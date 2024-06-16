Reincorporación tras un Curso de Liderazgo

Después de participar en un buen programa de desarrollo del liderazgo, sin duda se sentirá impulsado a transformarse a sí mismo, a su equipo y a su organización. Esta es la razón por la que las empresas gastan más de 46.000 millones de dólares al año en este tipo de formación: quieren que sus empleados, desde los grandes potenciales hasta los altos ejecutivos, adquieran energía y un sentido de propósito aprendiendo e imaginando el futuro con los demás.

Sin embargo, a muchos participantes les resulta difícil mantener el impulso y lograr resultados duraderos una vez finalizado el programa. Como nos dijo un ejecutivo que se graduó recientemente en uno de nuestros programas: "Salí increíblemente motivado. Tenía un plan claro sobre cómo dirigir y reestructurar mi área. Tres semanas después, me sentía extremadamente frustrado. Me parecía que nada había cambiado.

La mayoría de las veces, los líderes progresan, pero no a la velocidad que esperaban. El éxito requiere un esfuerzo decidido, unido al cuidado del ritmo y los ajustes. He aquí algunas estrategias prácticas que le ayudarán a superar la crucial fase de "reincorporación" posterior al programa y a maximizar el impacto de su experiencia.

Anticipe las reacciones

Cuando regrese del programa, sus colegas sentirán bastante curiosidad por saber más. Cuando le pregunten cómo le ha ido, no les sobrecargue con demasiada información ni deje escapar las respuestas. En su lugar, tenga a mano unos cuantos discursos de 60 segundos, cada uno de los cuales deberá destacar un elemento clave, sus implicaciones estratégicas, por qué es importante para usted y cómo influirá en su forma de pensar en el futuro.

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Probablemente necesitará diferentes discursos para diferentes audiencias. Por ejemplo, el discurso dirigido a sus colaboradores directos podría versar sobre lo que ha aprendido acerca de la capacitación de los equipos. Al mismo tiempo, el discurso dirigido a su jefe podría versar sobre la ejecución de estrategias o la consecución de resultados empresariales. Un discurso de retorno bien elaborado cautivará la cabeza y el corazón de los oyentes y señalará posibles cambios.

Reconozca la contribución de los demás

Tómese el tiempo necesario para reconocer a las personas que le permitieron participar en el programa. Dígales cuánto aprecia su duro trabajo para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones durante su ausencia. Asimismo, repase lo que aprendieron y cómo se desarrollaron durante su ausencia y el impacto, si lo hubo, que tuvo en sus metas y aspiraciones futuras. Cualquier cambio posterior al programa requerirá el apoyo de su equipo, y ésta es una oportunidad para crear una buena disposición y explorar cómo podría liberar tiempo mediante el cambio de responsabilidades.

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Asegúrese también de dar las gracias a su jefe, a sus colegas y a otras personas, haciendo hincapié en cómo podrían beneficiarse de sus nuevas percepciones e ideas. Mostrando gratitud y vinculando su experiencia al éxito del equipo y de la organización, reforzará su compromiso con los demás.

Aproveche la oportunidad

Los líderes temen a menudo que los comportamientos o visiones recién adquiridos sean recibidos con escepticismo y bromas sobre el hecho de haber vuelto de un curso. "¿Quién secuestró al verdadero tú para sustituirlo por este alienígena?" es un estribillo habitual. Pero no deje que este miedo le frene. A la larga se sentirá más decepcionado si no consigue hacer cambios o si los demás no reconocen su crecimiento.

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Recuerde que se trata de una oportunidad. Esfuércese por darse cuenta de que, a la vez que se compromete a un desarrollo personal y de grupo continuo y a largo plazo, el curso ha sido realmente un catalizador de nuevas ideas. Subraye que se compromete a trabajar con los demás para promover un cambio significativo.

Comunique sus intenciones

Para conseguir apoyo para sus ideas de cambio, es esencial que sea sincero sobre sus intenciones y los retos que prevé. No se trata sólo de informarles y eliminar las nociones preconcebidas que puedan tener, sino también de comprometerles en áreas específicas de transformación.

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Tenga en cuenta que usted lleva pensando en esta evolución más tiempo que ellos, así que deles tiempo para procesar, reflexionar y adaptarse. En última instancia, el objetivo es crear una comprensión compartida y facilitar una transición más suave.

Establezca un ritmo

Puede que regrese a su vida profesional inspirado y deseoso de asentar las cosas de inmediato. Pero el ritmo y las prioridades son cruciales. Por supuesto, si el programa le ha hecho darse cuenta de que estaba aplazando un cambio crítico y tiene autoridad para hacerlo, hágalo inmediatamente. Sea valiente, comuníquelo con claridad y actúe.

Sin embargo, la mayoría de los cambios se beneficiarán de un enfoque más gradual. Introduzca las nuevas ideas gradualmente, respetando el proceso de adaptación de los demás. Los cambios individuales y grupales pequeños y coherentes son mejor aceptados y menos perturbadores. Deje tiempo para practicar y perfeccionar los cambios para consolidarlos.

Cree una red de apoyo

Deberá crear una red de apoyo tanto dentro como fuera de su equipo. Manténgase en contacto con las personas que conoció durante el programa de desarrollo para compartir consejos y responsabilizarse mutuamente. Puede plantearse crear un grupo en plataformas como WhatsApp o establecer un sistema de amistad en el que los socios se controlen entre sí cada cuatro o seis semanas. Dentro de su organización, identifique a las personas mejor situadas para debatir y asesorar sobre los cambios que desea realizar y reclútelas para que le proporcionen información periódica y le ayuden a superar los retos.

Mantenga el rumbo

La única forma de lograr el cambio es mediante un esfuerzo constante.

“Si realmente quieres algo, sé obstinado en conseguirlo. Te sorprenderá ver las pocas personas que llegan a ese nivel de persistencia. En su momento quise liderar el negocio de América Latina en Credit Suisse — era un gran banco de inversión entonces. No tenía las credenciales suficientes para ese puesto, suponía desarrollar la región. Así que viajé: fui a Europa, fui a Los Ángeles y fui a Nueva York, donde estaban las oficinas centrales para entrevistarme en 3 lugares distintos. Lo pagué todo de mi propio bolsillo. Perseguí al jefe de la división, Ryan, con quien todavía mantengo amistad, con un montón de ideas para el negocio. Le di contactos, le di leads de personas que ya conocía en la región. Hasta que finalmente quedé entre los dos finalistas con otra mujer. Ella terminó ganándome. Me sentí triste, pero Ryan me llamó como 6 meses después y me dijo: “Ella no está funcionando. ¿Lo quieres tú?” No lo acepté porque para entonces yo ya había conseguido un puesto liderando otro negocio en América Latina. Pero me gustó ver que seguía en su cabeza. Esa misma actitud fue también cómo conseguí mi primer trabajo en el banco de inversión State Street. Hice 8 entrevistas y envié regalos personalizados a varios de los directivos de la empresa, porque un poco de esfuerzo adicional demuestra que el riesgo que asumen contratándote a ti es mucho más bajo. La clave es esta: la razón más común por la que la gente no funciona cuando la contratan no es por falta de capacidad, sino por falta de esfuerzo. Así que si puedes demostrar que eres de las que se esfuerzan durante las entrevistas, la probabilidad de que te den el puesto sube muchísimo.” - Codie Sanchez

Acepte que su trabajo inicial no producirá resultados inmediatos, que puede haber resistencia y contratiempos, y manténgase paciente. Comuníquese con frecuencia y claridad, equilibrando comprensión y determinación. Reconozca que los pequeños pasos se suman a los grandes y siga trabajando. Con trabajo, la experiencia del programa de desarrollo puede conducir a un cambio personal, grupal u organizativo duradero.

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