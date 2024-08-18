Liderar y habilidades interpersonales

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Aug 18, 2024

Substack Notes: "Publique cosas relacionadas con su tema de Substack. No es una regla rígida y rápida, pero quizá al menos el 60% de las veces intente mantenerse dentro del tema del que trata su Substack. Si redacta sobre comida, publique notas sobre comida. Si redacta ficción, publique pequeñas viñetas de ficción. Recuerde que el objetivo principal de utilizar Notas es atraer a la gente a su substack, pero si siempre está publicando notas sobre otros temas, ¿cómo le encontrará la gente?"

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4 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Salvador Lorca 📚
Aug 18, 2024

No escribir sobre Substack en Notes, como regla general:

"(...) voy a decírselo sin rodeos: no hable demasiado de Substack ni de Notes ni del oficio de la redacción en Notes, a menos que de eso trate su Substack. Piénselo desde el punto de vista de nuevos lectores potenciales, ¿por qué iban a hacer clic en una nota ouroborótica sobre Substack para ver de qué trata su boletín? Es como tener un puesto en un mercado de alimentos, y en lugar de venderme su comida, usted sigue hablando del techo."

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Por supuesto, sigue adelante.

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