Liderar y habilidades interpersonales

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Oct 26, 2024

Nota relacionada: https://substack.com/profile/172879528-salvador-lorca/note/c-74168016

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Jul 30, 2024

"Los empresarios deben organizar su negocio para el éxito desarrollando una mentalidad de gestión de proyectos que les permita planificar, construir, dividir y conquistar".

- Curtis L. Jenkins ("De la visión a la realidad: deje de trabajar, empiece a vivir")

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Por supuesto, sigue adelante.

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