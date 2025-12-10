Liderar y habilidades interpersonales
¿Una existencia hermosa o una vida plena?
Las compensaciones invisibles de vivir en el extranjero. O volver a «casa». + Bonus
Publicado el Cultura y Estilo
dic 10
noviembre 2025
Por qué deberías enamorarte del aburrimiento (y por qué los campeones ya lo hacen)
Todo el mundo persigue la pasión y la novedad, pero la maestría se esconde dentro de las aburridas repeticiones. Por qué ésa es la ventaja más injusta…
nov 24
Salvador Lorca 📚
Beatriz Rodriguez 🔄Emprender
David
14
6
7
octubre 2025
Cómo encontrar lo que se te da bien (y hacer lo que realmente te gusta) + ¿Qué significa liderar con integridad espiritual?
Algunas lecciones que he aprendido por el camino... + Reflexiones sobre un nuevo tipo de liderazgo.
oct 30
Salvador Lorca 📚
David
15
1
1
40 lecciones de vida que sé a los 40 (que ojalá hubiera sabido a los 20) + La guía completa para llegar a más de 100.000 seguidores
Lecciones prácticas sobre la carrera profesional, la salud y las relaciones que puedes poner en práctica ahora mismo.
oct 23
Salvador Lorca 📚
David
19
4
5
👸 Algunas partes de ti sólo emergen para determinadas personas
Además: La miseria es contagiosa, pero también lo es la alegría: Hay gente que brilla
oct 13
Salvador Lorca 📚
Alma Flores
20
7
7
El principio que me ayudó a conseguir más en menos tiempo (y que puede ayudarte a ti también)
El principio de apalancamiento ("leverage"). Basado en el ensayo de Emilio Sánchez.
oct 7
Salvador Lorca 📚
Emilio Sánchez
29
13
19
septiembre 2025
Cómo construir una marca personal cuando haces muchas cosas
Mi enfoque en tres fases (no incluye trucos de crecimiento)
sep 30
Salvador Lorca 📚
David
24
6
Hábitos Atómicos en tu Vida
Usar el libro para las vidas de los escritores y los 15 sistemas de IA que rigen mi vida. Además, mi flujo de trabajo de terapia con IA.
sep 25
Salvador Lorca 📚
David
15
3
6
La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas
La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.
Publicado el Carreras
sep 14
La Paradoja del Experto: Por qué la IA en realidad está Dificultando tu Trabajo
Cuanto más sabes, más difícil te resulta aceptar lo que te da la IA.
sep 8
Salvador Lorca 📚
David
9
3
4
julio 2025
Transformación de la Estrategia de la Cadena de Suministro y de Operaciones: El Rol de sus Directores
El impacto de la IA y lo digital más allá de la experimentación para transformar la industria, en el marco de las tendencias mundiales en las cadenas de…
jul 31
Salvador Lorca 📚
5
1
2
Liderazgo en la Escritura Académica
Los Procesos de Escritura Académica en los Contextos Vitales: Guía Breve
jul 26
Salvador Lorca 📚
6
1
