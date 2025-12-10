Liderar y habilidades interpersonales

noviembre 2025

octubre 2025

Cómo encontrar lo que se te da bien (y hacer lo que realmente te gusta) + ¿Qué significa liderar con integridad espiritual?
Algunas lecciones que he aprendido por el camino... + Reflexiones sobre un nuevo tipo de liderazgo.
  Salvador Lorca 📚 and David
40 lecciones de vida que sé a los 40 (que ojalá hubiera sabido a los 20) + La guía completa para llegar a más de 100.000 seguidores
Lecciones prácticas sobre la carrera profesional, la salud y las relaciones que puedes poner en práctica ahora mismo.
  Salvador Lorca 📚 and David
👸 Algunas partes de ti sólo emergen para determinadas personas
Además: La miseria es contagiosa, pero también lo es la alegría: Hay gente que brilla
  Salvador Lorca 📚 and Alma Flores
El principio que me ayudó a conseguir más en menos tiempo (y que puede ayudarte a ti también)
El principio de apalancamiento ("leverage"). Basado en el ensayo de Emilio Sánchez.
  Salvador Lorca 📚 and Emilio Sánchez

septiembre 2025

Cómo construir una marca personal cuando haces muchas cosas
Mi enfoque en tres fases (no incluye trucos de crecimiento)
  Salvador Lorca 📚 and David
Hábitos Atómicos en tu Vida
Usar el libro para las vidas de los escritores y los 15 sistemas de IA que rigen mi vida. Además, mi flujo de trabajo de terapia con IA.
  Salvador Lorca 📚 and David
La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas
La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.
Publicado el Carreras  
La Paradoja del Experto: Por qué la IA en realidad está Dificultando tu Trabajo
Cuanto más sabes, más difícil te resulta aceptar lo que te da la IA.
  Salvador Lorca 📚 and David

julio 2025

