Dirección Estratégica y Acción

Esta serie, de que este artículo es la primera parte, pretende desarrollar las habilidades básicas de gestión general necesarias para comprender una empresa, percibir las oportunidades y los problemas a los que se enfrenta, abordar con eficacia las decisiones estratégicas y establecer las personas y las operaciones necesarias para poner en práctica dichas decisiones.

Los artículos se han centrado en conceptos analíticos que contribuyen a una comprensión práctica de cuestiones estratégicas específicas; estos conceptos están vinculados en un marco global que ayuda a los lectores a aprender a establecer prioridades tanto para el análisis estratégico como para la acción.

Análisis Estratégico y Competitivo: Métodos y técnicas para analizar la competencia empresarial (Parte 1)

Las 5C de la estrategia

Las 5C (de la estrategia) es un marco sencillo para realizar un análisis estratégico de una organización. Al responder a las preguntas planteadas en cada una de las secciones, sus respuestas le proporcionarán una comprensión detallada de los problemas a los que se enfrenta una organización.

¿Cuándo debe utilizarlo?

En cualquier momento en que desee comprender mejor una organización concreta (ya sea la suya propia, una competidora o una que desee adquirir), las 5C son una herramienta útil para su análisis estratégico.

¿Cómo funciona?

Pensando en cada una de las C contempladas en el marco, responda a las preguntas planteadas a continuación, y a cualquier otra que considere pertinente.

Ejemplos de preguntas relacionadas con las 5C:

Ejemplos de preguntas sobre la empresa

Empresa:

¿Cuál es el volumen de negocios de la empresa?

¿Qué productos o servicios ofrece?

¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

Ejemplos de preguntas sobre la competencia

Competencia:

¿Quiénes son los competidores?

¿Qué cuota de mercado tienen?

¿Qué ventajas estratégicas poseen?

Ejemplos de preguntas sobre los costes

Costes:

¿Cuáles son los costes; son fijos o variables?

¿Cómo se comparan los costes con la media del sector?

¿Qué oportunidades existen para reducir los costes?

Ejemplos de preguntas sobre los clientes

Clientes:

¿Quiénes son los clientes?

¿Cuáles son las necesidades de los clientes? ¿Se satisfacen?

¿Cómo se puede aumentar el número de clientes?

Ejemplos de preguntas sobre los canales

Canales:

¿Cuáles son los canales de distribución del producto o los servicios ofrecidos?

¿Cómo se pueden aumentar los canales de distribución?

¿Qué áreas del mercado permanecen sin explotar?

Utilice las respuestas del análisis de las 5C para hacerse una idea de la naturaleza de la organización que le interesa. Esto puede complementar sus análisis DAFO, 7S y PESTEL (véase más adelante).

KPI para la Dirección Estratégica

En un mundo de cambios constantes, escribe Alex Nomberto, “cada vez más digitalizado los KPI tradicionales han ido perdiendo relevancia para el negocio tanto porque no presentan información en tiempo real como porque no logran consolidar múltiples fuentes de información.”

Y esto significa, para las organizaciones, prosigue, “dos riesgos serios:

Fomentar el rendimiento con medidas equivocadas La crisis económica mundial de 2008, por ejemplo, se desencadenó en parte por la dependencia de los bancos de una métrica entonces ampliamente utilizada: el valor en riesgo, que mide las pérdidas potenciales de la cartera en condiciones normales de mercado en un momento dado. Las instituciones financieras no ajustaron esta medida a medida que las hipotecas de alto riesgo y los swaps de impago titulizados se convertían en una parte más importante de sus carteras. Costo de oportunidad Un estudio realizado por investigadores del MIT (Strategic Alignment With AI and Smart KPIs) ha demostrado de forma convincente que las empresas que utilizan deliberadamente la inteligencia artificial para diseñar y crear KPI más dinámicos disfrutan de un mayor conocimiento de la situación, vínculos más fuertes entre las operaciones y los lineamientos estratégicos, y hasta tres veces mejores resultados financieros.”

Este es el artículo:

Análisis Estratégico sin Parálisis

El libro “Análisis sin parálisis”, escrito por por Babette E. Bensoussan, es una guía práctica de las diez herramientas de análisis estratégico más poderosas que le ayudarán a tomar decisiones empresariales mejores y más rápidas. Es un recorrido sencillo y directo por modelos como las cinco fuerzas de Porter, PEST y DAFO, que le enseñará cuándo y cómo utilizar estas poderosas técnicas.

Babette E. Bensoussan es directora gerente de MindShifts Group, una consultoría de planificación estratégica. Craig S. Fleisher es profesor de gestión en la Universidad de Windsor, Canadá.

10 herramientas para tomar mejores decisiones estratégicas

El subtítulo del libro es “10 herramientas para tomar mejores decisiones estratégicas”. Algunas citas o ideas destacables del propio texto del libro son las siguientes:

Las estrategias ganadoras se basan en la originalidad y la singularidad: ser “diferente” de los competidores de un modo que los clientes valoren.

El resultado de cualquier análisis debe ser procesable -es decir, orientado al futuro- y debe ayudar a los responsables de la toma de decisiones a desarrollar mejores estrategias y tácticas competitivas.

La competencia se desarrolla cometiendo errores, con la práctica, la reflexión, la repetición y la formación.

Con frecuencia, los individuos realizan análisis basándose en los datos que casualmente tienen, en contraposición a los datos que deberían tener.

Las herramientas de análisis estratégico

A la hora de tomar decisiones para su empresa, no debería sorprenderle que la información sea clave. Es la diferencia entre hacer conjeturas al azar y tomar decisiones acertadas y estratégicas.

El análisis estratégico proporciona información sobre el entorno interno y externo para identificar los problemas con los que podría encontrarse o las oportunidades que, de otro modo, dejaría pasar. Es la base esencial sobre la que se construye una planificación estratégica de alta calidad. Pero el análisis estratégico es algo más que recopilar datos: se trata de procesar esos datos para convertirlos en información útil sobre su situación, de modo que esté equipado para tomar las mejores decisiones estratégicas.

Desarrollar una buena estrategia corporativa requiere un análisis riguroso. No es necesario que se convierta en un experto en estadística, pero debe comprender cómo ayudan a la planificación los análisis que merecen la pena.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si cree que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, díganoslo.

La experta en análisis estratégico Babette E. Bensoussan y el profesor de gestión Craig S. Fleisher explican, en términos sencillos, 10 técnicas de diagnóstico clásicas y probadas en esta introducción al desarrollo estratégico. No es un libro para empollones, sino para ejecutivos y directivos de empresas que necesitan conocer los fundamentos del análisis para poder desarrollar mejores estrategias corporativas. Esta guía es fácil de usar, con introducciones concisas pero exhaustivas a las principales herramientas analíticas, sus pros y sus contras, e instrucciones paso a paso sobre cómo poner en práctica cada una de ellas. Algunos observadores recomiendan este útil manual de análisis corporativo a cualquier directivo que necesite una base en esta importante disciplina.

Resumen del Libro

En este resumen del libro, vamos a examinar diez de las herramientas de análisis más impactantes que pueden permitirle tomar decisiones mejores y más estratégicas para su empresa. Conocerá modelos influyentes como las cinco fuerzas de Porter, el análisis de la cadena de valor y el análisis PEST.

El libro sostiene lo siguiente:

El análisis estratégico es indispensable para convertir los datos en perspectivas que impulsen el rendimiento.

Diferentes modelos son adecuados para diferentes situaciones, y algunos, como la planificación de escenarios, los ratios financieros y el DAFO son herramientas flexibles que pueden proporcionar una visión en una variedad de contextos diferentes. No obstante, recuerde que estas herramientas deben complementar, no limitar, el pensamiento estratégico.

Combinar los enfoques con fluidez en función de las circunstancias es la clave.

Con rigor analítico y una mentalidad ágil, los líderes pueden dominar el análisis estratégico para trazar un rumbo ganador para su organización.

La matriz de Boston

Ser realista sobre los puntos fuertes y débiles de su empresa es crucial, especialmente a la hora de evaluar qué productos priorizar. Introduzca la Matriz de Crecimiento Compartido BCG, a menudo denominada simplemente Matriz de Boston. Elaborada en la década de 1970 por el Boston Consulting Group, esta herramienta de gestión estratégica ofrece un método para clasificar los productos utilizando dos factores fundamentales: la tasa de crecimiento del mercado y la cuota de mercado relativa.

Midiendo sus productos con estos indicadores financieros objetivos, puede dividirlos en una de las cuatro categorías siguientes: Estrellas, Vacas de dinero, Signos de interrogación y Perros.

Sus Estrellas son los productos que tienen un alto crecimiento, así como una elevada cuota de mercado. Su base de clientes para estos productos aún tiene margen para crecer, y aunque esto requeriría más inversión para mantener el dominio, también hay mucho potencial.

Las vacas lecheras son sus productos que han ralentizado su crecimiento, pero saturan la mayor parte de su mercado. Son los productos que generan efectivo de forma fiable que puede utilizar para invertir en otros.

Una línea de productos interrogante es aquella que está creciendo pero que aún no tiene una gran cuota de mercado. Requieren inversión y estrategia para seguir creciendo, pero querrá vigilarlos de cerca.

Los perros tienen un crecimiento y una cuota de mercado bajos. Son productos débiles de los que probablemente quiera considerar desprenderse.

La Matriz de Boston es una gran manera de tomar una instantánea de su cartera e identificar dónde debe poner sus recursos. Pero aunque es una buena herramienta para un análisis rápido y de alto nivel, no debería ser su única herramienta para tomar decisiones sobre la asignación de recursos. Es mejor utilizarla en combinación con otras técnicas que le ayuden a dar contexto a esas conclusiones.

El modelo de las cuatro esquinas

En los negocios, la competencia está siempre presente. El análisis de la competencia ayuda a comprender a los rivales y a elaborar estrategias diferenciadas para obtener una ventaja. Vigile siempre a los competidores actuales y anticípese a los nuevos, ya que el panorama competitivo evoluciona.

Michael Porter, profesor de Harvard Business, es famoso por haber desarrollado una serie de herramientas de análisis estratégico, entre ellas el modelo de las cuatro esquinas. Este modelo segmenta la información que ha recopilado sobre sus competidores en cuatro categorías: Impulsores, Absorciones, Estrategias y Capacidades.

La primera categoría es la de Impulsores. Aquí se incluye la misión del competidor, que abarca sus objetivos financieros, sus metas de crecimiento y las expectativas de las partes interesadas. La siguiente categoría es Suposiciones, que es lo que cree la dirección de su competidor sobre sí misma, el sector e incluso sobre usted. Estas categorías forman las dos esquinas superiores del modelo y arrojan luz sobre la motivación interna de su competidor.

Las dos esquinas inferiores del modelo exploran las acciones externas de su competidor a través de sus Estrategias y Capacidades. La esquina de Estrategias incluye lo que ha aprendido sobre sus decisiones relacionadas con áreas como precios, productos, posicionamiento y marketing. Las Capacidades son sus activos, tecnología, procesos y puntos fuertes y débiles de la mano de obra.

"La estrategia se utilizó por primera vez en Atenas (508 a.C.) para describir el arte del liderazgo utilizado por los diez generales del consejo de guerra. Algunos defienden el lado más creativo y humano, mientras que otros defienden el lado más analítico de la estrategia". - Max McKeown (El libro de la estrategia)

Al considerar estos cuatro elementos de su competencia, puede obtener una visión holística sobre ellos, así como cierta comprensión de sus probables reacciones y movimientos potenciales. Pero este análisis depende mucho de la disponibilidad y exactitud de la información que pueda reunir sobre sus competidores. Desconfíe de que un enfoque competitivo desvíe su atención de otras áreas vitales como sus clientes o la mejora de los procesos internos.

Ratios financieros

Tanto si se trata de analizar a la competencia como de averiguar cómo van las cosas en casa, los informes financieros contienen información vital para la toma de decisiones estratégicas. Los ratios financieros ayudan a dar sentido a los estados financieros convirtiendo las cifras brutas en indicadores significativos del rendimiento empresarial que cualquiera puede entender.

Hay muchos ratios diferentes que miden cosas como la actividad, el apalancamiento, la liquidez y la rentabilidad. Ni siquiera podemos empezar a abarcarlos todos aquí, así que echemos un vistazo a un par de ellos y a cómo pueden utilizarse para comprender un negocio más profundamente.

Su ratio corriente es un tipo de ratio de liquidez que toma el valor de todos sus activos corrientes y lo divide por todos los pasivos corrientes. El resultado le da una idea aproximada de lo que ocurriría si tuviera que pagar todas sus deudas de una vez. ¿Cubrirían todos sus activos el coste de sus pasivos?

Otro ejemplo sería su margen de beneficio bruto. En este ratio, usted divide su beneficio bruto -es decir, los ingresos menos los costes- por sus ingresos. De esta forma, puede hacerse una idea de cuánto beneficio está obteniendo por cada dólar que ingresa de los clientes.

Puede obtener un contexto adicional comparando sus ratios con los de su competencia, o mirando la tendencia que toma un ratio a lo largo del tiempo. La comparación entre diferentes unidades de negocio o diferentes mercados geográficos le permite profundizar aún más en los impulsores del rendimiento.

Modelo de las cinco fuerzas

Las Cinco Fuerzas de Porter es un marco analítico diseñado para evaluar la competencia dentro de una industria y dar forma a una estrategia empresarial eficaz. Al igual que el modelo de las Cuatro Esquinas, fue diseñado por Michael Porter. La diferencia es que presenta una perspectiva más amplia de los entornos industriales.

Las Cinco Fuerzas analizan cinco áreas clave dentro de una industria. La primera es la Rivalidad Competitiva, es decir, lo intensa que es la competencia actual dentro de una industria. La siguiente es la Amenaza de Nuevos Entrantes, o lo fácil que es para un nuevo competidor entrar en la industria. En tercer lugar está la Amenaza de Sustitutos. Se trata de lo fácil que es para un producto o servicio ser sustituido por una alternativa, como las descargas digitales que sustituyen a los CD.

Las dos últimas fuerzas son el Poder del comprador y el Poder del proveedor. Si sus compradores tienen mucho poder de negociación, esto puede influir en cosas como el precio al que están dispuestos a comprar algo y la calidad que esperan de usted. Por otro lado, si sus proveedores tienen mucho poder de negociación, esto puede repercutir en el coste y la calidad de su cadena de suministro desde el otro lado.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Al utilizar este marco para analizar diferentes aspectos de una industria, podrá identificar oportunidades para mejorar competitivamente en una industria en la que se encuentre actualmente, o juzgar cómo podrían afectarle los cambios dentro de esa industria. El mismo modelo puede utilizarse también en otros contextos, por ejemplo para apoyar la toma de decisiones sobre lo atractiva que podría resultarle la entrada en una nueva industria.

Análisis de escenarios

El análisis de escenarios consiste en crear diferentes escenarios hipotéticos para explorar los resultados potenciales y las implicaciones de las decisiones estratégicas clave. Se utiliza para poner a prueba la estrategia y prepararse para futuros inciertos.

Para llevar a cabo un análisis de escenarios, identifique primero las incertidumbres y variables clave que afectarán a su negocio, como los cambios tecnológicos, los movimientos de la competencia, los cambios normativos y las fluctuaciones económicas.

A continuación, defina los escenarios plausibles que podrían suceder en función de las distintas formas en que podrían comportarse esas variables. Piense en lo que podría ser un caso optimista, uno neutral y uno pesimista para cada combinación.

Por ejemplo, una incertidumbre podría ser que un competidor lanzara un nuevo producto al mercado. Hay muchos escenarios posibles que podrían derivarse de esto, desde que ese producto fuera un fracaso, hasta que el producto hiciera obsoleta su oferta actual. Los escenarios deben ser realistas, divergentes y pertinentes.

Con los escenarios definidos, analice los efectos potenciales sobre las operaciones, las finanzas y los clientes. Querrá evaluar los riesgos, las oportunidades y los impactos. ¿Qué aspecto tiene para usted si el producto de su competidor fracasa? ¿Qué aspecto tiene si tiene éxito?

El análisis de escenarios proporciona un marco para pensar en situaciones “hipotéticas” y prepara para una serie de entornos potenciales. Permite tomar decisiones estratégicas más sólidas y resistentes.

“¿Cómo te atreves a desperdiciar el dinero de tus inversores no leyendo y aprendiendo de los errores de otros emprendedores? ¿Cómo te atreves a dar por sentado tu matrimonio o a tus hijos pensando que puedes permitirte el lujo de aprender cómo gestionar tu relación con ellos a base de cometer errores? ¿Qué beneficio obtienes intentando llegar a la NFL por tu propia cuenta, sin buscar atajos ni lecciones de profesionales experimentados y estudiosos del juego que ya han publicado libros sobre todo ello?” - Ryan Holiday (Daily Stoic)

DAFO

El análisis DAFO es una técnica de planificación estratégica utilizada para evaluar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que entraña un proyecto o una aventura empresarial. Implica especificar un objetivo e identificar los factores internos y externos que son favorables y desfavorables para lograr ese objetivo.

Tanto las Fortalezas como las Debilidades son factores internos. Los puntos fuertes son capacidades, recursos y situaciones positivas que apoyan su objetivo. Las debilidades son carencias de capacidades, deficiencias y situaciones negativas que perjudican a su objetivo. Un punto fuerte de su organización podría ser su cultura del lugar de trabajo, pero es posible que no cuente con un equipo o una estrategia de marketing bien desarrollados, lo que constituiría una debilidad.

Los factores externos en el análisis DAFO son las Oportunidades y las Amenazas. Las oportunidades son situaciones y circunstancias externas positivas que pueden beneficiar al objetivo. Las amenazas son elementos externos que podrían causar problemas, daños o perjuicios a la consecución del objetivo. El aumento del coste de las materias primas podría considerarse una amenaza, mientras que un mercado en crecimiento podría ser una oportunidad. Éstas son externas y dependen en gran medida de las capacidades o deficiencias que tenga actualmente su organización.

“La gente se pierde grandes oportunidades porque suelen presentarse vestidas con un mono azul y con pinta de requerir mucho trabajo.” - Thomas Edison

Llevar a cabo un análisis DAFO ayuda a descubrir prioridades, le alerta de posibles problemas y permite elaborar estrategias basadas en el conocimiento del entorno general. Es una técnica fácil pero poderosa para evaluar un plan, una situación o un negocio desde múltiples ángulos.

Entornos macro

Las empresas no operan en un microcosmos. Existen en un entorno más amplio, influido por varios macrofactores. Aquí es donde entra en juego el análisis PEST, que es un modelo para hacer una lluvia de ideas sobre las influencias Políticas, Económicas, Sociales y Tecnológicas en una estrategia empresarial determinada. Este modelo también puede ampliarse para incluir factores medioambientales y consideraciones jurídicas.

Al examinar los factores Políticos, querrá evaluar la estabilidad del gobierno, las políticas, la corrupción, el comercio exterior y otros factores que puedan afectar a las operaciones, especialmente en un entorno de comercio mundial.

Los factores Económicos incluyen condiciones macroeconómicas como el crecimiento económico, la inflación, los tipos de interés o las tasas de desempleo que pueden afectar al rendimiento empresarial.

Los factores sociales incluyen las tendencias culturales, la demografía, la distribución de los ingresos y los comportamientos más generales de los clientes que conforman la dinámica de la oferta y la demanda.

Cuando examinamos los factores tecnológicos en el análisis PEST, nos fijamos tanto en la tecnología actual como en la emergente. Los factores incluyen la próxima innovación, la actividad de I+D y la tecnología de automatización que pueden perturbar una industria o proporcionar nuevas oportunidades.

Los factores medioambientales incluyen las consideraciones ecológicas y climáticas que influyen en los costes, la sostenibilidad y las cadenas de suministro. Y los factores legales incluyen todo, desde los marcos normativos internacionales, las leyes del consumidor o las leyes laborales que deben cumplir las empresas.

El análisis PEST ayuda a proporcionar un marco completo para supervisar su entorno operativo externo, permitiéndole capitalizar las oportunidades y preparar contingencias ante las amenazas.

Análisis de la cadena de valor

El análisis de la cadena de valor es una herramienta estratégica utilizada para analizar las actividades internas que aportan valor a los clientes y una ventaja competitiva a su empresa. Es el último de los modelos de Michael Porter y divide las actividades internas de una empresa en Actividades Primarias y Actividades de Apoyo.

Las Actividades Primarias son las que participan directamente en la creación y entrega de un producto o servicio, por ejemplo, operaciones, logística de entrada o salida, marketing, ventas y servicios.

Por otro lado, las Actividades de Apoyo proporcionan recursos, capacidades y funciones que permiten y mejoran el rendimiento de las actividades primarias. Esto incluye funciones como las adquisiciones, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las infraestructuras. Apoyan y mejoran el rendimiento de las actividades primarias.

Para utilizar el análisis de la cadena de valor, examine cada una de sus actividades primarias y secundarias y determine cuáles de ellas añaden valor a un usuario final y cuáles no. Por ejemplo, tal vez quiera estudiar cómo los proveedores de menor coste pueden permitirle transferir ahorros a sus clientes. Tenga cuidado, sin embargo, de que el ahorro de costes puede no ser tan valioso para su cliente si la calidad de su producto también disminuye. Puede también interesar el contenido sobre Análisis Empresarial, y su glosario.

Intente racionalizar los procesos, reducir los costes, mejorar la diferenciación y reforzar el posicionamiento competitivo. Su análisis revelará formas de superar a los competidores ofreciendo un valor superior a costes reducidos. Recuerde que el valor lo determina en última instancia el cliente.

Análisis de problemas

El análisis de cuestiones implica la identificación y evaluación de problemas y situaciones potenciales que repercutirán en la estrategia y los objetivos estratégicos de una organización, así como la búsqueda de soluciones. Un modelo para entender el Análisis de Problemas se conoce como el Ciclo de la Política.

El Ciclo Político comienza con la Identificación. ¿A qué retos o áreas potenciales de mejora se enfrenta y por qué es un problema? Una vez que sepa cuál es el problema, deberá investigarlo a fondo. Busque la opinión de las partes interesadas, recopile datos y asegúrese de que comprende las causas del problema.

Con la visión que ahora tiene, es hora de redactar la política. Una propuesta empieza a tomar forma, esbozando posibles soluciones y estrategias. Pero antes de que se solidifique por completo, debe incluir una fase de consulta. Presente la propuesta a sus partes interesadas, asegurándose de que sus voces son escuchadas. Aunque esto parezca llevar mucho tiempo, obtener la opinión de la gente le ahorrará más problemas en el futuro, además de mejorar el compromiso de sus interesados con el plan.

Después de que su propuesta haya sido sometida al escrutinio de todos los implicados, llegamos a la fase de aplicación. La política con luz verde puede ponerse en marcha, se asignan recursos y el plan se convierte en acción.

Por último, es conveniente revisar y adaptar en función de las evaluaciones. Puede que necesite retocar el plan o incluso revisarlo a fondo. Esta naturaleza cíclica de la elaboración de políticas subraya la evolución continua y la adaptabilidad que deben ser inherentes a una estrategia eficaz.

Análisis de riesgos políticos

Cuando se navega por la vasta extensión de los panoramas empresariales internacionales, comprender los riesgos políticos se convierte en algo primordial. Entre las herramientas utilizadas en el análisis del riesgo político internacional destaca el método Delphi. Desarrollada originalmente por la Corporación RAND durante la Guerra Fría, esta técnica consiste en lograr el consenso de un panel de expertos.

"De la trayectoria de Richelieu se desprenden tres conclusiones. En primer lugar, el elemento indispensable de una política exterior exitosa es un concepto estratégico a largo plazo basado en un análisis cuidadoso de todos los factores relevantes. En segundo lugar, el estadista debe destilar esa visión analizando y dando forma a un conjunto de presiones ambiguas, a menudo contradictorias, en una dirección coherente y decidida. Él (o ella) debe saber adónde conduce esta estrategia y por qué. Y, en tercer lugar, debe actuar en el límite de lo posible, tendiendo un puente entre las experiencias de su sociedad y sus aspiraciones." - Henry Kissinger (Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia)

Los participantes, a menudo anónimos entre sí, aportan sus opiniones sobre una cuestión concreta, como posibles cambios políticos o legislativos en un mercado extranjero.

Tras la ronda inicial de percepciones, las respuestas se agregan y se comparten con el grupo, lo que propicia un mayor refinamiento. Este proceso iterativo continúa hasta que surge un consenso.

Lo que hace especialmente cautivador al método Delphi es que se basa en diversas opiniones de expertos al tiempo que elimina los sesgos que pueden surgir de las interacciones cara a cara. Sin embargo, esto conlleva algunos aspectos negativos, en particular lo mucho que consume. Pero en el ámbito del riesgo político, donde las incertidumbres son enormes y hay mucho en juego, herramientas como el Método Delphi ofrecen a las empresas un enfoque estructurado para prever y adaptarse a los retos futuros.

