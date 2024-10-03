Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Dito Ferrer
May 23, 2025

Si te interesa convertir seguidores de LinkedIn en suscriptores de Substack, lee este artículo.

En mi caso, he intentado de todo lo que se explica aquí:

- Incluir el link de Substack en mis newsletter de LinkedIn

- Republicar el mismo contenido en ambas plataformas

- Cortar el contenido en LinkedIn y dirigir a los lectores al artículo en Substack

Lo que mejor me ha funcionado:

Llamar la atención con los posts de LinkedIn y no con los artículos.

Los posts tienen más visibilidad y si le insertas el link en un comentario no te sancionan el alcance.

Creo curiosidad contando una historia que se resuelva en mi artículo en Substack, para que sientan la necesidad de irse allá.

No es perfecto, pero es algo.

Rachel Morgan
Apr 26, 2025

Es sumamente valioso el enfoque que propones sobre cómo llevar a los seguidores de LinkedIn hacia una comunidad propia. Muchas veces se habla de construir audiencias en redes sociales, pero pocas veces se enfatiza la importancia de no depender de plataformas que no controlamos. Me gustó mucho la idea de ver LinkedIn como un punto de partida, no como un destino final.

