Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de San
San
Jun 21, 2024

La Chamba

Responder
Compartir
Avatar de David
David
Jun 19, 2024

Esto yo lo tendría que haber sabido antes: Recuerde que se trata de una oportunidad. Esfuércese por darse cuenta de que, a la vez que se compromete a un desarrollo personal y de grupo continuo y a largo plazo, el curso ha sido realmente un catalizador de nuevas ideas. Subraye que se compromete a trabajar con los demás para promover un cambio significativo.

Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura