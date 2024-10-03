Llevar a tus seguidores de LinkedIn a Substack no es nada fácil. Con la ayuda de un amigo con mucha más experiencia en esta red social (hasta cierto punto, soy alérgico a las redes sociales, aunque entiendo su importancia como herramienta de distribución y comunicación), hemos llegado a las conclusiones que se exponen.

Nota: Sobre este tema, ver también 6 Maneras de Trasladar tus Seguidores de LinkedIn y X a tu Nuevo Substack: El marco de 6 pasos para transferir tus seguidores de LinkedIn y X a tu publicación de Substack para un rápido crecimiento de la audiencia.

Eres un inquilino, no un propietario

La funcionalidad del boletín de LinkedIn parece una caja negra. Los datos de los suscriptores son opacos más allá de los números básicos, la capacidad de segmentar la audiencia es inexistente y no es posible saber a cuántos de tus miles de suscriptores está llegando realmente tu contenido. Este último punto es muy útil si quieres entender si algo que has escrito no ha sido bien recibido, o simplemente no ha sido recibido en absoluto; es una distinción importante. En los tres años transcurridos desde la introducción de sus newsletters, la función de boletín informativo ha experimentado muy pocas mejoras funcionales (según he leído).

Este es uno de los principales puntos de dolor que todos los creadores experimentan con las grandes plataformas sociales. O bien te encuentras al albur de cambios algorítmicos que no comprendes, incapaz de controlar o medir el alcance de tu propio trabajo, o -como muchos han descubierto recientemente con Facebook o Twitter- teniendo que pagar para que tu contenido llegue a tus propios seguidores a medida que se reduce el alcance orgánico. Esta última tendencia, en particular, es cuando queda muy claro que la audiencia que tanto te ha costado construir no es realmente tuya. Eres un inquilino, no un propietario.

Cómo utilizar LinkedIn para conseguir más suscriptores en Substack

PEW realizó un estudio demográfico de los usuarios de LinkedIn en 2015 y descubrió que tienen un alto nivel educativo y suelen tener ingresos familiares elevados. Tienen afinidad digital y también inclinación tecnológica.

El contenido generado por los usuarios es importante para LinkedIn (y para casi todas las demás redes sociales) esencialmente como generador de tráfico, por lo que los anunciantes tienen un incentivo para pagar por los anuncios, y sus anuncios tienen un impacto en los feeds de los usuarios. Los anunciantes pagarán siempre que LinkedIn pueda demostrar que existe un volumen elevado y regular de personas que ven las publicaciones y participan en la plataforma. A diferencia de otras redes sociales, LinkedIn tiene la ventaja de que gran parte de su tráfico es estable porque la gente lo utiliza para trabajar, no para entretenerse, por lo que el tipo de contenido o la calidad de lo que el algoritmo muestra a cada usuario tiene poca relevancia para ellos.

Por supuesto, no quieren que la plataforma esté completamente llena de contenido sin sentido e irrelevante, pero es justo decir que eso no es un gran problema dado su negocio.

Desde hace un tiempo, parece que LinkedIn apenas comparte nada del contenido de los creadores con sus seguidores. La tasa de apertura de algunos boletines de LinkedIn, al que la gente se suscribe activamente después de conectar con los creadores, es sólo del 8-12%. La tasa de apertura de un boletín de SubStack es mucho más alta (y hay que tener en cuenta el uso de la app). Además, en Substack, el creador obtiene todas las direcciones de correo electrónico de sus suscriptores y puede comunicarse con ellos directamente en cualquier momento.

La forma más eficaz de incentivar a los anunciantes en LinkedIn es mostrar que hay algunas cuentas, llamadas «creadores», que generan grandes volúmenes de impresiones y participación, para que los anunciantes no sientan que sus publicaciones de pago se pierden en la confusión. Qué cuenta está generando más volumen y qué tipo de contenido no patrocinado lo está generando realmente no importa a los anunciantes, que son los que financian la pequeña parte del negocio de LinkedIn que constituyen los feeds de los usuarios. Realmente, LinkedIn no tiene ningún interés en que los creadores puedan llegar a todos sus seguidores (antes al contrario, como hace Facebook, permitir llegar a ellos puede ser una forma de incentivar la compra de publicidad).

Además, si el feed de cada usuario estuviera poblado exclusivamente por «contenido de calidad» que el usuario quisiera leer, disuadiría a los anunciantes de pagar por publicar porque… ¿a quién le importan los anuncios cuando leer lo que queremos leer y publicar lo que queremos publicar es gratis? Creo que es una simple verdad empresarial.

“Veo los mismos mecanismos en cada red. Exactamente iguales. Y llegados a este punto tenemos varias opciones. Quedarnos como estamos, aguantando todo tal y como está y esperando que venga el enésimo gurú a rescatarnos o marcharnos de esas redes y centrarnos en aquello que sí podemos controlar, como por ejemplo, un blog o una newsletter, que nos pertenece y que no está sujeta a los designios de un señoro con agenda propia.” - Cristina Juesas (¿Estamos preparados para el mundo que hemos creado?)

En comparación con otras plataformas sociales, LinkedIn es la más centrada en los negocios. Los profesionales y los recién llegados a tu sector buscan constantemente fuentes de experiencia en el sector. En teoría al menos, las personas a las que envías un correo electrónico desde tu cuenta de LinkedIn tienen más probabilidades de interactuar con tu mensaje porque te conocen.

Creo que una de las mejores cosas de escribir online es que el lector (tú) puede dar su opinión, y que el autor (mi equipo y yo) puede recibir "feedback". Pero todo empieza con un comentario tuyo:

Deja un comentario

La gente en LinkedIn tiende a ser bombardeada con argumentos de venta y otras solicitudes. Trasladar estas conexiones a un medio más formal aumenta su compromiso y, en última instancia, te ayuda a impulsar tus propias iniciativas de marketing, si se hace bien, y los dioses del algoritmo te ayudan. También te hace parecer mucho más profesional que enviar una propuesta de venta como mensaje directo en LinkedIn.

Pero en LinkedIn no se trata de conseguir clientes potenciales, clientes o ventas.

En LinkedIn se trata de que te descubran, confíen en ti y te gusten. Las ventas vienen después.

Es muy difícil conseguir que la gente cambie de plataforma

En el boletín de LinkedIn, algunos han optado por incluir el código de incrustación de Substack.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si crees que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, dilo. Te estaré, personalmente, agradecido. Si crees que merecemos que compartas este artículo, nos haces un gran favor; puedes hacerlo aquí:

Compartir

Uno de los problemas es que los suscriptores de Linkedin estuvieran suscritos a dos boletines. Parece que la newsletter de Linkedin es más fácil de hacer crecer porque los lectores en esa plataforma no tienen que introducir su correo electrónico porque ya tienen una cuenta de LinkedIN. Claro, con el tiempo, a medida que más personas estén en cualquier boletín de Substack, no tendrán que incluir una nueva.

Algunos escritores llevan meses intentando que la gente de Linkedin se pase y no lo consiguen ya que están muy comprometidos con la plataforma. Como dice un autor:

“Cada semana hago una parte de mi boletín de LinkedIn en la que digo «tienes que leer esto en Substack porque es muy bueno» ……. ¡no lo hacen!”

Es muy difícil conseguir que la gente cambie de plataforma.

Tener éxito en la migración de LinkedIn a Substack

Christopher Lopez, de “El Camino Interior”, amablemente, a escrito lo siguiente para este artículo (tiene una larga experiencia en LinkedIn):

“Para tener éxito en la migración de LinkedIn a Substack, la visibilidad es clave. Sin visibilidad, tus esfuerzos serán en vano.

¿Cómo aumentar tu visibilidad en LinkedIn?

Crea contenido de valor: Prioriza el contenido audiovisual, sin descuidar el texto de calidad.

Interactúa: Participa en conversaciones, comenta publicaciones de otros y construye relaciones.

Sé auténtico: Muestra tu personalidad, sé transparente y accesible para conectar con tu audiencia.

Posiciónate como experto: Comparte tu conocimiento generosamente sin caer en la autopromoción constante.

Habla a tu nicho: Define claramente tu audiencia y crea contenido que responda a sus necesidades e intereses.

¿Por qué migrar a Substack?

Ofrece algo en Substack que no puedas brindar en LinkedIn:

Contenido exclusivo y especializado: Profundiza en temas que no puedes desarrollar completamente en LinkedIn.

Lead magnets irresistibles: Ofrece recursos valiosos a cambio de la suscripción a tu lista de correo electrónico.

Una experiencia más personalizada: Crea una comunidad más cercana y comprometida con tu trabajo.”

Métodos y Prácticas

Para ayudarte a empezar a crecer tu Substack si ya tienes presencia en Linkedin, Substack ofrece algunas “buenas prácticas” para invitar a tus seguidores de LinkedIn a suscribirse a tu Substack. Quizás no están muy actualizadas, pero las clave son las siguientes:

Incluye un enlace a tu Substack en tu perfil de LinkedIn. Indicar que tienes un boletín de noticias y añadir un emoji a tu biografía lo hace aún más claro para tus seguidores. Cómo hacerlo Mientras ves tu perfil de LinkedIn, haz clic en el icono del lápiz para editar tu perfil, luego haz clic en Añadir sitio web en Información de contacto y añade un enlace a tu Substack. Pero parece que el algoritmo de LinkedIn degrada o «castiga» de algún modo tu publicación cuando incluyes un enlace al artículo que lleva a los usuarios fuera de la plataforma y a Substack.

Publica tus posts de Substack en LinkedIn, junto con una breve reseña introductoria para que los lectores sepan de qué tratan y se sientan atraídos a hacer clic para leerlos enteros.

Si tienes un boletín de LinkedIn, publica la versión resumida de tu post en LinkedIn y la versión completa en Substack.

Creo que el método tiene que ser más contundente, y que hay que buscar alternativas. Creo que no basta poner links (cada vez más difícil), y que es necesario, incluso para atraer suscriptores gratuitos, lo siguiente:

Que la persona considere “imperdible” el texto que tienes en Substack

Ofrecer un “lead magnet” que encaje realmente con lo que tu audiencia desea.

No es uno u otro, han de ser los dos, en mi opinión.

Como ejemplo de método contundente:

Posible Método Alternativo

Republicar en LinkedIn tu artículo de Substack

Si ya has publicado tu artículo en Substack, sólo tienes que copiar y pegar todo o parte del texto y los medios en LinkedIn. En mi opinión, por razones de SEO y conseguir curiosidad, es mejor sólo una parte, la que:

Trate del problema que el lector quiere resolver.

Incite más a la curiosidad.

Nota: Al final de tu documento, añade una frase como ésta:

[Este artículo se publicó originalmente en…] Tradicionalmente, también se incluía un enlace al post original para indicar a los motores de búsqueda qué post es el original y tiene más autoridad. Pero como parece que el algoritmo de LinkedIn degrada o «castiga» de algún modo tu publicación cuando incluyes un enlace al artículo que lleva a los usuarios fuera de la plataforma, algunos lo incluyen en los comentarios, una vez han pasado varios minutos de su publicación.

Convierte tus artículos en un producto digital

Enhorabuena, has publicado con éxito tus artículos y ahora son visibles para tu público. ¿Y ahora qué?

Tu siguiente paso es convertir tus artículos en un producto digital que tenga sentido y utilidad para tu audiencia (mini cursos, workbooks, ebooks descargables, etc) para que puedas utilizarlos como imanes de clientes potenciales para atraer a gente a tu lista de correo electrónico.

Puedes utilizar una herramienta como Beacon en el caso de los ebooks, por ejemplo. Te ayudará a convertir las entradas de tu blog en formato de imán de clientes potenciales. Una vez que hayas completado el proceso de formateo, utilízalo para crear un documento PDF descargable.

Si utilizas wordpress, puedes copiar también los artículos completos ahí (muy recomendado para tener una copia de respaldo de tu contenido en Substack) y utilizar un plugin para su conversión.

Ahora estás listo para pasar al siguiente paso.

Crea una página de aterrizaje para tu imán de clientes potenciales

En un sitio web (como wordpress, wix, etc) o en Substack (ten en cuenta que tiene algunas limitaciones técnicas), puedes crear fácilmente una página de aterrizaje para tu lead magnet en tu sitio web. La estrategia clave aquí es dirigir tráfico a esta página.

Cambio radical en la forma en que consumimos contenido: “La era del seguidor está desapareciendo y está siendo reemplazada por algoritmos que priorizan el descubrimiento y la viralidad sobre la conexión directa con una audiencia”. -Jack Conte, CEO de Patreon

Si este tipo de historias es justo lo que buscas, y quieres recibir actualizaciones y mucho contenido que no creemos encuentres en otro lugar, suscríbete a este substack. Es gratis, y puedes cancelar tu suscripción cuando quieras:

Qué piensas de este contenido?Estamos muy interesados en conocer tu opinión sobre este texto, para mejorar nuestras publicaciones. Por favor, comparte tus sugerencias en los comentarios. Revisaremos cada uno, y los tendremos en cuenta para ofrecer una mejor experiencia.

Céntrate en recopilar los datos de contacto de los lectores en tu página de imán de clientes potenciales y enlaza con tu servicio de marketing por correo electrónico.

Coloca enlaces CTA en tus artículos

Ya casi hemos llegado. Ya has creado artículos, los has convertido en productos digitales, has creado una página de destino para tu imán de clientes potenciales y has automatizado el proceso conectándolo a tu servicio de marketing por correo electrónico.

El siguiente paso es insertar los enlaces a tu página de destino en tus artículos.

Llamada a la acción (CTA): Tu llamada a la acción debe ser clara y alentadora. Puede ser tan simple como “Descarga esta guía en PDF”.

Utiliza la CTA varias veces a lo largo del texto. Recuerda que no todo el mundo leerá todo el texto. Recuérdales tu oferta varias veces, no sólo al principio y al final.

Para LinkedIn: Algunos expertos aconsejan utilizar un botón de imagen para tu CTA y enlaza con tu página de destino.

Sobre sus diferencias con Substack, una perspectiva: