridad a través de la prueba y el error" (nº 10)? Si un líder posee estos puntos fuertes, fomenta el aprendizaje; si no, corre el riesgo de sofocarlo.

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Admitir el error no es fácil. Algunos, famosamente, lo han hecho:

“No supimos ver que la idea inicial de poner colchones inflables en el suelo de una habitación podría disrumpir el mercado hotelero, y no hicimos la inversión. Otros vieron al equipo increíble que nosotros también vimos, los financiaron, y el resto es historia. Es muy posible que Airbnb se convierta en el ‘eBay del alojamiento.’ Cometimos el error clásico que todos los inversores cometen a veces. Nos enfocamos mucho en lo que el equipo fundador estaba haciendo en ese momento, y no lo suficiente en lo que ese equipo podría llegar a hacer (y que finalmente hizo). No siempre acertamos. Nos perdimos Airbnb, aunque nos encantaba el equipo. Gran error. La caja de cereales (originales de Airbnb en su sala de reuniones) está ahí para recordarnos de que no debemos cometer ese error nunca más. No olvidaremos que tenemos que apoyar a grandes emprendedores que entren por nuestra puerta, sin importar lo que nos presenten." -Fred Wilson, 2011

Una vez más, los efectos negativos del estrés sobre la función cerebral tienen parte de culpa y, en este caso, dificultan el aprendizaje. Los investigadores han descubierto que la reducción del flujo sanguíneo al cerebro en caso de amenaza reduce la visión periférica, aparentemente para afrontar mejor el peligro inmediato. Por ejemplo, observaron una reducción significativa de la visión periférica de los atletas antes de las competiciones. Aunque la visión de túnel ayuda a los atletas a concentrarse, también nos cierra al resto de las personas a nuevas ideas y enfoques. Nuestras opiniones son más inflexibles incluso cuando se nos presentan pruebas contradictorias, lo que hace casi imposible el aprendizaje.

Para fomentar el aprendizaje entre los empleados, los líderes deben asegurarse primero de que ellos mismos están abiertos a aprender (y a cambiar de rumbo). Intente abordar las discusiones sobre la resolución de problemas sin un orden del día ni un resultado específico que alcanzar. Absténgase de juzgar hasta que todos hayan hablado y hágales saber que se tendrán en cuenta todas las ideas. Surgirá una mayor diversidad de ideas.

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El fracaso es necesario para aprender, pero nuestra búsqueda incesante de resultados también puede disuadir a los empleados de asumir riesgos. Para resolver este conflicto, los líderes deben crear una cultura que apoye la asunción de riesgos. Una forma de hacerlo es utilizar experimentos controlados -piense en las pruebas A/B- que permitan pequeños fracasos y requieran una rápida retroalimentación y corrección. Esto crea una plataforma para construir la inteligencia colectiva, de modo que los empleados también aprendan de los errores de los demás.

Fomente el crecimiento

"Comprométase con su propia formación continua" (competencia nº 5) y "que le ayuden a crecer como nueva generación de líderes" (nº 9) conforman la última categoría.

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Todos los organismos vivos tienen una necesidad innata de dejar copias de sus genes. Para maximizar las posibilidades de éxito de su descendencia, la nutren y la educan. A su vez, los receptores sienten gratitud y lealtad. Piense en las personas a las que está más agradecido: padres, profesores, amigos, mentores. Lo más probable es que hayan cuidado de usted o le hayan enseñado algo importante.

Cuando los líderes demuestran un compromiso con nuestro crecimiento, se aprovechan las mismas emociones primarias. Los empleados se sienten motivados a corresponder expresando su gratitud o lealtad yendo más allá. Mientras que la gestión del miedo genera estrés, que deteriora las funciones cerebrales superiores, la calidad del trabajo es muy diferente cuando sentimos aprecio. Si quiere inspirar lo mejor de su equipo, abogue por él, apoye su formación y promoción y abogue por los proyectos importantes.

Estas áreas presentan retos importantes para los líderes debido a las respuestas naturales que están arraigadas en nosotros. Pero con una profunda autorreflexión y un cambio de perspectiva (quizá con la ayuda de un coach), también existen enormes oportunidades para mejorar el rendimiento de todos centrándonos en el nuestro.

Qué opina? Es importante la visión y las competencias para un lider?