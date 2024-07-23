Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 23, 2024

Resumen de puntos clave a recordar:

Un gestor de proyectos debe comprender primero la misión y la visión de la organización, ver cómo el proyecto que está gestionando encaja con la misión de la organización y, a continuación, dirigir el proyecto para garantizar que se satisfacen los intereses de la organización.

Las primeras aptitudes que necesita un gestor de proyectos son don de gentes.

Una de las mayores trampas para los gestores de proyectos es realizar el trabajo técnico además de gestionar el trabajo porque, cuando hay un conflicto entre realizar las dos cosas, el gestor de proyectos no puede descuidar los aspectos de gestión.

En lugar de pedir autoridad, tome usted mismo las decisiones, adopte las medidas adecuadas y que no infrinjan la política, y luego informe a su jefe de lo que ha hecho.

El trabajo del director del proyecto consiste en asegurarse de que todos los miembros del equipo del proyecto tienen lo que necesitan para hacer bien su trabajo.

Un gestor de proyectos debe ejercer tanto sus dotes de liderazgo como de gestión.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
Aug 17, 2024

Mi parte favorita es : Una definición común de gestión dice que un directivo consigue que otras personas hagan el trabajo. Sólo hace falta pensar un poco para darse cuenta de lo inútil que es esta definición. Los dictadores consiguen que otras personas hagan el trabajo, pero yo no llamaría a eso gestión. El Dr. Peter Drucker, a quien muchos atribuyen ser el “padre” de la gestión porque fue el primero en hacer que la gente se diera cuenta de que la gestión era una profesión y no un trabajo, ha dicho que se supone que un gestor hace una contribución no solicitada a la organización. Es decir, un directivo mira a su alrededor para ver lo que hay que hacer para impulsar la causa de la organización y lo hace sin pedir permiso o sin que nadie le diga que lo haga. A esto se le suele llamar ser proactivo, en contraposición a reactivo, y lo es.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura