Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

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Salvador Lorca 📚
Sep 5, 2024

Importancia de elegir el tipo de contenido:

"El contenido “potencialmente perpetuo” o perdurable (“evergreen”) crea autoridad de marca, dirige continuamente tráfico relevante a su dominio y mantiene una valiosa posición en las clasificaciones de los motores de búsqueda durante meses -o incluso años- después de su primera publicación. Es la forma más eficaz de capitalizar el valioso tráfico de búsqueda y posicionar su marca como el recurso de referencia para un tema o asunto concreto.

Además de transformar a los editores en autoridades de búsqueda, el contenido perdurable también tiene el poder de mejorar la visibilidad en las redes sociales, al menos en algunas. Este tipo de contenido se redescubre constantemente (en Notes, de Substack, por ejemplo, basta que un seguidor le dé al “like” para que se distribuya en su red) y se vuelve a compartir en línea, generando un flujo constante de valor para su creador. En algunas redes sociales es más difícil, pero no imposible.

Este contenido casi “imperecedero” genera mayores tasas de compromiso que cualquier otro tipo de contenido. Anima al público a conectar (y volver a conectar) con las marcas, navegar por más páginas, leer más artículos y pasar más tiempo en el sitio del creador o editor."

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3 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Salvador Lorca 📚
Dec 5, 2024

Imagina una plataforma social…

“Imagina una plataforma social organizada por temas. Así, si quieres hablar con otros usuarios sobre, digamos, política, vas a la sección de política, y todos los mensajes que ves en esa sección son sobre política. Si odias la política, puedes ir a cualquier otra sección y no verás nada sobre política.

Imagina una plataforma social donde haya conversaciones reales que exploren en profundidad tus temas favoritos. Imagina que vas, por ejemplo, a la sección de religión e inicias un hilo sobre el Antiguo Testamento, y entonces 23 personas se unen a ti para debatir tu mensaje en un hilo que se prolonga durante 45 páginas a lo largo de varias semanas o más.

Imagina una plataforma social a la que sólo se pudiera acceder por invitación, de modo que no hubiera trolls, bots, estafadores, lunáticos ni asquerosos, y si de algún modo aparecieran estas personas, fueran eliminadas rápidamente.

Imagina una plataforma social en la que se desalentaran los comentarios perezosos, ingeniosos y rápidos al estilo de las redes sociales, y se celebrara y recompensara con más de lo mismo la escritura larga y real.

Imagina una plataforma social en la que el contenido de la publicación media no fuera de una calidad descaradamente inferior a lo que ChatGPT puede generar en 7 segundos.

Imagina una plataforma social que tratara de ideas en lugar de dinero.

Imagina una plataforma social para escritores.”

-Phil Tanny (que amablemente me ha permitido traducir su nota)

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Por supuesto, sigue adelante.

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